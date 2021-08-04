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Украинки Федина и Савчук завоевали первую для Украины олимпийскую медаль в артистическом плавании - бронзовую

Украинки Федина и Савчук завоевали первую для Украины олимпийскую медаль в артистическом плавании - бронзовую

Дуэт Марты Фединой и Анастасии Савчук взял "бронзу". Это первая медаль Украины в этом виде спорта за всю историю.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Украинки получили за выступление в финале 95.6 баллов. Таким образом они заняли третье место. На четвертом - спортсменки из Японии, на первом и втором - россиянки и представительницы Китая.

Для Украины эта медаль - десятая на Олимпиаде-2020.

Для 19-летней Марты Фединой это первые Олимпийские игры в карьере. Между тем 25-летняя Анастасия Савчук выступала на Олимпиаде в Рио, где в составе команды остановилась в шаге от медалей.

Смотрите: Украинка Коляденко завоевала бронзу в вольной борьбе на Олимпиаде-2020. ВИДЕО

Обе спортсменки представляют Харьковскую область. В таком составе дуэт выиграл две бронзовые награды на чемпионате мира-2019 и два "серебра" на чемпионате Европы-2020.

Автор: 

Олимпиада (1136) плавание (106)


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Топ комментарии
+15
засыпали сегодня наши спортсмены Украину медалями..молодцы!!!!
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04.08.2021 15:27
+8
ВІТАЄМО !!!
Українки Федіна та Савчук завоювали першу для України олімпійську медаль в артистичному плаванні - бронзову - Цензор.НЕТ 4770

..
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04.08.2021 15:30
+8
Девчонки, вы - герои!!! Геройки... героини... Да пофиг - вы лучшие! Мы вас любим и гордимся вами!
А бронзы теперь в Украине столько, что хоть пушки отливай.
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04.08.2021 15:38
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засыпали сегодня наши спортсмены Украину медалями..молодцы!!!!
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04.08.2021 15:27 Ответить
ВІТАЄМО !!!
Українки Федіна та Савчук завоювали першу для України олімпійську медаль в артистичному плаванні - бронзову - Цензор.НЕТ 4770

..
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04.08.2021 15:30 Ответить
"Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькая, смотрела на них по телевизору. У нас всё очень по-доброму, и поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит", - сказала Федина.
"Спорт не относится к политике, на соревнованиях мы никогда не ведём себя враждебно, мы поддерживаем друг друга", - добавила Савчук. Об этом сообщает "Рамблер".
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04.08.2021 22:13 Ответить
Ложечка дегтя....
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04.08.2021 22:13 Ответить
Сегодня прорыв Украины на ОИ
Поздравляем всех спортсменов, их родных и тренеров!
Жаль Михаила Кохана - 4 место в метании молота, но он тоже герой!
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04.08.2021 15:33 Ответить
Девчонки, вы - герои!!! Геройки... героини... Да пофиг - вы лучшие! Мы вас любим и гордимся вами!
А бронзы теперь в Украине столько, что хоть пушки отливай.
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04.08.2021 15:38 Ответить
А СБУ, Чаус та НАБУ отримали золото за "Артистичний біг".
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04.08.2021 15:44 Ответить
Дівчата ви найкращі ! Вітаю!
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04.08.2021 15:49 Ответить
Мне показалось, что у наших украинок программа была лучше эстетически и технически чем у команды РОК. Но судьи решили иначе.
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04.08.2021 17:06 Ответить
У ордынок было не совсем синхронно.

Сегодня вроде еще командное первенство.
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04.08.2021 17:18 Ответить
ВІТАЄМО !!! МОЛОДЧИНИ !!! КРАСУНІ !! ТРУДІВНИЦІ !! ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !!
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04.08.2021 20:39 Ответить
«Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькой, смотрела на них по телевизору. У нас всё очень по-доброму, мы поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит», - сказала Федина.
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04.08.2021 20:58 Ответить
 
 