Украинки Федина и Савчук завоевали первую для Украины олимпийскую медаль в артистическом плавании - бронзовую

Дуэт Марты Фединой и Анастасии Савчук взял "бронзу". Это первая медаль Украины в этом виде спорта за всю историю.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Украинки получили за выступление в финале 95.6 баллов. Таким образом они заняли третье место. На четвертом - спортсменки из Японии, на первом и втором - россиянки и представительницы Китая.

Для Украины эта медаль - десятая на Олимпиаде-2020.

Для 19-летней Марты Фединой это первые Олимпийские игры в карьере. Между тем 25-летняя Анастасия Савчук выступала на Олимпиаде в Рио, где в составе команды остановилась в шаге от медалей.

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Обе спортсменки представляют Харьковскую область. В таком составе дуэт выиграл две бронзовые награды на чемпионате мира-2019 и два "серебра" на чемпионате Европы-2020.