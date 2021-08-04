Украинки Федина и Савчук завоевали первую для Украины олимпийскую медаль в артистическом плавании - бронзовую
Дуэт Марты Фединой и Анастасии Савчук взял "бронзу". Это первая медаль Украины в этом виде спорта за всю историю.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
Украинки получили за выступление в финале 95.6 баллов. Таким образом они заняли третье место. На четвертом - спортсменки из Японии, на первом и втором - россиянки и представительницы Китая.
Для Украины эта медаль - десятая на Олимпиаде-2020.
Для 19-летней Марты Фединой это первые Олимпийские игры в карьере. Между тем 25-летняя Анастасия Савчук выступала на Олимпиаде в Рио, где в составе команды остановилась в шаге от медалей.
Обе спортсменки представляют Харьковскую область. В таком составе дуэт выиграл две бронзовые награды на чемпионате мира-2019 и два "серебра" на чемпионате Европы-2020.
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"Спорт не относится к политике, на соревнованиях мы никогда не ведём себя враждебно, мы поддерживаем друг друга", - добавила Савчук. Об этом сообщает "Рамблер".
Поздравляем всех спортсменов, их родных и тренеров!
Жаль Михаила Кохана - 4 место в метании молота, но он тоже герой!
А бронзы теперь в Украине столько, что хоть пушки отливай.
Сегодня вроде еще командное первенство.