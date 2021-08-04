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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты собираются подать против Украины 5 исков для "возмещения ущерба от блокады" Крыма

Оккупанты собираются подать против Украины 5 исков для

Иски собираются подавать "по мере готовности". Первый из них коснется "водной блокады" оккупированного полуострова.

Об этом заявил первый вице-спикер российского парламента Крыма Ефим Фикс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

Первый иск на сумму около 1,4 трлн рублей оккупанты планируют подать до конца года.

Всего представители государства-агрессора собираются подать иски по пяти, как они считают, "блокадам" со стороны Украины: энергетической, водной, транспортной, продовольственной и банковской. Фикс говорит, что продолжается работа "по подтверждению размера ущерба".

Читайте: МИД РФ хочет, чтобы Зеленский "покаялся перед народом Крыма и Донбасса": Тогда готовы принять его и напомнить вкус рапана

Автор: 

блокада (1676) иск (640) Крым (26371) россия (95393)


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Топ комментарии
+32
Оккупанты собираются подать против Украины 5 исков для "возмещения ущерба от блокады" Крыма - Цензор.НЕТ 9486
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04.08.2021 16:15
+26
Вор угнал машину и подал иск на владельца, за то что тот отказывается заправлять её бензином.
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04.08.2021 16:21
+21
смешные..
с точки зрения международного права такого Истца: "Республика Крым, субъект РФ" - не существует.. этим иском можно подтереться всему насИлению оккупированного Крыма..
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04.08.2021 16:17
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Оккупанты собираются подать против Украины 5 исков для "возмещения ущерба от блокады" Крыма - Цензор.НЕТ 9486
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04.08.2021 16:15 Ответить
я б не став радіти.

з нашими ЗЕ-льоними соплежуями ми не лише воду в Крим дамо,
а ще й компенсацію рашці заплатимо за той рис, який не виріс у Криму за 7 років з нашої "вини"
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04.08.2021 16:18 Ответить
невже СП-2 вас нічому не навчив ?
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04.08.2021 16:19 Ответить
К тому времени зеленая шмаркля уже будет болтаться в петле на столбе
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04.08.2021 16:37 Ответить
Радіти нема чого, але канал не є природнім, а штучно побудованою спорудою. Початково, при приєднанні до України, його не було. Якщо кацапи визнають приєднання помилковим, то і канал помилково побудований. Крим " повернувся" в первісному вигляді!
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04.08.2021 16:42 Ответить
скоро осєнь - за окнамі август...

Olexander Severyn

https://www.facebook.com/olexander.severyn/posts/5903757726364278?__cft__[0]=************************************************************************************************************************************************************************-kT-7zg_5ccGhsY0A4VIy8TZMLZ7BjaZ6PvxfUM9nkhm8SoI&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 серпня о 06:17 ·

Любі друзі (с), як людина, не схильна до алярмізму, саме тому хочу сказати вам таке. Сонячний місяць серпень, плюс трішечки вересня - спокусливий час для московитів, щоб спробувати нас у якийсь свій спосіб якось привітати.

Тут кілька факторів, між якими і символізм нашої 30-ї річниці (символіст ВВХ нас вже завбачливо привітав своєю брєдятіною, але ж може здатися, що подарунків мало не буває), і нібито сприятливе для них тло - масштабне навчання "Запад", і планований візит Зеленського до США, та і той фактор, що голови припікає гаряче літнє сонечко.

Ні, я не думаю, що станеться щось таке вже особливе (хоча для тих наших, хто на фронті, певно кожен день особливий).

Але менше з тим - у цей період особливо варто ретельно дотримуватися інфогігієни, не споживати і - передусім - не поширювати неперевіреної інформації. Найперше тієї, що стосується військових і безпекових питань, надзвичайних ситуацій, інцидентів і т.п. Лише те, що бачили на власні очі, і то краще передати відповідним службам, а не у ФБ.

Витримка, пильність і солідарність - запорука того, що прорвемося. Обов'язково прорвемося, тримаймо стрій.
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04.08.2021 17:11 Ответить
і вони ще нашого зюзю клованом обзивають!
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04.08.2021 16:15 Ответить
Может они ещё подадут иск против Украины от имени Черниговской области?
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04.08.2021 16:16 Ответить
"Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ."
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04.08.2021 16:16 Ответить
смешные..
с точки зрения международного права такого Истца: "Республика Крым, субъект РФ" - не существует.. этим иском можно подтереться всему насИлению оккупированного Крыма..
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04.08.2021 16:17 Ответить
В Басманный суд Москвы подавать "иски"? Очень "перепективно"...
Российские телеканалы на территории Крыма даже олимпийские игры не транслируют...
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04.08.2021 16:17 Ответить
_Ожидано: оккупант уже нарушил все мыслимые нравственные и моральные границы, растоптал международное право - следовательно нет такой подлости на которую он не решился бы, будучи уверенным что останется безнаказанным.
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04.08.2021 16:18 Ответить
от дебилы
Как они могут подать иск в принципе? Де юре Крым - Украина.
Тоесть юридически крым не их, соответственно у них нет прав
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04.08.2021 16:19 Ответить
Странно что Украина до сих пор не подала иск на русню за уничтожение екосистемы Крыма.
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04.08.2021 16:32 Ответить
Вор угнал машину и подал иск на владельца, за то что тот отказывается заправлять её бензином.
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04.08.2021 16:21 Ответить
Ир, не тока, а и не хочет ее ремонтировать за свой счет.
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04.08.2021 16:30 Ответить
Адольф Гитлер на Нюренбергском процессе: "А что, так можно было?"
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04.08.2021 16:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pX06wlCAcUI
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04.08.2021 16:28 Ответить
Это какой то бред
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04.08.2021 16:29 Ответить
Хоть бы сказали куда иски будут подавать. В Печерский суд г. Киева или в Басманный г. Мацквы?
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04.08.2021 16:29 Ответить
В суд северной осетии, вся эта школота, дыныры и крысятник нигде никем не признаны. ну, а, по международным и босяцким законам обеспечение оккупированных лежит на оккупантах.
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04.08.2021 16:33 Ответить
Жопа мира хочет воду. Фекалии и камни уже не в моде.
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04.08.2021 16:30 Ответить
Они подадут в Хамовнический суд г.Мацквы и гарантированно выиграют.
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04.08.2021 16:31 Ответить
Яка накрєн блокада, коли окупанти побудували міст, чим розблокували Крим і заблокували цим морські шляхи для вільного судоходства по Азовському морю! То хто кого ще заблокував!?
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04.08.2021 16:32 Ответить
наша зелена банда вирішить це питання.
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04.08.2021 16:33 Ответить
Окупанти мають намір подати проти України 5 позовів для "відшкодування збитку від блокади" Криму - Цензор.НЕТ 6987
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04.08.2021 16:39 Ответить
Всю кашу заварив пуйло,ось проти нього і треба подавати скарги в Басманський суд московії.
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04.08.2021 16:39 Ответить
не спешите. гейропу ***** прикормил баблом теперь давит газом толи еще будет
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04.08.2021 16:44 Ответить
Окупанти мають намір подати проти України 5 позовів для "відшкодування збитку від блокади" Криму - Цензор.НЕТ 9198
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04.08.2021 16:44 Ответить
На основании чего иск, у нас есть договор о поставках воды,транспорта и энергии? Все отклонено.
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04.08.2021 16:50 Ответить
Я дмав,що вистави в цирках із заповненням перерв поміж номерами основних "артистів", виступами клоунів, є тільки у нас,але глибоко помилявся. У козлорилих є ще крутіші клоуни. Серед них-ліліпути, солов"ї і жиррні кабани знаючі людську мову (круто!!!), прямоходячі медведі і людськоговорячі мавпи-скабеї.Вона як! Де там нам вже до них зі своїм клоуном...
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04.08.2021 16:51 Ответить
Ну, це ж звичайна поведінка гопніка.
Нічого дивного.
расєя - це банальний гопнік.
Просто закривайте вже кордони від тих гопнікав расєян.
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04.08.2021 16:55 Ответить
"...ты виноват уж тем, что хочется мне кушать..."
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04.08.2021 16:59 Ответить
В лигу сексуальных реформ?
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04.08.2021 17:02 Ответить
Блока́да - действия, направленные на изоляцию объекта путём пресечения всех его внешних связей.
Так что пусть дрочат корове писюн.
Воду можно везти откуда угодно, Грузия , Турция и т. д и т. п. все страны Черноморского бассейна.
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04.08.2021 17:17 Ответить
Иски будут поданы в Спортлото?
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04.08.2021 17:23 Ответить
Раньше на гривневой купюре номиналом 1 гривня был изображен Херсонес, что подчеркивало принадлежность Херсонеса Украине. А теперь там другое изображение. Интересно, какому дебилу пришло в голову поменять рисунок на наших украинских деньгах. Кажется это произошло при Януковиче
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04.08.2021 17:27 Ответить
Какая продовольственная блокада???
В 14-м голодная мордва на Крыме сметала с полок украинские продукты, увозила паромами.
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04.08.2021 17:37 Ответить
І ще. Далеко москковіти,падли,не пришелепкуваті. Це тільки частина отієї стратегічної мети ************** облізлого пацюка по захопленню України. Прекрасно він,курва,розуміє,що ЄСПЛ відхилить його позови і викине отії бомаги у сміттєвий кошик,але мета буде досягнута! Буде "вагомий привід" для подальшого вторгнення в Україну без огляду на морально готову для "здачі" України ***** Європу ( її залежність від ************ пердла). І під приводом;-ми вам скаржились,а ви нас не хотіли слухати ломанеться на Херсон із метою захоплення Каховського водосховища (що не вдалося козлорилим у 14році), ну а вже далі,так би мовити, по інерції, і на всю територію України, десь до лінії Случа. Далі йому і не потрібно. Отже,друзі,будьмо пильні,бо ***** просто такнічого не робить!
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04.08.2021 17:43 Ответить
Заблокирует за флуд не по теме.
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04.08.2021 18:00 Ответить
Чому Гітлер не жалівся в Лігу Націй взимку 1942 року, що радянська армія не забезпечує його оточену в окупованому вермахтом Сталінграді шосту армію банями та гарячим чаєм? Лох.
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04.08.2021 19:55 Ответить
Блін , так Крим - і не зовсім український ..., і зовсім не російський !!!
Це земля кримських татар (хоча і вони - прибульці) ...
А те , що вони "Севастополь брали" - явний признак завойовників, а не власників
А з кримськими татарами - договоримся !
А окупантам
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05.08.2021 05:19 Ответить
 
 