Оккупанты собираются подать против Украины 5 исков для "возмещения ущерба от блокады" Крыма

Иски собираются подавать "по мере готовности". Первый из них коснется "водной блокады" оккупированного полуострова.

Об этом заявил первый вице-спикер российского парламента Крыма Ефим Фикс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

Первый иск на сумму около 1,4 трлн рублей оккупанты планируют подать до конца года.

Всего представители государства-агрессора собираются подать иски по пяти, как они считают, "блокадам" со стороны Украины: энергетической, водной, транспортной, продовольственной и банковской. Фикс говорит, что продолжается работа "по подтверждению размера ущерба".

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