Инвесторы зафиксировали множество нарушений Кабмина по выполнению обязательств в сфере зеленой энергетики, - ЕУЭА
Инвесторы в возобновляемую энергетику зафиксировали множество нарушений со стороны Кабинета Министров Украины о выполнении обязательств в сфере зеленой энергетики, говорится в отчете Европейско-Украинского энергетического агентства.
Как сообщается, больше года назад состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Правительством Украины и отраслевыми ассоциациями в секторе ВИЭ, а сейчас годовщина с момента вступления в силу Закона Украины №810-ІХ, по снижению "зеленых" тарифов для производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ ).
Среди невыполненных и нарушенных обязательств со стороны правительства ЕУЭА называет нарушение стабилизационной оговорки и графика выплаты ранее накопленных долгов.
"Пункт о стабилизационной оговорке был нарушен, поскольку 2 июня 2021 был зарегистрирован законопроект №5600 о введении акциза в размере 3,2% от продаж электроэнергии, произведенной из ВИЭ", - отмечают инвесторы.
Кроме того указывается, что по плану на конец 2 квартала 2021 должно быть погашено 70% задолженности. Однако погашено только 28%. Остается еще 16,3 млрд грн долга 2020 года.
"Текущие платежи январь-апрель - 93%, май - 71%, июнь - 62%, июль (20 дней) - 53,5%", - уточнили в ЕУЭА, добавив, что для выплаты долгов НЭК "Укрэнерго" готовится к выпуску облигаций на сумму 500 млн евро осенью текущего года.
Также в отчете указывается, что инвесторы имеют много замечаний к системе и механизму компенсации за совершенные ограничения генерации "зеленой" электроэнергии и другие услуги. Кроме того, правительство не обеспечило условие о закладке 20% средств в госбюджете на расчеты с предприятиями ВИЭ.
Как сообщалось, развитие ветроэнергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса в отрасли, и это демонстрирует, что Кабинет Министров Украины не заинтересован двигаться вместе с ведущими странами ЕС по выполнению "зеленого" энергетического перехода.
Правительство не выплатило производителям "зеленой" электроэнергии 15,8 млрд грн долга, вредит партнерству Украины с иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику.
Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля этот законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.
5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию являются нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины .
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Выводы.1. Для "домашних " СЭС и ВЭС коэффициенты использования установленной мощности КИУМ равны соответственно 12,5 % и 35 %. 2.Осреднённые по территории всей Украины, по типам и мощностям КИУМ СЭС и ВЭС равны 13% и 30,15%. 3.Для СЭС и ВЭС Украины , когда 2/3 э/э производится на СЭС, а 1/3 на ВЭС, общий КИУМ равен 16 %. 4.В США 76 ГВт СЭС работают со средним КИУМ 24,5% .В Германии для 50 ГВт СЭС КИУМ составляет 10,5 %. Во Франции средний КИУМ СЭС составил 13,5% .Литература.1.Сроки окупаемости солнечных батарей 2.Мифы о ветрогенераторах и насколько ветряные электростанции выгодны и экологичны 4. Минэнерго считает целесообразным устранить перекос в структуре ВИЭ в Украине путем преимущественного развития ветро- и биоэнергетики.3.Виробництво електроенергії в Україні протягом 2020р знизилось на 3,3% - до 148,8 млрд кВт-год. 5.«Зелена» енергетика в Україні. Як історія міжнародного успіху обернулася черговим провалом.