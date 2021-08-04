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Инвесторы зафиксировали множество нарушений Кабмина по выполнению обязательств в сфере зеленой энергетики, - ЕУЭА

Инвесторы зафиксировали множество нарушений Кабмина по выполнению обязательств в сфере зеленой энергетики, - ЕУЭА

Инвесторы в возобновляемую энергетику зафиксировали множество нарушений со стороны Кабинета Министров Украины о выполнении обязательств в сфере зеленой энергетики, говорится в отчете Европейско-Украинского энергетического агентства.


Как сообщается, больше года назад состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Правительством Украины и отраслевыми ассоциациями в секторе ВИЭ, а сейчас годовщина с момента вступления в силу Закона Украины №810-ІХ, по снижению "зеленых" тарифов для производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ ).


Среди невыполненных и нарушенных обязательств со стороны правительства ЕУЭА называет нарушение стабилизационной оговорки и графика выплаты ранее накопленных долгов.
"Пункт о стабилизационной оговорке был нарушен, поскольку 2 июня 2021 был зарегистрирован законопроект №5600 о введении акциза в размере 3,2% от продаж электроэнергии, произведенной из ВИЭ", - отмечают инвесторы.


Кроме того указывается, что по плану на конец 2 квартала 2021 должно быть погашено 70% задолженности. Однако погашено только 28%. Остается еще 16,3 млрд грн долга 2020 года.


"Текущие платежи январь-апрель - 93%, май - 71%, июнь - 62%, июль (20 дней) - 53,5%", - уточнили в ЕУЭА, добавив, что для выплаты долгов НЭК "Укрэнерго" готовится к выпуску облигаций на сумму 500 млн евро осенью текущего года.


Также в отчете указывается, что инвесторы имеют много замечаний к системе и механизму компенсации за совершенные ограничения генерации "зеленой" электроэнергии и другие услуги. Кроме того, правительство не обеспечило условие о закладке 20% средств в госбюджете на расчеты с предприятиями ВИЭ.


Как сообщалось, развитие ветроэнергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса в отрасли, и это демонстрирует, что Кабинет Министров Украины не заинтересован двигаться вместе с ведущими странами ЕС по выполнению "зеленого" энергетического перехода.
Правительство не выплатило производителям "зеленой" электроэнергии 15,8 млрд грн долга, вредит партнерству Украины с иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику.


Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля этот законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.


5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию являются нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины .

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инвестиции (1163) энергетика (2552)


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Топ комментарии
+5
Пусть эти "инвесторы" идут со своей зеленой энергетикой к Бениной маме или снижают тарифы до реальных, то бишь самых низких по себестоимости из всех.
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04.08.2021 16:25
+5
Там немцы всё беспокоятся о зелёной энергетике, может подсобим , и отправим для помощи энтузизистов во главе с Ахметовым?
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04.08.2021 16:50
+2
ну не тянет нищайший народ зеленую энергнтику
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04.08.2021 16:35
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В статьях о ВИЭ приводится их установленная а не "фактическая" мощность. Её определяют через коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) - отношения количества фактически выработанной электроэнергии к тому количеству электроэнергии, которое было бы выработано, если бы электростанция работала с нагрузкой, соответствующей ее установленной мощности. Найдём КИУМ для ВИЭ малой(М) и большой(Б) мощности. В среднем с 1 кВт мощности СЭС в Украине за год производится 1100 кВт*ч электричества[1] . Отсюда КИУМ СЭС М = 1100 кВт*ч /1 квт*8760 часов в году=0,125 ; КИУМ ВЭС М=0,35 [2] Найдём количества э/э выработанные ВЭС и СЭС ЭЭВЭС и ЭЭ СЭС. ВЭС и СЭС в 2020г. суммарно выработали 10,84*.0,96=10,4 млрд кВт*час [4] . . ВЭС Украины за 2020 год произвели в 2 раза меньше э/э, чем СЭС [3] . Тогда ЭЭВЭС+ 2 ЭЭВЭС=10,4 млрд кВт*час .Отсюда ЭЭВЭС=3,47 а ЭЭСЭС=6,94 млрд кВт*час Найдём : КИУМ СЭС Б= ЭЭСЭС/ Nустсэс *8760 . КИУМ ВЭС Б = ЭЭВЭС/ Nуствэс *8760, где Nустсэс , Nуствэс-установленные мощности СЭС и ВЭС, равные 6,094 и 1,314 ГВт[5 ] . КИУМ СЭС Б=6 940 000 000/6 094 000*8760=0,13 . КИУМ ВЭС Б = 3 470 000 000/ 1 314 000*8760=0,3015 .Найдём общий КИУМ СЭС и ВЭС из уравнения : Nустсэс* КИУМ СЭС Б+ Nуствэс* КИУМ ВЭС Б =( Nустсэс+ Nуствэс)* КИУМ СЭС и ВЭС . Отсюда КИУМ СЭС и ВЭС =6 094 000 * 0,13 +1 314 000 * 0,3015/ 6 094 000 +1 314 000 = 0,1604.
Выводы.1. Для "домашних " СЭС и ВЭС коэффициенты использования установленной мощности КИУМ равны соответственно 12,5 % и 35 %. 2.Осреднённые по территории всей Украины, по типам и мощностям КИУМ СЭС и ВЭС равны 13% и 30,15%. 3.Для СЭС и ВЭС Украины , когда 2/3 э/э производится на СЭС, а 1/3 на ВЭС, общий КИУМ равен 16 %. 4.В США 76 ГВт СЭС работают со средним КИУМ 24,5% .В Германии для 50 ГВт СЭС КИУМ составляет 10,5 %. Во Франции средний КИУМ СЭС составил 13,5% .Литература.1.Сроки окупаемости солнечных батарей 2.Мифы о ветрогенераторах и насколько ветряные электростанции выгодны и экологичны 4. Минэнерго считает целесообразным устранить перекос в структуре ВИЭ в Украине путем преимущественного развития ветро- и биоэнергетики.3.Виробництво електроенергії в Україні протягом 2020р знизилось на 3,3% - до 148,8 млрд кВт-год. 5.«Зелена» енергетика в Україні. Як історія міжнародного успіху обернулася черговим провалом.
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04.08.2021 16:17 Ответить
Это вы к чему? Солнечные у нас давно договорились больше не строить для зелёного тарифа, не можем оплатить те ахметовские и других жуликов. А теперь и ветро уже не тянут на зелёном тарифе, да и Ахметову конкуренты в выгребании денег из страны не нужны.
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04.08.2021 16:58 Ответить
Это вы к чему?-Комментаторы должны знать что установленная мощность, о которой говорится в статьях о ВИЭ и фактическая мощность ВИЭ сильно отличаются./ Солнечные у нас давно договорились больше не строить для зелёного тарифа.-Тому есть подтверждение?
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04.08.2021 17:15 Ответить
Конечно отличаются, вы про то что они работают от солнца ветра и тд когда нибудь слышали? Так как бы вам объяснить на примере: если мощность сэс 1 мгв то ярким солнечным днем она может и дать столько энергии если не сильно старые панели. но ничего ночью не даст в любом случае. Так же и с ветром. А сколько и кто дает эл энергии вы можете всегда посмотреть на графике: https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/robota-oes-********-za-tyzhden/ укрэнерго А подтверждение о чем договорились, хоть и не внятно, но определенно:https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-********-memorandum-z-virobnikami-zelenoyi-*************** меморандум . Где то встречал подробней, но сейчас что то не найду.
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04.08.2021 20:04 Ответить
Конечно отличаются, вы про то что они работают от солнца ветра и тд когда нибудь слышали?.......Где то встречал подробней, но сейчас что то не найду. - Эту философию опускаем. Возвращаемся к Солнечные у нас давно(!) договорились больше не строить для зелёного тарифа https://censor.net/ru/comments/locate/3280839/01921435-b88a-7269-a492-20bedc51b272 Как на самом деле. В течении 2019 г. установленная мощность ВИЭ в Украине выросла более чем в три раза: с 2,12 ГВтв начале 2019 г. до 7,48 ГВт в октябре 2020 г.- 25.11.20 Зеленая жатва. Кто заплатит за долги по зеленому тарифу? / Сейчас установленная мощность ВИЭ в Украине составляет 8,4 ГВт.- Ветроэнергетика может стать главной в наращивании доли электроэнергии из ВИЭ в Украине. Бойко 20 Апреля 2021. /Энергетика-не философия. Требует точности.
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04.08.2021 20:23 Ответить
Вы прочтите меморандум, хотя бы то что опрелюднено, там абсолютно точно что сэс для зеленого тарифа не будут строить и ветростстанции только те что уже заказаны.
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04.08.2021 20:26 Ответить
абсолютно не будут/ Иван Петрович Сидоров не философ и в игры типа До 2050 г. доля возобновляемых источников энергии должна составить 70%. 2020 г. Минэнерго - он не играет
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04.08.2021 21:03 Ответить
Должно это та философия которая вам так противна. Даже немцы свое "должно" поменяли на сп2. А точная наука энергетика говорит что новых СЭС за зелёным тарифам больше не будет, и ветро только те что заказаны до меморандума с кму. Так что Ахметов и друзья застолбили себе зелёный грабеж, а без такого грабежа вряд-ли кто будет вкладываться в такой дороговатый проект. Минэнерго да тут не причем.
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05.08.2021 07:04 Ответить
новых СЭС за зелёным тарифам больше не будет, и ветро только те что заказаны до меморандума с кму./ Платите вы за электроэнергию округленно 200*1,68 = 336 грн. В этих 336 грн есть плата за зелёную энергетику .Вы эту плату-стоимость своих страданий от зеленой энергетики- знаете и назовёте . Что , не знаете? Что так? Опять Где то встречал подробней, но сейчас что то не найду? И Шмыгаль почему то не сказал ,на сколько уменьшится тариф после этой радости -новых СЭС за зелёным тарифам больше не будет.
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05.08.2021 10:48 Ответить
Что с вами? Что за бессвязный текст? Неужели от неуёмной радости что зеленой энергетикой только Ахметов и друзья будут кормиться и у на она только ими и будет ограничена. И почему столько бессмысленных вопросов? Что вам конкретно не понятно как с установленной мощность, рад буду обьяснить.
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05.08.2021 10:53 Ответить
Что с вами? Что за бессвязный текст?.-Поясняю по частям / Платите вы за электроэнергию округленно 200*1,68 = 336 грн. В этих 336 грн есть плата за зелёную энергетику .Вы эту плату-стоимость своих страданий от зеленой энергетики- знаете и назовёте . -Если знаете , назовите число. Не знаете -скажите Не знаю.Что не понятно-спросите.
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05.08.2021 11:15 Ответить
Мда очень жаль вас видно деменция не пощадила ваш мозг или это работу у вас такая что от методички ни ни в сторону, а в гугле вас забанили? Ну конечно помогу вам в любом случае, на вашем же примере: 200*1,68 = 336 грн, это вы платите облэнерго, те Ахметову и тд. А зеленую энергию выкупает гп гарантированный покупатель, который в том числе и из бюджета деньги выгребает, и тут вы правы из налогов каждого. А сколько платят определяется https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#n33 законом и как применять эти коэффициенты определяется https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1817874-19#Text постановой например для домогосподарств https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1059874-21#n20 нкре . Теперь вам понятно? Кто то даже посчитал примерно https://dlf.ua/wp-content/uploads/2020/08/Zelenye-tarify-v-Ukraine-********-2020-DLF-attorneys-at-law-thumbnail-1024x673.png таблица .
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05.08.2021 13:01 Ответить
Мда очень жаль вас видно деменция не пощадила ваш мозг или это работу у вас такая что от методички ни ни в сторону, а в гугле вас забанили?/ Был вопрос: Вы эту плату-стоимость своих страданий от зеленой энергетики- знаете и назовёте . -Если знаете , назовите число. Не знаете -скажите Не знаю.Что не понятно-спросите.-В ответ - бессвязный текст с перечислением своих болезней и какими то ссылками.Вместо того чтобы просто назвать 1 (одно) число. Поэтому ещё упрощаю : На тариф 1грн 68 коп зелёная энергетика влияет или нет. Ответьте просто- Да или Нет. Да или Нет. Если еще скажете как влияет-повышает или понижает-вы академик в энергетике.
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05.08.2021 14:11 Ответить
Вы вообще что несуразное несёте. Чем вам не нравятся законы Украины устанавливающие зелёный тариф о котором вы спрашивали? Давайте с этим закончим, а то тяжело уследить за полетом вашего безсознания.
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05.08.2021 14:22 Ответить
На тариф 1грн 68 коп зелёная энергетика влияет или нет. Ответьте просто- Да или Нет.- Вы вообще что несуразное несёте. Чем вам не нравятся законы Украины устанавливающие зелёный тариф о котором вы спрашивали? Давайте с этим закончим, а то тяжело уследить за полетом вашего безсознания. /А роза упала на лапу Азора.
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05.08.2021 14:25 Ответить
Ответьте сначала вам все ясно с зелёным тарифом?
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05.08.2021 14:26 Ответить
См .выше.
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05.08.2021 14:33 Ответить
Выше нет вашего ответа скажите просто: да если понятно и нет если не понятно и что именно вам непонятно с зелёным тарифом.
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05.08.2021 14:35 Ответить
Опять извиняюсь за догонку но таблица в евро, если не осилите формулы из постановы.
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05.08.2021 13:04 Ответить
И к стати извиняюсь за догонку, но это давно.
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04.08.2021 20:29 Ответить
ветер не уголь. отката не получишь
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04.08.2021 16:18 Ответить
даешь населению зеленую энергетику!
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04.08.2021 16:18 Ответить
В 3 ,а то и в 4 дорога ! Дави до упора! слава бандитам-олигархам...
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04.08.2021 16:30 Ответить
Пусть эти "инвесторы" идут со своей зеленой энергетикой к Бениной маме или снижают тарифы до реальных, то бишь самых низких по себестоимости из всех.
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04.08.2021 16:25 Ответить
Сонячна енергетика, це майбутьнє Україні. Завдяки Порошенку ми змогли побудувати стільки сонячних електростанцій!! Зелені шмарклі саботують здобутки попередньї влади!!.
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04.08.2021 17:52 Ответить
ну не тянет нищайший народ зеленую энергнтику
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04.08.2021 16:35 Ответить
Паразиты крайне возмущены что им не дают грабить Украину. Какая еще страна стала бы терпеть подобных "инвесторов" !?
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04.08.2021 16:40 Ответить
Там немцы всё беспокоятся о зелёной энергетике, может подсобим , и отправим для помощи энтузизистов во главе с Ахметовым?
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04.08.2021 16:50 Ответить
Там немцы /Флажок дезориентирует. Из какой страны пишем?
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04.08.2021 17:47 Ответить
Тутешній я
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04.08.2021 17:57 Ответить
А сменить флажок на украинский нельзя никак?
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04.08.2021 18:09 Ответить
По другому никак
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04.08.2021 19:24 Ответить
Понятно.Хитрим-пятая графа к тому обязывает.
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04.08.2021 22:08 Ответить
Идите в жопу со своей зилёной иныргетикой за бюджетный счёт!
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04.08.2021 18:14 Ответить
Зелёная энергетика нужна. А кризис в энергетике спровоцировал шмаркля. И Лукашенко и Путлер очень довольны. Круги пока расходятся.
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04.08.2021 18:32 Ответить
 
 