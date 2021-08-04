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Украина подала запрос на присоединение к центру НАТО по киберобороне, - СНБО

Украина подала запрос на присоединение к центру НАТО по киберобороне, - СНБО

Украина подала запрос на присоединение к работе Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Так, 3 августа делегация Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины осуществила рабочий визит в Эстонскую Республику, в рамках которого был проведен ряд двусторонних встреч с целью развития сотрудничества между Украиной и Эстонией в сфере кибербезопасности.

В ходе встреч стороны обменялись мнениями о перспективах привлечения Украины к работе Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE), базирующегося в г. Таллинн.

"От имени Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова украинская сторона выступила с официальным запросом на присоединение к CCDCOE", - говорится в сообщении.

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Автор: 

НАТО (9964) СНБО (4430) кибербезопасность (673)


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Пошлють їх дуже ввічливо )))))
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04.08.2021 17:21 Ответить
Не при этой власти. Пошлют и поделом. Клоуны все секреты в парашу сольют.
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04.08.2021 17:24 Ответить
Нажаль, на поточний момент Україна - не надійний партнер для членів НАТО. Шанси, що запит буде задоволено, практично рівні 0.
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04.08.2021 17:26 Ответить
https://mobile.twitter.com/Helg40498291 Oleg Helgiv @Helg40498291

Христо Грозев заявил про внедрение сотрудников ФСБ в ряды белоруской оппозиции в Киеве. Удивил кота сосиской. Блд, да в Киеве сотрудники ФСБ внедрены в ближайшие ряды окружения президента Зеленского. Про что он свой фильм о вагнеровцах никак не родит. Так что не новость.
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04.08.2021 17:36 Ответить
При тій купі Штірліців,що діють в Україні,навіть в ОПі президента, отримаємо велику дулю.
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04.08.2021 18:19 Ответить
Зелебобікових підармаків треба фейково долучити до організації і через них вливати дезу кацапам. Більше нічого цим ********* довіряти не можна.
Жирними писками цих виродків кацапня пхається у структури НАТО
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04.08.2021 18:45 Ответить
 
 