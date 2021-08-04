Украина подала запрос на присоединение к центру НАТО по киберобороне, - СНБО

Украина подала запрос на присоединение к работе Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Так, 3 августа делегация Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины осуществила рабочий визит в Эстонскую Республику, в рамках которого был проведен ряд двусторонних встреч с целью развития сотрудничества между Украиной и Эстонией в сфере кибербезопасности.

В ходе встреч стороны обменялись мнениями о перспективах привлечения Украины к работе Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE), базирующегося в г. Таллинн.

"От имени Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова украинская сторона выступила с официальным запросом на присоединение к CCDCOE", - говорится в сообщении.

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