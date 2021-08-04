Ермак в США провел встречу с советником Байдена по вопросам нацбезопасности Салливаном
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел в Вашингтоне встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук главы ОП.
"Провели очень продуктивную, откровенную и дружескую встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Мы заинтересованы в усилении стратегического партнерства Украины и США. Продолжаем работать над этим!", - написал Ермак.
Напоминаем, 4 августа глава Офиса Президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыли в США для подготовки предстоящего визита президента Украины, который запланирован на 30 августа.
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Христо Грозев заявил про внедрение сотрудников ФСБ в ряды белоруской оппозиции в Киеве. Удивил кота сосиской. Блд, да в Киеве сотрудники ФСБ внедрены в ближайшие ряды окружения президента Зеленского. Про что он свой фильм о вагнеровцах никак не родит. Так что не новость.
https://censor.net/ru/resonance/3262132/zaderjat_vinogrodskogo_i_semenchenko_prikazal_ermak_chtoby_pomoch_kgb_rb_sfabrikovat_dela_protiv_belorusskih
ваш там керри, а салливан как раз даже наоборот
Не его приняли, пригласили, встретили...а он сам ПРОВЕЛ.
зевове теперь, чтоб мордой в дерьмо не макнуться, нужно ПРОВЕСТИ встречу с мировой закулисой, внеземным разумом... т.е. соответствующей его масштабу мишпухой.
Та їх не двоє поїхало. там ще перед прохідною Милованов та Арахамія залишились -відточують гостроту великих слів велику силу. Він навіть взяв МІДа з собою, бо два рази не хотіли навіть слухати. Це ж яка для Єрмака ганебна поїздка, так опозоритись. Ну ніхто не хоче бачити в ньому Надзвичайного та Повноважного посланника самого Бубочки. Ну як так, Кулебу не випускають у світ, а тут без нього не пускають в США. Це ж яке приниження для Єрмака. І як він таке проковтне.
WTF????????
С какого перепугу завхоз занимается вопросами нацбезопасности????
Значит вранье.
Салливан с 10.00 занят на докладе в ОКНШ (объединенный комитет начальников штабов)
С кем встречался дерьмак---вопрос, может с секретуткой чьей-то?
кацап, ты ври да не завирайся
05.08.2021 г. в 14:30 (GMT-4) Госсекретарь США Antony Blinken встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Государственном департаменте.
Судя по тому, что госсекретарь США Блинкен решил транслировать встречу с Кулебой в прямом эфире, уровень доверия к Зеленскому и К у США ... не высокий,а уж к сообщениям дерьмака в своем фейсбуке...
https://censor.net/ru/resonance/3262132/zaderjat_vinogrodskogo_i_semenchenko_prikazal_ermak_chtoby_pomoch_kgb_rb_sfabrikovat_dela_protiv_belorusskih
Салливан - ярый пропутинец в администрации Байдена.
Когда-нибудь вся эта ЗеБанда ответит за такое издевательство на Конституцией Украины!