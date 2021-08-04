Ермак в США провел встречу с советником Байдена по вопросам нацбезопасности Салливаном

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел в Вашингтоне встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук главы ОП.

"Провели очень продуктивную, откровенную и дружескую встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Мы заинтересованы в усилении стратегического партнерства Украины и США. Продолжаем работать над этим!", - написал Ермак.

Напоминаем, 4 августа глава Офиса Президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыли в США для подготовки предстоящего визита президента Украины, который запланирован на 30 августа.

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