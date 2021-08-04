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Ермак в США провел встречу с советником Байдена по вопросам нацбезопасности Салливаном

Ермак в США провел встречу с советником Байдена по вопросам нацбезопасности Салливаном

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел в Вашингтоне встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук главы ОП.

"Провели очень продуктивную, откровенную и дружескую встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Мы заинтересованы в усилении стратегического партнерства Украины и США. Продолжаем работать над этим!", - написал Ермак.

Напоминаем, 4 августа глава Офиса Президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыли в США для подготовки предстоящего визита президента Украины, который запланирован на 30 августа.

Также читайте: Приоритет Украины на мировой арене - укрепление сотрудничества с США в оборонной, военно-технической, экономической и политической сферах, - Ермак

Автор: 

США (26471) Ермак Андрей (1259) Салливан Джейк (254)


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Христо Грозев заявил про внедрение сотрудников ФСБ в ряды белоруской оппозиции в Киеве. Удивил кота сосиской. Блд, да в Киеве сотрудники ФСБ внедрены в ближайшие ряды окружения президента Зеленского. Про что он свой фильм о вагнеровцах никак не родит. Так что не новость.
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04.08.2021 17:34
+23
Салливан - пророссийское крыло в администрации Байдена, так что не удивительно что первая встреча дЕрьмака именно с ним.
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04.08.2021 17:41
+22
Що міг обговорювати комірник ОПи?
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04.08.2021 17:36
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https://mobile.twitter.com/Helg40498291 Oleg Helgiv @Helg40498291

https://mobile.twitter.com/Helg40498291 https://mobile.twitter.com/Helg40498291



Христо Грозев заявил про внедрение сотрудников ФСБ в ряды белоруской оппозиции в Киеве. Удивил кота сосиской. Блд, да в Киеве сотрудники ФСБ внедрены в ближайшие ряды окружения президента Зеленского. Про что он свой фильм о вагнеровцах никак не родит. Так что не новость.
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04.08.2021 17:34 Ответить
https://censor.net/ru/resonance/3262132/zaderjat_vinogrodskogo_i_semenchenko_prikazal_ermak_chtoby_pomoch_kgb_rb_sfabrikovat_dela_protiv_belorusskih

https://censor.net/ru/resonance/3262132/zaderjat_vinogrodskogo_i_semenchenko_prikazal_ermak_chtoby_pomoch_kgb_rb_sfabrikovat_dela_protiv_belorusskih
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05.08.2021 01:10 Ответить
А це точно білоруські патріоти?
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05.08.2021 05:46 Ответить
а это точно был советник , а не электрик
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04.08.2021 17:36 Ответить
А какая разніца
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04.08.2021 22:33 Ответить
Що міг обговорювати комірник ОПи?
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04.08.2021 17:36 Ответить
Беріть нижче - "підмивальників" начальник і "мочалок" командир.
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05.08.2021 02:12 Ответить
Да мабуть, цього секретута визивали на допит, або підкинули якісь факти, щоб дізнатись швидкість "стуку" цієї мразоти до фсб
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05.08.2021 08:24 Ответить
Не выгнали его из США, уже большое достижение для шмаркли. Хотя американцы его долго у себя терпеть не будут.
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04.08.2021 17:38 Ответить
Ну, буде сьогодні "козирю" шо доповісти кураторам в Кремль. Може медаль дадуть, за розвал України.
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04.08.2021 17:38 Ответить
Цей Саліван сам все доповість у Кремль раніше за Єрмака. Він проросійське лайно в адміністраціі Байдена.
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04.08.2021 18:22 Ответить
нет, кацап, пророссийский там керри
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05.08.2021 02:10 Ответить
Проросийский Керри как-то противоречит тому, что Салливан тоже пророссийский?
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05.08.2021 02:55 Ответить
???
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05.08.2021 05:48 Ответить
Салліван розмовляв з Кулебою. д.єрмак конспектував.
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04.08.2021 17:38 Ответить
д'Єрмак
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04.08.2021 19:15 Ответить
Главное чтобы этот Салливан не слишком много секретов рассказал нашему завхозу, а то завтра Лукашенко и путен все будут знать ещё утром
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04.08.2021 17:38 Ответить
Какие секреты? Салливан со своим коллегой Патрушевым и так общается каждый день. Это один из сторонников дружбы с Россией у Байдена.
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04.08.2021 18:17 Ответить
Салливан - пророссийское крыло в администрации Байдена, так что не удивительно что первая встреча дЕрьмака именно с ним.
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04.08.2021 17:41 Ответить
учи матчасть, кацап
ваш там керри, а салливан как раз даже наоборот
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05.08.2021 02:11 Ответить
Придурку, Керрі з Салліваном в одній команді. Проукраїнський Блінкен. Запамятай це і не позорся, а краще не лізь туди де дорослі розмовляють.
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05.08.2021 13:07 Ответить
Салливан, Кэри це як раз ті хто Ермака й приймають за підказкою рашистської влади
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04.08.2021 18:13 Ответить
Піонтковський та Швець говорять про них як про лобістів Кремля у владі ...йла
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04.08.2021 18:14 Ответить
Так хай перевербують. Дєлов то.
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04.08.2021 18:34 Ответить
Такі перевербували засранця.
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04.08.2021 18:23 Ответить
Уже хорошо, что не с лыжным инструктором. Все таки Козырь и в Америки знают это.
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04.08.2021 18:28 Ответить
Єрмак у США провів зустріч з радником Байдена з питань нацбезпеки Салліваном - Цензор.НЕТ 7887
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04.08.2021 19:09 Ответить
Пускай никто не Переживает , - Если в Американцев есть хоть Малейшее подозрение к Собеседнику , - Они могут говорить с Ним в лучшем случае о Погоде и сливать Дезу через него к опонентам .Игра очень жесткая и не суть , что прекрасно написанный Сценарий понравится Зрителям.
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04.08.2021 20:15 Ответить
Чё-то я ваще ничё не пойму. Кто у нас президент?
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04.08.2021 20:27 Ответить
Мирослава Гонгадзе не пам"ятає ТАКОГО СКЛАДУ групи з 2 чоловік (один з яких завхоз) , котра готує зустріч на вищому рівні для України , зажди велик. іслькість груп з різними фахівцями ведуть широкі перемовини ДО ЗУСТРІЧІ - вона це сказала на каналі Прямому
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04.08.2021 21:02 Ответить
У нашего самоучки нет тормозов, или вернее, он полный профан, для которого фээсбэшник дороже сорокамиллионного государства, неужели украинцы готовы пожертвовать свлей судьбой, и судьбой своих детей, ради примитивного пмгмея.
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04.08.2021 21:08 Ответить
кацапскую тварь дерьмака - на нары!
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04.08.2021 21:36 Ответить
Он уже давно должен сидеть за свои грехи, но вот только дело в том, что он самый лучший кореш зелёному, а эта зелень его бережёт, как зеницу ока. (Возможно у них там какой то интим?)
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04.08.2021 22:14 Ответить
В ОП канализация протекает, а завхоз по заграницам шляется.
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04.08.2021 21:38 Ответить
Єрмак у США провів зустріч з радником Байдена з питань нацбезпеки Салліваном - Цензор.НЕТ 1260
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04.08.2021 21:41 Ответить
да, могучий политик ермак!
Не его приняли, пригласили, встретили...а он сам ПРОВЕЛ.
зевове теперь, чтоб мордой в дерьмо не макнуться, нужно ПРОВЕСТИ встречу с мировой закулисой, внеземным разумом... т.е. соответствующей его масштабу мишпухой.
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04.08.2021 21:54 Ответить
В часи Брежнева приїзжали араби чи негри на зустріч до Москви. Коменти читались так - "встреча прошла в теплой,дружественной обстановке" -значить дали гроші і зброю. Якщо читалось "встреча прошла в конструктивной обстановке" значить зброї і грошей не дали. А павлін пише -в откровенной, продуктивной, дружественной обстановке. Значить - откровенно и продуктивно поговорили о дружбе і поки не посилали.
Та їх не двоє поїхало. там ще перед прохідною Милованов та Арахамія залишились -відточують гостроту великих слів велику силу. Він навіть взяв МІДа з собою, бо два рази не хотіли навіть слухати. Це ж яка для Єрмака ганебна поїздка, так опозоритись. Ну ніхто не хоче бачити в ньому Надзвичайного та Повноважного посланника самого Бубочки. Ну як так, Кулебу не випускають у світ, а тут без нього не пускають в США. Це ж яке приниження для Єрмака. І як він таке проковтне.


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04.08.2021 21:54 Ответить
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел в Вашингтоне встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном

WTF????????
С какого перепугу завхоз занимается вопросами нацбезопасности????
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04.08.2021 21:56 Ответить
приехали в одесу мой прежик выскочип а породистому двецу отчинили падлюка я за тебя ублюдка голосолал
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05.08.2021 02:59 Ответить
Резидента Росії, котрий керує державою Україна запросили для пояснень.
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04.08.2021 22:11 Ответить
со ссылкой на https://www.facebook.com/profile.php?id=100001316744918 страницу в Фейсбук главы ОПИсточник



Значит вранье.
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04.08.2021 22:35 Ответить
Блинкен занят АСЕАН, Японией и Австралией.
Салливан с 10.00 занят на докладе в ОКНШ (объединенный комитет начальников штабов)
С кем встречался дерьмак---вопрос, может с секретуткой чьей-то?
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04.08.2021 23:19 Ответить
шо, на целые сутки занят?
кацап, ты ври да не завирайся
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05.08.2021 02:12 Ответить
Для зеленых дилетантов)))
05.08.2021 г. в 14:30 (GMT-4) Госсекретарь США Antony Blinken встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Государственном департаменте.
Судя по тому, что госсекретарь США Блинкен решил транслировать встречу с Кулебой в прямом эфире, уровень доверия к Зеленскому и К у США ... не высокий,а уж к сообщениям дерьмака в своем фейсбуке...
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05.08.2021 13:20 Ответить
ермак нагибает США ...
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05.08.2021 00:15 Ответить
https://censor.net/ru/resonance/3262132/zaderjat_vinogrodskogo_i_semenchenko_prikazal_ermak_chtoby_pomoch_kgb_rb_sfabrikovat_dela_protiv_belorusskih

https://censor.net/ru/resonance/3262132/zaderjat_vinogrodskogo_i_semenchenko_prikazal_ermak_chtoby_pomoch_kgb_rb_sfabrikovat_dela_protiv_belorusskih
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05.08.2021 00:56 Ответить
Два агента руSSни наконец-то встретились.
Салливан - ярый пропутинец в администрации Байдена.
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05.08.2021 04:19 Ответить
Можно подробнее про Салливана?
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05.08.2021 10:52 Ответить
Почему у нас завхоз лезет со своим рылом в калашный ряд. Он же закупками ручек и бумаги должен заниматся, а не подменять собой Министра Иностранных Дел Украины.
Когда-нибудь вся эта ЗеБанда ответит за такое издевательство на Конституцией Украины!
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05.08.2021 04:23 Ответить
Єрмак у США провів зустріч з радником Байдена з питань нацбезпеки Салліваном - Цензор.НЕТ 1740
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05.08.2021 06:20 Ответить
Нацбезопасность и дерьмак, сюр какой то
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05.08.2021 07:32 Ответить
Грядет выпуск видосика нового ми**ета с захлебом гордости за шефа дерьмака от люськи арестович
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05.08.2021 08:29 Ответить
 
 