РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11261 посетитель онлайн
Новости
1 807 14

СНБО поручил Кабмину возложить обязанности главы правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Кубракова

СНБО поручил Кабмину возложить обязанности главы правления

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров возложить обязанности главы правления АО "Укрзализныця" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в Мининфраструктуры.

СНБО, в частности, требует от "Укрзализныци": привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки; обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии для УЗ; ввести программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, организовать закупку новых вагонов; обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах; ввести скоростное движение.

Напомним, ранее глава парламентской ВСК по "Укрзализныце" Юлия Гришина призвала премьера срочно уволить руководство УЗ.

Также читайте: СНБО поручил Кабмину рассмотреть ситуацию в "Укрзализныце" и в случае необходимости принять кадровые решения

Автор: 

Кабмин (14025) СНБО (4430) Укрзализныця (2745) Мининфраструктуры (941) Кубраков Александр (222)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Ви все правильно пишите. Тільки от про те, що уряд підзвітний Верховній Раді України про це ні Зеленському ні Данілову нічого не відомо. Ви думаєте вони Конституцію України читали?????
показать весь комментарий
04.08.2021 18:08
+2
А це законно, коли РНБО доюає Уряду кадрові доручення? 😊 Це не відповідаєні Конституції, ні законодавству. Уряд підзвітний ВР і лише вона може давати Уряду доручення стосовно кадрових питань. Саме перед ВР Уряд звітує і ВР призначає главу Уряду і членів Кабіету, призначаючи їх за поданням Глави Уряду і звільняючи їх за його поданням, чи поданням ВР. Іншого в Конституції не прописано.
показать весь комментарий
04.08.2021 17:55
+1
так это мустафа наемка будет теперь руководить? не зря назначили замом, а лещинка сырожа как?
показать весь комментарий
04.08.2021 17:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так это мустафа наемка будет теперь руководить? не зря назначили замом, а лещинка сырожа как?
показать весь комментарий
04.08.2021 17:41 Ответить
Это уже неприкрытая узурпация власти.
показать весь комментарий
04.08.2021 17:45 Ответить
Поміняли свиню біля корита
показать весь комментарий
04.08.2021 17:46 Ответить
А це законно, коли РНБО доюає Уряду кадрові доручення? 😊 Це не відповідаєні Конституції, ні законодавству. Уряд підзвітний ВР і лише вона може давати Уряду доручення стосовно кадрових питань. Саме перед ВР Уряд звітує і ВР призначає главу Уряду і членів Кабіету, призначаючи їх за поданням Глави Уряду і звільняючи їх за його поданням, чи поданням ВР. Іншого в Конституції не прописано.
показать весь комментарий
04.08.2021 17:55 Ответить
Ви все правильно пишите. Тільки от про те, що уряд підзвітний Верховній Раді України про це ні Зеленському ні Данілову нічого не відомо. Ви думаєте вони Конституцію України читали?????
показать весь комментарий
04.08.2021 18:08 Ответить
А кто такой этот СНБО слюшай)))
показать весь комментарий
04.08.2021 17:55 Ответить
сирожа докерувався.
показать весь комментарий
04.08.2021 17:59 Ответить
А че не Сирожу ? он так слугам вылизывает-вылизывает,,,
показать весь комментарий
04.08.2021 18:01 Ответить
ісчо прєкрасная к успєху воспаріла

https://mobile.twitter.com/GrishaSilence

https://mobile.twitter.com/GrishaSilence Григорій від Ріната Леонідовича https://mobile.twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence https://mobile.twitter.com/GrishaSilence/status/1422895105782976512 2 ч

еще вчера ты была "экспертом" на Битве экстрасенсов или шоу "Говорить Україна", а сегодня - замглавы Минобороны Украины

РНБО доручила Кабміну покласти обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на міністра інфраструктури Кубракова - Цензор.НЕТ 2172
показать весь комментарий
04.08.2021 18:05 Ответить
По СНБО велению по ЗЕ хотению повелеваю тому вон х*ю возглавидь УЖД...такі вони дивні часи
показать весь комментарий
04.08.2021 18:15 Ответить
И далее на новопризначенного Наема. И загудят гудки паровозов ,побегут они весело пыхтя клубами пара,и знакомый запах сгоревшего антрацита навеет сладкие воспоминания..... Хорошо - то как? Тока цены на билеты у нас низкие....поднимать надо.
показать весь комментарий
04.08.2021 18:21 Ответить
а про злидні простих залізничників ані літери!
коли ж прийде вже покращення?
показать весь комментарий
04.08.2021 20:58 Ответить
 
 