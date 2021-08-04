СНБО поручил Кабмину возложить обязанности главы правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Кубракова
Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров возложить обязанности главы правления АО "Укрзализныця" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в Мининфраструктуры.
СНБО, в частности, требует от "Укрзализныци": привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки; обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии для УЗ; ввести программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, организовать закупку новых вагонов; обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах; ввести скоростное движение.
Напомним, ранее глава парламентской ВСК по "Укрзализныце" Юлия Гришина призвала премьера срочно уволить руководство УЗ.
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https://mobile.twitter.com/GrishaSilence Григорій від Ріната Леонідовича https://mobile.twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence https://mobile.twitter.com/GrishaSilence/status/1422895105782976512 2 ч
еще вчера ты была "экспертом" на Битве экстрасенсов или шоу "Говорить Україна", а сегодня - замглавы Минобороны Украины
коли ж прийде вже покращення?