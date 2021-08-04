Оккупанты 4 раза открывали огонь на Донбассе, на Луганщине зафиксировано нарушение линии разграничения вражеским беспилотником, - пресс-центр ОС

С начала суток, 4 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вблизи Павлополя и Гранитного российско-оккупационные войска применили станковые противотанковые гранатометы. У Пивденного враг открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.