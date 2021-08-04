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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты 4 раза открывали огонь на Донбассе, на Луганщине зафиксировано нарушение линии разграничения вражеским беспилотником, - пресс-центр ОС

Оккупанты 4 раза открывали огонь на Донбассе, на Луганщине зафиксировано нарушение линии разграничения вражеским беспилотником, - пресс-центр ОС

С начала суток, 4 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вблизи Павлополя и Гранитного российско-оккупационные войска применили станковые противотанковые гранатометы. У Пивденного враг открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

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обстрел (26961) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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"Орлан 10" що священна корова ? Чому їх не збивають ?
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04.08.2021 17:48 Ответить
Оккупанты 4 раза открывали огонь на Донбассе, на Луганщине зафиксировано нарушение линии разграничения вражеским беспилотником, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9710
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04.08.2021 17:49 Ответить
По данным InformNapalm задокументировано как минимум 14 фактов потерь БПЛА этого типа в Луганской и Донецкой областях. Из них 4 упали в результате сбоя систем, вызванных работой украинских средств радиоэлектронной борьбы, а 10 раз БПЛА Орлан-10 сбивали из стрелкового оружия и ПВО. Ну это тогда, а сейчас летает туда-сюда спокойно. Новая модификация Орлан-10 оборудована 12 камерами высокого разрешения для создания 3D карт, а также закладывается до 60 точек разведки за один вылет. Засекает работу радиостанций и мобильных телефонов... А потом стреляют по координатам.
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04.08.2021 17:56 Ответить
 
 