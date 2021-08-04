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Новости Агрессия России против Украины
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Минветеранов о задержании "айдаровца" Прохнича, который зашел в Кабмин с гранатой: "Просим не спешить с выводами и комментариями"

Минветеранов о задержании

Министерство по делам ветеранов Украины инцидент с бывшим военнослужащим Владимиром Прохничем, который угрожал взорвать гранату в здании Кабинета Министров.

Об этом министерство сообщило в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Как известно, сегодня, 4 августа, в здании КМУ произошел инцидент с участием ветерана российско-украинской войны. Информация о нем сразу же попала в новости различных СМИ. В частности, инцидент освещался и российскими ресурсами, которые в своей привычной манере в очередной раз пытались сформировать негативный образ защитников Украины", - говорится в сообщении.

"Подчеркиваем, что для Министерства по делам ветеранов является важным каждый украинский ветеран, его состояние и социальная защита. Сейчас представители Минветеранов и Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины, находятся в управлении полиции, где пребывает задержанный гражданин. Просим представителей СМИ и общества не спешить с выводами и комментариями до установления всех обстоятельств", - добавили министерстве.

Ранее неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина и угрожает взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Как оказалось, угрожавшим взорвать гранату в Кабмине оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, у Прохнича в руках была боевая граната. Вместе с тем, он не выдвигал никаких требований. По данному факту, будет открыто уголовное производство по четырем статьям, одна из них – самая тяжкая, 147 – захват заложников, до 15 лет. Однако Клименко уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с Прохничем, заложниками пока называть нельзя.

Глава МВД Монастырский заявил, что Прохничу будет назначена психиатрическая экспертиза.

По словам побратимов Прохнича, у него опухоль: его довела бюрократия.

Также читайте: Угрожавшего взорвать гранату в Кабмине Прохнича помог уговорить сдаться депутат и волонтер Олексюк: Он дал понять, что каторжно работает, но остается материально неблагополучным

Автор: 

граната (997) Кабмин (14025) Министерство по делам ветеранов (232) Прохнич Владимир (15)


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Топ комментарии
+12
Якби там не було, але факт є фактом - нинішня влада не користується авторитетом у середовищі бійців ЗСУ і добробатів та ветеранів!

Мене не цікавить думка бидло-люмпенів простих українців, для мене є авторитетною думка ветеранів, волонтерів (справжніх, а не таких, як Арахнофобія) та інтелігенції... Усі ці категорії населення - ПРОТИ зеленої влади!
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04.08.2021 18:00
+11
Янелох не бореться з корупцією і чувак вирішив допомогти.
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04.08.2021 17:50
+8
А какие тут выводы? - мужик все правильно делал, бо зеленая сволочь уже достала всех до печенок.
И чего это не торопиться?
Сколько еще терпеть?
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04.08.2021 17:55
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Янелох не бореться з корупцією і чувак вирішив допомогти.
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04.08.2021 17:50 Ответить
У зеленої мавпочки інша роль ,в кремлівському ляльковому балагані !!!))))
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04.08.2021 17:58 Ответить
не понятно шо хотел ... в какой кабинет шёл , кому апельсин нёс ?
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04.08.2021 17:53 Ответить
Для бібізянки що ховається в джунглях апельсинка. Наколота.
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04.08.2021 17:56 Ответить
Достань гранату и будет праздник, достань гранату и будет праздник, достань гранату и будет праздник
Сразу, даром, сразу и для всех.
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04.08.2021 18:00 Ответить
почему негативный образ защитника украины? просто, все 30лет незалежности народ и власть -это две разные вещи, власть пришла к власти , чтобы грабить народ- вот за 30 лет появились 10 олигархов, которые богаче всего народа и которые приводят к власти им послушных
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04.08.2021 17:53 Ответить
А какие тут выводы? - мужик все правильно делал, бо зеленая сволочь уже достала всех до печенок.
И чего это не торопиться?
Сколько еще терпеть?
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04.08.2021 17:55 Ответить
Цеж не беркут ,чого з ним панькатися !!!)))
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04.08.2021 17:57 Ответить
Якби там не було, але факт є фактом - нинішня влада не користується авторитетом у середовищі бійців ЗСУ і добробатів та ветеранів!

Мене не цікавить думка бидло-люмпенів простих українців, для мене є авторитетною думка ветеранів, волонтерів (справжніх, а не таких, як Арахнофобія) та інтелігенції... Усі ці категорії населення - ПРОТИ зеленої влади!
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04.08.2021 18:00 Ответить
Ти звідти пишеш?
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04.08.2021 18:28 Ответить
Ты из психушки строчишь, русская.
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04.08.2021 18:31 Ответить
What county do you live in?
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04.08.2021 18:34 Ответить
А шо там "не спешить". Герой! Однозначно.
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04.08.2021 18:00 Ответить
вони фактично "просять", ні, вимагають, замовчати цей факт в ЗМІ.
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04.08.2021 18:23 Ответить
Події під КМУ сьогодні обурили захисників, показали, що ВЛАДА ЗМУСИЛА мужнього, сильного духом воїна-захисника, взяти гранату, щоб його почули. Вона примушує захисників виходити на вулицю проти УРЯДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗРАДИ (вже визнали патріоти 17 областей). Уряд грубо порушує їх права, а ЗЕ мовчить, не захищає військо, який же він Верх. ГК. Вони вимушені захищати свої права та висловити недовіру владі. Тривати залишилось не довго, куди будуть бігти СН???
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04.08.2021 19:08 Ответить
Володимир Прохнич (який, схоже перебував в реактивному стані) розігнав потенційних заручників щоби не завдати їм шкоди. Про яке захоплення заручників та 15 років тюрми за це заявляли менти-полусепари, називаючи його злочинцем без вироку суду?
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04.08.2021 19:18 Ответить
У Прохнича два ранения и четыре контузии! У зебилов на лечение и реабилитацию воинов денег нет---все пошло на распил по большому крадивныцтву---воруют, как в последний раз!
только попробуйте его осудить, гниды зеленые!
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04.08.2021 23:09 Ответить
пора ВСУ заняться министерствами и прочим жульём ...
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05.08.2021 00:32 Ответить
Уже начали появляться результаты правления дурачка. Дальше - больше - зеленопад с рыгопадом может из окон случиться очень скоро
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05.08.2021 10:59 Ответить
 
 