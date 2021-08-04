Минветеранов о задержании "айдаровца" Прохнича, который зашел в Кабмин с гранатой: "Просим не спешить с выводами и комментариями"

Министерство по делам ветеранов Украины инцидент с бывшим военнослужащим Владимиром Прохничем, который угрожал взорвать гранату в здании Кабинета Министров.

Об этом министерство сообщило в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Как известно, сегодня, 4 августа, в здании КМУ произошел инцидент с участием ветерана российско-украинской войны. Информация о нем сразу же попала в новости различных СМИ. В частности, инцидент освещался и российскими ресурсами, которые в своей привычной манере в очередной раз пытались сформировать негативный образ защитников Украины", - говорится в сообщении.

"Подчеркиваем, что для Министерства по делам ветеранов является важным каждый украинский ветеран, его состояние и социальная защита. Сейчас представители Минветеранов и Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины, находятся в управлении полиции, где пребывает задержанный гражданин. Просим представителей СМИ и общества не спешить с выводами и комментариями до установления всех обстоятельств", - добавили министерстве.

Ранее неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина и угрожает взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Как оказалось, угрожавшим взорвать гранату в Кабмине оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, у Прохнича в руках была боевая граната. Вместе с тем, он не выдвигал никаких требований. По данному факту, будет открыто уголовное производство по четырем статьям, одна из них – самая тяжкая, 147 – захват заложников, до 15 лет. Однако Клименко уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с Прохничем, заложниками пока называть нельзя.

Глава МВД Монастырский заявил, что Прохничу будет назначена психиатрическая экспертиза.

По словам побратимов Прохнича, у него опухоль: его довела бюрократия.

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