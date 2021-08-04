ВОЗ призывает ввести мораторий на третью дозу вакцины от COVID-19 минимум до сентября
Всемирная организация здравоохранения призвала ввести мораторий на введение бустерной дозы вакцины против коронавируса.
Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNBC.
По мнению гендиректора ВОЗ, это позволило бы направить больше вакцин от коронавируса в страны с низким уровнем доходов, которые испытывают недостаток препаратов. Кроме того, это также может помочь в достижении цели вакцинировать от COVID-19 не менее 10% жителей всех государств планеты к концу сентября.
По словам старшего советника ВОЗ Брюса Эйлворда, мораторий является частью плана Гебрейесуса по вакцинации 40% населения мира к декабрю.
Отмечается, что мораторий может быть продлен, если показатели вакцинации в странах с низким уровнем прививки не увеличатся.
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Я до останнього йому телефонував А на шостий день телефон не відповів Зателефонував обережно його учню а він мені каже: "Нема Сергійовича... Похорон у понеділок... " Я тиждень "у ступорі" був - навіть до компа не підходив
Йдеться про обслуговування інтересів, чиїсь показники і т.д.
Дурак все должен пощупать, потому что у него нет мозгов подумать и дойти до некоторых вещей логическим путем.