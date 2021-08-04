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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ призывает ввести мораторий на третью дозу вакцины от COVID-19 минимум до сентября

ВОЗ призывает ввести мораторий на третью дозу вакцины от COVID-19 минимум до сентября

Всемирная организация здравоохранения призвала ввести мораторий на введение бустерной дозы вакцины против коронавируса.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNBC.

По мнению гендиректора ВОЗ, это позволило бы направить больше вакцин от коронавируса в страны с низким уровнем доходов, которые испытывают недостаток препаратов. Кроме того, это также может помочь в достижении цели вакцинировать от COVID-19 не менее 10% жителей всех государств планеты к концу сентября.

По словам старшего советника ВОЗ Брюса Эйлворда, мораторий является частью плана Гебрейесуса по вакцинации 40% населения мира к декабрю.

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Отмечается, что мораторий может быть продлен, если показатели вакцинации в странах с низким уровнем прививки не увеличатся.

Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (777) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Зрозуміло, що сученята з ВООЗу зацікавлені в тому, щоб якомога більше дурників перетворили себе на ГМО.
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04.08.2021 18:52
+5
перед пятой
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04.08.2021 19:30
+5
а ти це скажи 60% евреям( в Израілі) що вони дурники і ГМО))))чи ти думаєш ,що евреї такі дурні самі себе вбивати?
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04.08.2021 19:50
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Хорошо, что в Украине вакцин хватает на всех, кто хочет вакцинироваться. 25% - это всего около 10 миллионов...
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04.08.2021 18:49 Ответить
Бот, в Укре 42 млн было в 2003 году, еще до того, как кладбища повырастали раз в 15
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04.08.2021 18:51 Ответить
Гербарий вчера заявил что для ВОЗ надо срочно(!) 11,5 лярдов, или не справятся, с барано-пандемией. Как думаете- дадут? Вот и я в этом уверен. Меня умиляет этот подсчет процентов вакцинированных. Я, иной раз, просто не верю что такое(!!!) возможно в 21-м веке. Но, это таки есть.
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04.08.2021 18:52 Ответить
Ідіоти не вірять у пандемію. Здивовує їх відсоток у світі але це нормально, так завжди було.
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04.08.2021 20:22 Ответить
Мерзота-провокатор, глянь, негодяй, кто первый начал?! А начал ты, мерзота. Потому- пейши шо хошь. С этого момента- ты реально в игноре. Прощай.
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04.08.2021 20:33 Ответить
Рвануло тобі п#кан балаболка.... норм.
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05.08.2021 00:38 Ответить
Знаєш, Андрію! Коли ти похорониш кращого і найближчого друга, з яким ти підтримував стосунки більше двох десятків років, а він за тиждень "згорів" від короновірусу - тоді ти повіриш в пандемію...
Я до останнього йому телефонував А на шостий день телефон не відповів Зателефонував обережно його учню а він мені каже: "Нема Сергійовича... Похорон у понеділок... " Я тиждень "у ступорі" був - навіть до компа не підходив
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04.08.2021 21:11 Ответить
Ідіота вірять тільки у те що можуть помацати руками.
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05.08.2021 00:37 Ответить
Перед цим просив 17.
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04.08.2021 20:32 Ответить
Аж семнадцать?! Какой не жадный негр! Не любит круглые цифры, оказывается. Просил бы сразу 20(двадцать).
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04.08.2021 20:35 Ответить
Зрозуміло, що сученята з ВООЗу зацікавлені в тому, щоб якомога більше дурників перетворили себе на ГМО.
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04.08.2021 18:52 Ответить
а ти це скажи 60% евреям( в Израілі) що вони дурники і ГМО))))чи ти думаєш ,що евреї такі дурні самі себе вбивати?
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04.08.2021 19:50 Ответить
Дурники вірять у казки про ГМО, світовий заколот й т.п.
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04.08.2021 20:23 Ответить
воз,моз и дочерние бустеры,идите .....
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04.08.2021 18:55 Ответить
Подождите , но ведь говорили что только раз уколят и все вирус в страхе убежит ? А тут третья доза ... А четвертая когда ?
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04.08.2021 19:00 Ответить
через 9-11 месяцев
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04.08.2021 19:09 Ответить
перед пятой
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04.08.2021 19:30 Ответить
аби не крематорій
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04.08.2021 19:14 Ответить
ВОЗ алкоголики, а не наркоманы. Делят на всех.
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04.08.2021 19:22 Ответить
Не вакцинуйте ідіотів - очищайте планету.
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04.08.2021 20:24 Ответить
Вот за это я вам благодарен!
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04.08.2021 20:25 Ответить
Чергове свідчення того, що нічого від медицини та науки у цій "боротьбі" НЕМА.
Йдеться про обслуговування інтересів, чиїсь показники і т.д.
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04.08.2021 20:31 Ответить
Странно. Они колят,колят уже год и пока что укололи только 10% популяции. Но обещают, что к декабрю наколят уже 40%. Интересно, где возьмут столько препарата. Осталось 4 месяца 💉💉💉
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05.08.2021 03:34 Ответить
Процент "не верящих в вакцину" (читай дураков) иногда превосходит все мыслимые пределы. Сначала они не верят к примеру в вакцину против полиомиелита, а потом когда их ребенка скручивает в бараний рог они готовы поверить, но уже ни вера ни лечение не помогают.

Дурак все должен пощупать, потому что у него нет мозгов подумать и дойти до некоторых вещей логическим путем.
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05.08.2021 03:46 Ответить
 
 