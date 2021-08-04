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Председатель Луганской ОГА Гайдай может быть причастен к махинациям с лесом, - "Нацкорпус"

Председатель Луганской ОГА Гайдай может быть причастен к махинациям с лесом, -

Представители "Национального Корпуса" обнародовали данные про масштабни махинации с лесом на Луганщине, к которым могут быть причастны высокопоставленные чиновники. В частности, речь идет о руководителе Луганской ОГА Сергее Гайдае.

Об этом заявил председатель Луганского областного отделения "Нацкорпуса" Владислав Кириллов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

По словам Кириллова, активисты давно расследуют махинации с лесом в регионе. Например, по умышленному занижению втрое стоимости лесоматериалов Станично-Луганским лесхозом.

"Данная схема может беспрепятственно работать только с молчаливого согласия и под покровительством губернатора Сергея Гайдая и назначенного им руководителя областного лесхоза Неклесу", - написал на своей странице в Facebook Кирилов.

Ранее активисты анонсировали "гражданский рейд" с целью остановить незаконный вывоз леса. По их заявлениям правоохранители задержали восемь грузовиков с лесоматериалами, документы на которые были выписаны с явными нарушеннями. А Временная следственная комиссия, расследовавшая причины масштабных прошлогодних пожаров на Луганщине, обратилась к президенту с предложением уволить Гайдая с должности председателя ОГА.

Автор: 

лес (627) Национальный корпус (393) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+4
О, нацжены на третьем году разграбления страны проснулись! А ДО этого и КРОМЕ этого ничего не напрягало???

А измена и сдача государственных интересов на самом высшем уровне их не колышет???
Чего плюшевыми ермаками под ОПой не кидаетесь? Все ОК?
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04.08.2021 21:39
+3
У нас у владу йдуть тільки красти, особливо не нажерливі зелені пройдисвіти...
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04.08.2021 19:20
+3
"Ящірка" на Банковій черговий "хвіст відкидає" - будуть показувать як вони "з корупцією борються"
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04.08.2021 19:47
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Аваков вступає в передвиборчу гонку?
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04.08.2021 19:01 Ответить
"Ящірка" на Банковій черговий "хвіст відкидає" - будуть показувать як вони "з корупцією борються"
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04.08.2021 19:47 Ответить
Ясна річ,"Кому война ,а кому мать родна!" !!!!)))
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04.08.2021 19:13 Ответить
Ясно что вор, можно к гадалке не ходить. Кто назначал? Развязка близка.
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04.08.2021 19:16 Ответить
У нас у владу йдуть тільки красти, особливо не нажерливі зелені пройдисвіти...
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04.08.2021 19:20 Ответить
Корумповані гниди ,це потвори без будь-яких переконань, чи етничних ознак !!!))))
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04.08.2021 19:24 Ответить
мля...ну фамилия же говорит все открытым текстом....Неклесу...а поставили именно к лесу
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04.08.2021 19:22 Ответить
г. Глухов. мусор Буханистый Сергей тоже курирует вырубку лесов
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04.08.2021 19:45 Ответить
Ох уж эти ,,может быть,,звучит как предложение дать взятку.
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04.08.2021 19:45 Ответить
Гайдай патріот та відповідальна людина! До аваківського Азову більше питань! Гайдая хоче кишнути радник президента Руслан Демченко, він і качає ситуацію щоб поставити свою людину!
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04.08.2021 20:17 Ответить
Где заон - Госслущащий , использовавший служебное положение для коррупционных дейсвий, подлежит уголовному наказанию - пожизненно Только так Иначе мы никогда коррупцию не победим.
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04.08.2021 20:39 Ответить
Где закон - Госслужащий , использовавший служебное положение для коррупционных дейсвий, подлежит уголовному наказанию - пожизненно Только так Иначе мы никогда коррупцию не победим.
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04.08.2021 20:40 Ответить
О, нацжены на третьем году разграбления страны проснулись! А ДО этого и КРОМЕ этого ничего не напрягало???

А измена и сдача государственных интересов на самом высшем уровне их не колышет???
Чего плюшевыми ермаками под ОПой не кидаетесь? Все ОК?
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04.08.2021 21:39 Ответить
Нацкорпус говорит, что Гайдай "может быть причастен к махинациям с лесом", а почти профессор Кива говорит, что Билецкий и "Боцман" "могут быть причастными к убийству Шеремета"...

Голова Луганської ОДА Гайдай може бути причетний до махінацій з лісом, –"Нацкорпус" - Цензор.НЕТ 3342
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04.08.2021 22:17 Ответить
 
 