Председатель Луганской ОГА Гайдай может быть причастен к махинациям с лесом, - "Нацкорпус"

Представители "Национального Корпуса" обнародовали данные про масштабни махинации с лесом на Луганщине, к которым могут быть причастны высокопоставленные чиновники. В частности, речь идет о руководителе Луганской ОГА Сергее Гайдае.

Об этом заявил председатель Луганского областного отделения "Нацкорпуса" Владислав Кириллов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

По словам Кириллова, активисты давно расследуют махинации с лесом в регионе. Например, по умышленному занижению втрое стоимости лесоматериалов Станично-Луганским лесхозом.

"Данная схема может беспрепятственно работать только с молчаливого согласия и под покровительством губернатора Сергея Гайдая и назначенного им руководителя областного лесхоза Неклесу", - написал на своей странице в Facebook Кирилов.

Ранее активисты анонсировали "гражданский рейд" с целью остановить незаконный вывоз леса. По их заявлениям правоохранители задержали восемь грузовиков с лесоматериалами, документы на которые были выписаны с явными нарушеннями. А Временная следственная комиссия, расследовавшая причины масштабных прошлогодних пожаров на Луганщине, обратилась к президенту с предложением уволить Гайдая с должности председателя ОГА.