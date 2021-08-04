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Председатель НАПК Новиков призывает Кабмин расторгнуть контракт с руководителем "Нафтогаза" Витренко

Председатель НАПК Новиков призывает Кабмин расторгнуть контракт с руководителем

Накануне Шестой апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и отменил постановление Окружного административного суда Киева, которым было остановлено действие предписания об отмене назначения Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В предписании Кабмину ведомство требовало отменить пункты 8 и 9 распоряжение Кабмина № 370-р и решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Витренко.

"В связи с решением суда предписание НАПК к Кабмину относительно незаконного назначения председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" подлежит исполнению", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с Витренко грозит большими репутационными потерями для Украины и правительства, - глава НАПК Новиков

В НАПК обратили внимание, что одним из оснований инициирования дела стало якобы отсутствие возможности отмены правительством пунктов 8 и 9 упомянутого распоряжения.

Именно поэтому Новиков направил в Кабмин письмо, в котором объясняется, что закон предусматривает конкретный механизм для выполнения предписания. Для этого необходимо созвать заседание правительства и инициировать рассмотрение следующих вопросов:

- отмены как незаконных пунктов 8 и 9 распоряжение правительства № 370-р. Отмена п. 9 указанного распоряжения требуется только в части подписания контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", поскольку именно его заключение осуществлено с нарушением ст. 26 Закона Украины "О предупреждении коррупции";

- прекращение действия контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконного.

Также читайте: НАПК подало иск в Шевченковский райсуд о разрыве контракта Витренко с "Нафтогазом"

"НАПК готово оказывать консультационную поддержку в выполнении предписания. Наш приоритет - обеспечить действие Закона Украины "О предупреждении коррупции". Все органы власти, все граждане заинтересованы, чтобы в Украине действительно работал принцип верховенства права. Ведь только при этом условии сможем построить справедливое общество и сильную экономику", - отметил Новиков.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

Читайте также: НАПК требует от главы набсовета "Нафтогаза" Споттисвуд расторгнуть контракт с Витренко

5 июля Окружной административный суд Киева остановил действие предписания НАПК в адрес наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о прекращении контракта с председателем правления компании Юрием Витренко.

Автор: 

Кабмин (14025) Нафтогаз (3112) НАПК (1220) Витренко Юрий (377) Новиков Александр (70)


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Топ комментарии
+3
Вітренко перший хто почав і продовжує судитись з кацапами і виграв вже не одну справу,тому дуже заважає *********** прихвостням.
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04.08.2021 19:35
+2
А не проще-ли Новикова выгнать?
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04.08.2021 19:33
+2
https://twitter.com/13Hellis_13

а чи всі обставини відомі?..

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1422613210000199681 22 ч

Власть продает Украину и набирает долги для того, чтобы... отдавать деньги в Россию.
Чего не сделаешь ради того, чтобы Вове не закрыли доступ в российскую шоу-индустрию.

Председатель НАПК Новиков призывает Кабмин расторгнуть контракт с руководителем "Нафтогаза" Витренко - Цензор.НЕТ 5915
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04.08.2021 19:38
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Перетягивание одеяла.
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04.08.2021 19:29 Ответить
и кого сейчас хотят укрыть миллиардным газовым одеялом? невже кобеля опять?
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04.08.2021 19:31 Ответить
Та кто его знает, из-под одеяла только окровавленные кости полетят.
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04.08.2021 20:35 Ответить
А не проще-ли Новикова выгнать?
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04.08.2021 19:33 Ответить
Я взагалі вже не можу зрозуміти хто є хто і чому так хочуть зняти Вітренка?
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04.08.2021 20:11 Ответить
Похоже ветерок дует с запада, хотя кацапы могли и в обход ..... очевидно Витренко - не " свой человек" ....
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04.08.2021 20:24 Ответить
чего-то Новиков так долго молчал?),,,
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04.08.2021 19:33 Ответить
Вітренко перший хто почав і продовжує судитись з кацапами і виграв вже не одну справу,тому дуже заважає *********** прихвостням.
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04.08.2021 19:35 Ответить
А при зельце оманском Витренко сказал- давайте покупать газ у раши, у независимых поставщиков. Он что дурак полный,в раше есть независимые поставщики????? При Порохе он держался, а при гринпоце решил покрутить свою поганку, тем более видит- что страну активно готовят к сдаче кремлю.
Они там все хорошие,слов нет, особенно когда спят зубами к стенке
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04.08.2021 19:58 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

а чи всі обставини відомі?..

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1422613210000199681 22 ч

Власть продает Украину и набирает долги для того, чтобы... отдавать деньги в Россию.
Чего не сделаешь ради того, чтобы Вове не закрыли доступ в российскую шоу-индустрию.

Председатель НАПК Новиков призывает Кабмин расторгнуть контракт с руководителем "Нафтогаза" Витренко - Цензор.НЕТ 5915
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04.08.2021 19:38 Ответить
скіко ви там не бздіть- але чаус вас інформаційно переплюнув
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04.08.2021 19:49 Ответить
Быстрее, быстрее, а то опять что-нибудь натворит - или Украину к зиме хорошо подготовит или у ВВП опять пару-тройку ярдов отломает
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05.08.2021 11:03 Ответить
 
 