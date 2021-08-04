Председатель НАПК Новиков призывает Кабмин расторгнуть контракт с руководителем "Нафтогаза" Витренко
Накануне Шестой апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и отменил постановление Окружного административного суда Киева, которым было остановлено действие предписания об отмене назначения Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
В предписании Кабмину ведомство требовало отменить пункты 8 и 9 распоряжение Кабмина № 370-р и решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Витренко.
"В связи с решением суда предписание НАПК к Кабмину относительно незаконного назначения председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" подлежит исполнению", - заявил глава НАПК Александр Новиков.
В НАПК обратили внимание, что одним из оснований инициирования дела стало якобы отсутствие возможности отмены правительством пунктов 8 и 9 упомянутого распоряжения.
Именно поэтому Новиков направил в Кабмин письмо, в котором объясняется, что закон предусматривает конкретный механизм для выполнения предписания. Для этого необходимо созвать заседание правительства и инициировать рассмотрение следующих вопросов:
- отмены как незаконных пунктов 8 и 9 распоряжение правительства № 370-р. Отмена п. 9 указанного распоряжения требуется только в части подписания контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", поскольку именно его заключение осуществлено с нарушением ст. 26 Закона Украины "О предупреждении коррупции";
- прекращение действия контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконного.
"НАПК готово оказывать консультационную поддержку в выполнении предписания. Наш приоритет - обеспечить действие Закона Украины "О предупреждении коррупции". Все органы власти, все граждане заинтересованы, чтобы в Украине действительно работал принцип верховенства права. Ведь только при этом условии сможем построить справедливое общество и сильную экономику", - отметил Новиков.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
5 июля Окружной административный суд Киева остановил действие предписания НАПК в адрес наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о прекращении контракта с председателем правления компании Юрием Витренко.
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Они там все хорошие,слов нет, особенно когда спят зубами к стенке
а чи всі обставини відомі?..
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1422613210000199681 22 ч
Власть продает Украину и набирает долги для того, чтобы... отдавать деньги в Россию.
Чего не сделаешь ради того, чтобы Вове не закрыли доступ в российскую шоу-индустрию.