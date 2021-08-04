РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11588 посетителей онлайн
Новости
2 232 10

Польша предоставила гуманитарную визу мужу белорусской спортсменки Тимановской Зданевичу, который находится в Украине

Польша предоставила гуманитарную визу мужу белорусской спортсменки Тимановской Зданевичу, который находится в Украине

Польша предоставила гуманитарную визу мужу белорусской спортсменки Кристины Тимановской Арсению Зданевичу.

Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

По его словам, Тимановская прибыла в Вену, откуда отправится в Варшаву.

"Она теперь под опекой польских дипломатических служб, из соображений безопасности мы не хотим сейчас передавать подробную информацию о способе прилета, его месте и форме. Все это связано с процедурами, которые мы учли в пределах оказания помощи. Однако я могу добавить информационно, что параллельно муж госпожи Тимановской получил польскую гуманитарную визу", - сказал Мюллер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусская спортсменка Тимановская вылетела из Токио в Вену

Напомним, белорусские функционеры сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу.

Муж Тимановской Арсений Зданевич срочно уехал из Беларуси в Украину.

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.

Также читайте: Кулеба о приехавшем в Украину муже спортсменки из Беларуси Тимановской: Сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности

Автор: 

Польша (8405) Тимановская Кристина (12)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Конечно пусть к жене едет. И пробежками пусть в Киеве по утрам или вечерам не занимается.
показать весь комментарий
04.08.2021 20:03
+6
Меньше розповідайте хто де знаходиться, бо вони по перше пробєжками займаються, а подруге СБУ мишей не ловить і тараканове гебешне кодло гуляє по Україні дуже вільно.
показать весь комментарий
04.08.2021 20:08
+3
бегите из этой страны с импотентным правительством !
показать весь комментарий
04.08.2021 20:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Конечно пусть к жене едет. И пробежками пусть в Киеве по утрам или вечерам не занимается.
показать весь комментарий
04.08.2021 20:03 Ответить
бегите из этой страны с импотентным правительством !
показать весь комментарий
04.08.2021 20:07 Ответить
сколько украинцев убежало со страны? это Зе обозвал импотентом или Шм?
показать весь комментарий
04.08.2021 20:48 Ответить
Меньше розповідайте хто де знаходиться, бо вони по перше пробєжками займаються, а подруге СБУ мишей не ловить і тараканове гебешне кодло гуляє по Україні дуже вільно.
показать весь комментарий
04.08.2021 20:08 Ответить
https://twitter.com/HannaGun

https://twitter.com/HannaGun HannaПольша предоставила гуманитарную визу мужу белорусской спортсменки Тимановской Зданевичу, который находится в Украине - Цензор.НЕТ 9152-100%)) https://twitter.com/HannaGun @HannaGun https://twitter.com/HannaGun/status/1422891459611611145 5 ч

КДБ Білорусі = ФСБ.
Розглядати ******* Білорусь окремо від Московії - це хибний шлях помилок та поразок. Кремль зацікавлений тримати в сфері свого впливу і Білорусь, і Україну.
Проте путіну таки вдалося перенаправити увагу на диктатора-Лукашенка і сховатися за його спиною.
показать весь комментарий
04.08.2021 20:30 Ответить
Заберайте быстрее,пока усатый зекрыску его переправить в Беларусь не попросил.
показать весь комментарий
04.08.2021 20:32 Ответить
Демонстративня казнь от Путлерских КГБшных мудаков в Киеве уже была...застрелили Вороненкова и взорвали Шеремета Демонстративно....,Мавзолейный Мудак никак не нажрется крови...
показать весь комментарий
04.08.2021 20:37 Ответить
Она что политической работой, борьбой политической занималась? Смешно! Кто ее знал до Олимпиады? Одноразовое изделие!
показать весь комментарий
04.08.2021 20:50 Ответить
Польша и Чехия как всегда бегут впереди паровоза. Странно что прибалты ничего не предлагают.
показать весь комментарий
05.08.2021 06:01 Ответить
 
 