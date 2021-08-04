Польша предоставила гуманитарную визу мужу белорусской спортсменки Тимановской Зданевичу, который находится в Украине
Польша предоставила гуманитарную визу мужу белорусской спортсменки Кристины Тимановской Арсению Зданевичу.
Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
По его словам, Тимановская прибыла в Вену, откуда отправится в Варшаву.
"Она теперь под опекой польских дипломатических служб, из соображений безопасности мы не хотим сейчас передавать подробную информацию о способе прилета, его месте и форме. Все это связано с процедурами, которые мы учли в пределах оказания помощи. Однако я могу добавить информационно, что параллельно муж госпожи Тимановской получил польскую гуманитарную визу", - сказал Мюллер.
Напомним, белорусские функционеры сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу.
Муж Тимановской Арсений Зданевич срочно уехал из Беларуси в Украину.
Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.
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КДБ Білорусі = ФСБ.
Розглядати ******* Білорусь окремо від Московії - це хибний шлях помилок та поразок. Кремль зацікавлений тримати в сфері свого впливу і Білорусь, і Україну.
Проте путіну таки вдалося перенаправити увагу на диктатора-Лукашенка і сховатися за його спиною.