Польша предоставила гуманитарную визу мужу белорусской спортсменки Тимановской Зданевичу, который находится в Украине

Польша предоставила гуманитарную визу мужу белорусской спортсменки Кристины Тимановской Арсению Зданевичу.

Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

По его словам, Тимановская прибыла в Вену, откуда отправится в Варшаву.

"Она теперь под опекой польских дипломатических служб, из соображений безопасности мы не хотим сейчас передавать подробную информацию о способе прилета, его месте и форме. Все это связано с процедурами, которые мы учли в пределах оказания помощи. Однако я могу добавить информационно, что параллельно муж госпожи Тимановской получил польскую гуманитарную визу", - сказал Мюллер.

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Напомним, белорусские функционеры сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу.

Муж Тимановской Арсений Зданевич срочно уехал из Беларуси в Украину.

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.

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