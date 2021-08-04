Евросоюз призывает Украину выдавать только по одному загранпаспорту в одни руки
Второй загранпаспорт позволяет оставаться в ЕС дольше, чем предусмотренные правилом 90 дней за полгода. Это нарушение. ЕС призывает Украину отменить действие вторых загранпаспортов.
Об этом говорится в отчете Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизовых режимов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В документе отмечено, что Польша идентифицировала граждан Украины, которые имеют более одного законно оформленного паспорта, иногда с измененными личными данными, которые могли бы позволить им оставаться в ЕС за пределами ограничения 90 дней в любой 180-дневный период.
Поэтому в ЕС ожидают, что Украина не только прекратит выдавать два действующих паспорта для выезда за границу, но и отменит действие уже выданных дополнительных документов.
"Отменить возможность для граждан Украины иметь одновременно более одного действительного паспорта; прекратить выдачу таких "дополнительных" паспортов и отменить действие тех, которые были выданы ", - гласит текст рекомендации Еврокомиссии для Украины.
При этом в ЕС заявили, что в целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации, однако подчеркнули необходимость делать больше в сфере антикоррупции, противодействия отмыванию денег и борьбы с организованной преступностью.
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Насчёт бывшей - Вы правы. Была еще та стерва……он был относительно рад разводу. Повезло, что детей нет - так бы ему пришлось краиттся по полной……
основанием для выдачи биометрики является изъятие паспорта-книжечки и его архивация. то то егё вернули назад это тупость и разгильдяйство сотрудника ИВС и его при хорошей раскрутке можно привлечь к ответственности.
в любом случае паспорт-книжечка теперь не больше чем туалетная бумага...
Вы в порядке? Если ответ положительный, то внимайте: вы нагло обвинили меня во лжи, своим : "Фейк"(с). Я- готов доказать что не фейк. Мне наплевать на разгильдяйство сотрудников каких-то. Повторяю ещё раз: это не фейк. На этом- всё.
У самого 2 паспорти, один правда через рік втратить чинність.
А суть пробмеми для европи в чому, по одному паспорту їздять з робочою(наприклад полською візою) а коли віза закінчуєтся повертаються і їдуть по біометрії.
Так как сволочные твари из "ЕДАПС"-а десяток лет крутили на детородном органе всю систему МВД и тупо не создавали единую базу паспортов, то у государства на текущий момент тупо нет такой базы, что бы там они кому не рассказывали. Появится только тогда, когда действие ВСЕХ паспортов, выданных не через нынешнюю систему - закончатся.
Кажуть тобі що ти тупенький а ти не слухаєш.
А справа у двох біометричних так як старий паспорт (не біометрика) не надає права подорожувати без візи й перебувати 90 діб у ЄС.
Вони нас дурнями вважають?
Ах, як дохнуло ностальгієй!
А нафига тогда они сканируют паспорт? Пробивают в базе международного розыска?!
берут, например, паспорта
с двухспальным английским левою.
Глазами доброго дядю выев,
не переставая кланяться,
берут, как будто берут чаевые,
паспорт американца.
На польский -глядят, как в афишу коза.
На польский - выпяливают глаза
в тугой полицейской слоновости -
откуда, мол, и что это за
географические новости?
И не повернув головы кочан
и чувств никаких не изведав,
берут, не моргнув, паспорта датчан
и разных прочих шведов.
И вдруг, как будто ожогом, рот
скривило господину. Это
господин чиновник берет
жовто-блакитну паспортину.
Другий діючий дуже зручна, а інколи просто необхідна річ. Наприклад хай ці єсівські вумники поїдуть в Ізраїль і Іран на одному паспорті.
Не можуть нормально побудувати систему контролю бестолочі. Даю підказку біометрику беріть за основу а не паспорт.
Було б добре аби Америка усіх ватних-є#анутих рюсскіх назад відправила на федерастію рашисскую.
Ней остануться 3 ,4 ,5 і т.д.
Панама, Гондурас ... ждут ваши денежки.