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Евросоюз призывает Украину выдавать только по одному загранпаспорту в одни руки

Евросоюз призывает Украину выдавать только по одному загранпаспорту в одни руки

Второй загранпаспорт позволяет оставаться в ЕС дольше, чем предусмотренные правилом 90 дней за полгода. Это нарушение. ЕС призывает Украину отменить действие вторых загранпаспортов.

Об этом говорится в отчете Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизовых режимов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В документе отмечено, что Польша идентифицировала граждан Украины, которые имеют более одного законно оформленного паспорта, иногда с измененными личными данными, которые могли бы позволить им оставаться в ЕС за пределами ограничения 90 дней в любой 180-дневный период.

Поэтому в ЕС ожидают, что Украина не только прекратит выдавать два действующих паспорта для выезда за границу, но и отменит действие уже выданных дополнительных документов.

Читайте: 14 стран ЕС открылись для туристов из Украины, - МИД. ИНФОГРАФИКА

"Отменить возможность для граждан Украины иметь одновременно более одного действительного паспорта; прекратить выдачу таких "дополнительных" паспортов и отменить действие тех, которые были выданы ", - гласит текст рекомендации Еврокомиссии для Украины.

При этом в ЕС заявили, что в целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации, однако подчеркнули необходимость делать больше в сфере антикоррупции, противодействия отмыванию денег и борьбы с организованной преступностью.

Также читайте: Новые правила выезда из Украины в Беларусь вступили в силу

Автор: 

загранпаспорт (199) безвизовый режим (1550) Евросоюз (17076)


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Топ комментарии
+17
А цветные граждане вообще без паспортов, языка, образования, опыта работы в жизни , которые десантируются прямо на пляжи целыми стадами Еврокомиссию не интересуют? Хотя конечно порядок с нашими паспортистами надо наводить, ещё та "коммерческая" конторка, за бабло выдадут всё что угодно
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04.08.2021 20:03
+13
А з білоруськими поляками нічого робити не збираються?
Евросоюз призывает Украину выдавать только по одному загранпаспорту в одни руки - Цензор.НЕТ 8692
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04.08.2021 20:12
+10
О, как! Я под эту статью подхожу. В прошлом году оформил биометрический паспорт, а старый- остался и действует до 2025 года. Сажать за это не планируют, вроде. Ну и ладно.
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04.08.2021 20:03
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Правила форума Совет форумчан
О, как! Я под эту статью подхожу. В прошлом году оформил биометрический паспорт, а старый- остался и действует до 2025 года. Сажать за это не планируют, вроде. Ну и ладно.
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04.08.2021 20:03 Ответить
Детка, ты свободно. Обращайся к админам Цензора, о новостном контенте.
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04.08.2021 20:09 Ответить
Ага! Меня туда- заместителем его, да?
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04.08.2021 20:16 Ответить
нешевченко, значить канап?
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04.08.2021 20:51 Ответить
Это значит единственное- что я тут 5 лет был Шевченко. Имя- не изменилось.
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04.08.2021 21:01 Ответить
Так безвизовый режим только с биометрическим.
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04.08.2021 20:12 Ответить
Ну, да. Потому и получил его. Теперь гляньте на фотку. Что видите? А то, о чем и говорится в статье.
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04.08.2021 20:15 Ответить
так а iнших i нe видають
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05.08.2021 00:35 Ответить
Та сама фішка з водійськими правами, наші, якщо їх зупинили в Румунії за порушення, тупо віддають права, тут пишуть заяву, що загубили і за 400 грн мають нові права. А штраф там і 200 євро і більше може бути.
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04.08.2021 20:38 Ответить
Какие молодцы, однако! Красивая идея, всего-то за 400 гривен. Кстати, привет!
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04.08.2021 20:41 Ответить
Салют, а де старий нік?
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04.08.2021 20:42 Ответить
Так меня заБАНили жестко. Честно говоря- было за что. Ну я сидел-сидел... боролся сам с собой, боролся... А потом придумал себе вот этот. Де-то так всё вышло...
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04.08.2021 20:43 Ответить
Буває, хоча в мене максимум був три дні. До речі, чого вдома сидиш, ти ж мав давно на контракт чкурнути?
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04.08.2021 20:45 Ответить
Так я разок прокатился, отогнал свой лайнер, в Турцию. Его там турки отремонтировать собрались и ещё поэксплуатировать. А мой рудник в Гане- истощился, напрочь. Китайцы там что-то роют, пытаясь оживить, но как выйдет- не знаю. Не хотелось бы терять это направление, но... с другой стороны- можэ и пора завязывать. Пока- не решил.
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04.08.2021 20:48 Ответить
Ясно, а я через 3 дні стартую на Тасос, ще з того року готель проплачений.
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04.08.2021 20:49 Ответить
Ай, молодца! Чес слово. А у меня такой период что никуда не стартовать с женой. И её мама, и моя- совсем плохо себя чувствуют, таки 83 и 85 лет. Потому, даже в пригородные села- никак! Просто катаемся, для снятия синдрома города. И- всё.
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04.08.2021 20:52 Ответить
Моїй теж 83, але тьфу-тьфу...
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04.08.2021 20:54 Ответить
Ну и славно. Моя родственница собирается к вам поступать, в универ, кстати. Красивая девочка, балерина. А вот поди ж ты- астма! А Мариуполь- это смерть для астматиков. В следующем году поедет...
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04.08.2021 20:56 Ответить
Ну да, у нас промисловості майже нема, гори поруч, може буде комфортно.
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04.08.2021 20:58 Ответить
Ну, ладно, друже. Рад был. Ещё услышимся...
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04.08.2021 21:02 Ответить
Якщо іще є що, то краще завяжи, поки не відсох.
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04.08.2021 20:53 Ответить
Это- как выйдет... Пока- не загадываю.
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04.08.2021 20:55 Ответить
Вас всі взнали і так.
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05.08.2021 04:37 Ответить
та и пральна зыделали...
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05.08.2021 07:58 Ответить
Цю фішку просікли не тільки наші.

Євросоюз закликає Україну видавати тільки по одному закордонному паспорту в одні руки - Цензор.НЕТ 5493
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04.08.2021 20:56 Ответить
У нас знакомый при переезде после развода потерял загранпаспорт. Подал заявку на новый. Получил. Через пару месяцев экс-жена нашла в своих документах его паспорт и отдала. Он и его новая подруга решили съездить в отпуск. Он берет свой старый паспорт в зубы и в аэропорт. Во Франкфурте - без проблем. Прилетели Хорватию…..и его «повязали»=>старый паспорт был внесён в базу как потерявшийся. Его задержали до выяснений (почти сутки=>пока вызвали консула). Короче на следующий день отпустили, но отпуск ☹️
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04.08.2021 20:58 Ответить
Эти бывшие жены... не надо с ними контактировать. Эта история- лишнее тому подтверждение. А в принципе- мне нравится этот ваш знакомый! Такой же веселый бухарь, как я. Представляю: вскакивает с утречка- хватает тот паспорт что сверху... и- форвертс! А надо было сначала резкость навести! Хотя бы пивом.
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04.08.2021 21:09 Ответить
🙂
Насчёт бывшей - Вы правы. Была еще та стерва……он был относительно рад разводу. Повезло, что детей нет - так бы ему пришлось краиттся по полной……
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04.08.2021 21:16 Ответить
Справа не в колишній дружині, ким би вона не була. Справа у відсутності мозку. Якщо документ був загублений, то він був ліквідований. Це і коню зрозуміло. Фактично він взагалі без документів виїхав за кордон.
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05.08.2021 09:01 Ответить
Та это понятно и очевидно. Сам сменил паспорт и сам же схватил старый. Я ж потому и сказал- похмеляться надо!
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05.08.2021 09:10 Ответить
Фейк. Для оформления биометрического паспорта паспорт-книжечку задают. И обратно не выдают. Любые отклонения от установленного порядка это уголовно наказуемое деяние для сотрудника МВС.
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05.08.2021 03:37 Ответить
Какой фейк??? То что у меня 2 паспорта имеются? Так это не ко мне претензии. Кстати, эту операцию я проделал в Киеве, а не в провинциальном Мариуполе! На улице Герцена, вот номер дома не помню. Там срочно сумели мне био-паспорт спроворить, за четверо суток. И вернули без всяких просьб с моей стороны. 02.07. 2020 сие событие случилось. Не верите? Могу сфотать оба паспорта и вот тут выложить.
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05.08.2021 04:44 Ответить
для тех кто на бронепоезде
основанием для выдачи биометрики является изъятие паспорта-книжечки и его архивация. то то егё вернули назад это тупость и разгильдяйство сотрудника ИВС и его при хорошей раскрутке можно привлечь к ответственности.
в любом случае паспорт-книжечка теперь не больше чем туалетная бумага...
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05.08.2021 07:03 Ответить
Для тех, кто на бронепоезде, спущенном под откос:
Вы в порядке? Если ответ положительный, то внимайте: вы нагло обвинили меня во лжи, своим : "Фейк"(с). Я- готов доказать что не фейк. Мне наплевать на разгильдяйство сотрудников каких-то. Повторяю ещё раз: это не фейк. На этом- всё.
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05.08.2021 07:11 Ответить
для тих хто в поїзді, у паспортному питають чи бажаєш ти залишити собі старий закордонний паспорт, тобто без біометрії.
У самого 2 паспорти, один правда через рік втратить чинність.
А суть пробмеми для европи в чому, по одному паспорту їздять з робочою(наприклад полською візою) а коли віза закінчуєтся повертаються і їдуть по біометрії.
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05.08.2021 10:07 Ответить
ПРОСЯТ сдать старые паспорта, а не "безальтернативно отказывают в выдаче нового паспорта, пока не сдашь все старые паспорта". Потому что государство даже не особо-то знает, что у тебя есть там где-то старые загран-паспорта.

Так как сволочные твари из "ЕДАПС"-а десяток лет крутили на детородном органе всю систему МВД и тупо не создавали единую базу паспортов, то у государства на текущий момент тупо нет такой базы, что бы там они кому не рассказывали. Появится только тогда, когда действие ВСЕХ паспортов, выданных не через нынешнюю систему - закончатся.
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05.08.2021 12:01 Ответить
Ти не зрозумів про що їдеться.
Кажуть тобі що ти тупенький а ти не слухаєш.
А справа у двох біометричних так як старий паспорт (не біометрика) не надає права подорожувати без візи й перебувати 90 діб у ЄС.
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05.08.2021 04:09 Ответить
Свободен, черт-провокатор в игноре.
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05.08.2021 04:38 Ответить
Баклан пустозвонка те що ти називаєш когось "чорт" безпідставно нічого не значить. Як ти цього не розумієш?.... хоча.... чим...
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05.08.2021 17:28 Ответить
А цветные граждане вообще без паспортов, языка, образования, опыта работы в жизни , которые десантируются прямо на пляжи целыми стадами Еврокомиссию не интересуют? Хотя конечно порядок с нашими паспортистами надо наводить, ещё та "коммерческая" конторка, за бабло выдадут всё что угодно
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04.08.2021 20:03 Ответить
те кто высаживаются на берегах европы - сплошь астрофизики и нейрохирурги. не путайте
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04.08.2021 20:54 Ответить
Ага, щазззз...)))
Вони нас дурнями вважають?
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04.08.2021 20:04 Ответить
Феєрично! І тут обіср.лися.
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04.08.2021 20:06 Ответить
Це фірмовий бренд. Зелений.
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04.08.2021 20:28 Ответить
А з білоруськими поляками нічого робити не збираються?
Евросоюз призывает Украину выдавать только по одному загранпаспорту в одни руки - Цензор.НЕТ 8692
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04.08.2021 20:12 Ответить
😆
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04.08.2021 20:26 Ответить
И они еще хотят в ЕС? Чтобы продолжать мухлевать как при совке? Тупо быдло...
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04.08.2021 20:13 Ответить
Евросоюз призывает Украину выдавать только по одному загранпаспорту в одни руки - Цензор.НЕТ 4925
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04.08.2021 20:16 Ответить
Євросоюз, - "Одін паспорт в одні рукі".
Ах, як дохнуло ностальгієй!

Евросоюз призывает Украину выдавать только по одному загранпаспорту в одни руки - Цензор.НЕТ 502
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04.08.2021 20:26 Ответить
Долой совок, дайош свободу! Більше паспортів! От як у Лазаренка найшли - десяток і всі різних країн!
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04.08.2021 20:27 Ответить
А была ли эта ситуация оговорена в соглашении о визовой либерализации? Если нет, то идите в хер, соглашение это документ накладывающий обязанности на обе стороны, а не диктат и изменение условий уже после подписания сторонами
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04.08.2021 20:35 Ответить
Да хоть 10,на границе фиксируется в базе данных пересечение границы по биопаспорту.Разве что паспорта выдадут на разные фамилии тогда это уже уголовная ответственность ОВИРов.
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04.08.2021 20:38 Ответить
Різні прізвища не допоможуть.... біометрику не обдурити так просто.
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05.08.2021 04:11 Ответить
В такому разі що за притензії до України?
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05.08.2021 06:22 Ответить
Походу пограничники ес живут еще в 19 веке, когда единственным способом доказать, что чел вьехал в страну - был штамп в паспорте.
А нафига тогда они сканируют паспорт? Пробивают в базе международного розыска?!
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04.08.2021 20:46 Ответить
Правильно закликає. А циган ще й чіпувати.
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04.08.2021 20:49 Ответить
На лобі.
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04.08.2021 20:54 Ответить
То есть, двойное гражданство можно и нужно(по мнению венгров), но два паспорта - нельзя.
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04.08.2021 21:24 Ответить
Закарпатским "венграм" вообще фиолетово. Белые люди в евросоюзе. С почтеньем
      берут, например, паспорта
с двухспальным английским левою.
Глазами доброго дядю выев,
не переставая кланяться,
берут, как будто берут чаевые,
паспорт американца.
На польский -глядят, как в афишу коза.
На польский - выпяливают глаза
в тугой полицейской слоновости -
откуда, мол, и что это за
географические новости?
И не повернув головы кочан
и чувств никаких не изведав,
берут, не моргнув, паспорта датчан
и разных прочих шведов.
И вдруг, как будто ожогом, рот
скривило господину. Это
господин чиновник берет
жовто-блакитну паспортину.
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04.08.2021 21:30 Ответить
Хай ЄС йде лісом.
Другий діючий дуже зручна, а інколи просто необхідна річ. Наприклад хай ці єсівські вумники поїдуть в Ізраїль і Іран на одному паспорті.
Не можуть нормально побудувати систему контролю бестолочі. Даю підказку біометрику беріть за основу а не паспорт.
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04.08.2021 22:26 Ответить
було би добре, якби Україна закликала деякі країни-члени ЄС припинити видачу своїх паспортів громадянам України!
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05.08.2021 00:20 Ответить
З якого переляку?
Було б добре аби Америка усіх ватних-є#анутих рюсскіх назад відправила на федерастію рашисскую.
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05.08.2021 04:13 Ответить
Молдова указывала на факт наличия нескольких дипломатических паспортов в руках украинских дипломатов причастных к похищению Чауса.
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05.08.2021 01:03 Ответить
... и это, блин новость? Тю, скоро и черти из ада будут жаловаться, как это некоторые граждане Украины умудряються в Ад-с, со всеми своими статками, обустраивать ВИП-котлы с отборнейшей смолой из нежнейшего поликамня, и главное со своей прислугой с позолоченными рогами со стразами...тогда пзд Аду
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05.08.2021 05:27 Ответить
Шо употреблял?
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05.08.2021 08:08 Ответить
2-й забрати !
Ней остануться 3 ,4 ,5 і т.д.
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05.08.2021 06:57 Ответить
Так це ж не держава дозволяє два закордонних паспорта, а народєц за хабарі собі фальсифікат купує.
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05.08.2021 08:48 Ответить
А что мешает индетфицировать градан Украины по ИНН /который указан в загранпаспорте/, даже при 100 паспартах??? "Проблема" надуманная и и выеденного яйца не стоит!
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05.08.2021 09:47 Ответить
Кому нужен второй или третий загранпаспорт - берите еще гражданства!
Панама, Гондурас ... ждут ваши денежки.
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05.08.2021 09:55 Ответить
 
 