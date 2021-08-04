Евросоюз призывает Украину выдавать только по одному загранпаспорту в одни руки

Второй загранпаспорт позволяет оставаться в ЕС дольше, чем предусмотренные правилом 90 дней за полгода. Это нарушение. ЕС призывает Украину отменить действие вторых загранпаспортов.

Об этом говорится в отчете Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизовых режимов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В документе отмечено, что Польша идентифицировала граждан Украины, которые имеют более одного законно оформленного паспорта, иногда с измененными личными данными, которые могли бы позволить им оставаться в ЕС за пределами ограничения 90 дней в любой 180-дневный период.

Поэтому в ЕС ожидают, что Украина не только прекратит выдавать два действующих паспорта для выезда за границу, но и отменит действие уже выданных дополнительных документов.

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"Отменить возможность для граждан Украины иметь одновременно более одного действительного паспорта; прекратить выдачу таких "дополнительных" паспортов и отменить действие тех, которые были выданы ", - гласит текст рекомендации Еврокомиссии для Украины.

При этом в ЕС заявили, что в целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации, однако подчеркнули необходимость делать больше в сфере антикоррупции, противодействия отмыванию денег и борьбы с организованной преступностью.

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