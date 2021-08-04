Украинцев в охваченной пламенем Мугле пришлось вывозить из отеля по морю, - консул
Отдыхающих вывезли морским транспортом из отеля, к которому подступало пламя. Консульство призывает украинцев воздержаться от поездок в регионы Турции, в которых сейчас бушуют лесные пожары.
Об этом "Укринформу" рассказал консул Украины в Анталии Эмир Рустамов, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, вечером 2 августа на горячую линию консульства обратились украинцы, отдыхавшие в отеле Voxx Marmaris Beach Resort. К их гостинице подступало пламя. Консул обратился к губернатору провинции Мугла, мэру города Мармарись, командующему Бараговой охраны региона и гендиректору туроператора TUİ Türkiye. В течение получаса туристов из этого отеля морским транспортом вывезли в другую гостиницу, расположенную вдалеке от пожаров.
Не смотря на пример успешной эвакуации, консульство призывает украинцев не ездить в регионы, страдающие от огня.
"Призываю всех украинцев, которые собираются на отдых в Турцию, взвешивать все риски и воздержаться от поездок в те районы, где бушуют лесные пожары", - сказал Рустамов.
Он добавил, что консульство Украины в Анталии постоянно отслеживает ситуацию с пожарами, а турецкая сторона быстро откликается на просьбы о помощи.
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Якби можна було описати українця одним словом, це був би «фаталізм». Перефразовуючи «Вікіпедію», фаталізм - філософський погляд на закономірність буття. Правда, із присмаком легкого мазохізму. Втратив роботу? Саме час ще й кинути дівчину і почати життя з нової сторінки. Вкрали телефон? Напиши про це у Фейсбук і швидко видаляйся з усіх мереж, щоб ніхто вже напевне не зміг тебе знайти. Перехилив чарку на вечірці, хоч ти і за кермом? Давай вже, пий скільки влізе - все рівно не зрозуміло, чи потрапиш сьогодні додому взагалі. Що б не сталося, куди б не завела доля - якось воно буде. Будда пишався б нами.