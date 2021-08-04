Украинцев в охваченной пламенем Мугле пришлось вывозить из отеля по морю, - консул

Отдыхающих вывезли морским транспортом из отеля, к которому подступало пламя. Консульство призывает украинцев воздержаться от поездок в регионы Турции, в которых сейчас бушуют лесные пожары.

Об этом "Укринформу" рассказал консул Украины в Анталии Эмир Рустамов, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, вечером 2 августа на горячую линию консульства обратились украинцы, отдыхавшие в отеле Voxx Marmaris Beach Resort. К их гостинице подступало пламя. Консул обратился к губернатору провинции Мугла, мэру города Мармарись, командующему Бараговой охраны региона и гендиректору туроператора TUİ Türkiye. В течение получаса туристов из этого отеля морским транспортом вывезли в другую гостиницу, расположенную вдалеке от пожаров.

Не смотря на пример успешной эвакуации, консульство призывает украинцев не ездить в регионы, страдающие от огня.

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"Призываю всех украинцев, которые собираются на отдых в Турцию, взвешивать все риски и воздержаться от поездок в те районы, где бушуют лесные пожары", - сказал Рустамов.

Он добавил, что консульство Украины в Анталии постоянно отслеживает ситуацию с пожарами, а турецкая сторона быстро откликается на просьбы о помощи.

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