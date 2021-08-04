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Украинцев в охваченной пламенем Мугле пришлось вывозить из отеля по морю, - консул

Украинцев в охваченной пламенем Мугле пришлось вывозить из отеля по морю, - консул

Отдыхающих вывезли морским транспортом из отеля, к которому подступало пламя. Консульство призывает украинцев воздержаться от поездок в регионы Турции, в которых сейчас бушуют лесные пожары.

Об этом "Укринформу" рассказал консул Украины в Анталии Эмир Рустамов, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, вечером 2 августа на горячую линию консульства обратились украинцы, отдыхавшие в отеле Voxx Marmaris Beach Resort. К их гостинице подступало пламя. Консул обратился к губернатору провинции Мугла, мэру города Мармарись, командующему Бараговой охраны региона и гендиректору туроператора TUİ Türkiye. В течение получаса туристов из этого отеля морским транспортом вывезли в другую гостиницу, расположенную вдалеке от пожаров.

Не смотря на пример успешной эвакуации, консульство призывает украинцев не ездить в регионы, страдающие от огня.

Смотрите: Из-за пожаров в Турции из отелей эвакуируют туристов. ВИДЕО

"Призываю всех украинцев, которые собираются на отдых в Турцию, взвешивать все риски и воздержаться от поездок в те районы, где бушуют лесные пожары", - сказал Рустамов.

Он добавил, что консульство Украины в Анталии постоянно отслеживает ситуацию с пожарами, а турецкая сторона быстро откликается на просьбы о помощи.

Читайте: Пожары в Турции, Греции и Италии влияют на погоду в Украине, - Гидрометцентр. КАРТА

Автор: 

отдых (389) пожар (5934) туризм (1543) Турция (3372) консул (138)


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Топ комментарии
+4
идиоты совсем не боятся ничего? Куда вы едите, зебилы?!
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04.08.2021 20:51
+3
Їх прізивають, прізивають, а вони все шаряться та шаряться. Потім зарази понавозять з усього світу... Ну не час зараз шаритись. Вув час їздили куди хто хоче. Але зараз неначасі це робити.
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04.08.2021 20:53
+2
Путевки горят епт
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04.08.2021 20:52
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Мармарись - ето гдє?..
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04.08.2021 20:44 Ответить
Украинцев в охваченной пламенем Мугле пришлось вывозить из отеля по морю, - консул - Цензор.НЕТ 4527
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04.08.2021 20:48 Ответить
...так без "...рись"
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04.08.2021 20:56 Ответить
МАрмарис - чудове місце, і оцей інсайдер набрав собі 3000 підписоти за три дні на репортажах звідти
https://www.youtube.com/watch?v=RL9mMEqXcic&ab_channel=WalksofLife
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04.08.2021 21:02 Ответить
идиоты совсем не боятся ничего? Куда вы едите, зебилы?!
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04.08.2021 20:51 Ответить
Путевки горят епт
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04.08.2021 20:52 Ответить
Їх прізивають, прізивають, а вони все шаряться та шаряться. Потім зарази понавозять з усього світу... Ну не час зараз шаритись. Вув час їздили куди хто хоче. Але зараз неначасі це робити.
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04.08.2021 20:53 Ответить
Лять,ну что же это за подсовковое быдлячество такое ...усе горить,а воно все одно туда їде і сидить там ,припадочне...
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04.08.2021 20:55 Ответить
Украинцев в охваченной пламенем Мугле пришлось вывозить из отеля по морю, - консул - Цензор.НЕТ 7417

Якби можна було описати українця одним словом, це був би «фаталізм». Перефразовуючи «Вікіпедію», фаталізм - філософський погляд на закономірність буття. Правда, із присмаком легкого мазохізму. Втратив роботу? Саме час ще й кинути дівчину і почати життя з нової сторінки. Вкрали телефон? Напиши про це у Фейсбук і швидко видаляйся з усіх мереж, щоб ніхто вже напевне не зміг тебе знайти. Перехилив чарку на вечірці, хоч ти і за кермом? Давай вже, пий скільки влізе - все рівно не зрозуміло, чи потрапиш сьогодні додому взагалі. Що б не сталося, куди б не завела доля - якось воно буде. Будда пишався б нами.
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04.08.2021 21:05 Ответить
Ярослав Гашек (с)
Украинцев в охваченной пламенем Мугле пришлось вывозить из отеля по морю, - консул - Цензор.НЕТ 9865
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04.08.2021 21:17 Ответить
Что значит "МармарисЬ" и "Бараговой охраны"?)
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04.08.2021 21:12 Ответить
Горящие путевки...налетай
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04.08.2021 21:14 Ответить
Це ідіотизм їхати в пекло , на жаль , мені це важко усвідомити !
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04.08.2021 21:37 Ответить
Це дається взнаки жовіальний оптимізм українця, коли він на фразу "ти потрапиш до пекла" безтурботно відповідає, - "Зате там не потрібно буде платити за опалення!". )))
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04.08.2021 21:53 Ответить
пусть бы дохли там.... они же этого упорно добивались. зачем мешать. турция горит уже неделю. как иначе обьяснить поведение этих уродов?
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04.08.2021 22:01 Ответить
Кому горящие путевки? (без кавычек горящие)
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05.08.2021 09:47 Ответить
 
 