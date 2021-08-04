Пограничник задержан на Донетчине при получении 2 тыс. долл. взятки за перевод в другое место службы. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке мастер-сержанта одного из пограничных отрядов Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере ОС.

По данным следствия, 3 августа пограничник получил взятку в размере 2000 долларов за влияние на должностное лицо пограничного отряда Харьковщины для перевода военнослужащего в другое месту службы.

Мастер-сержанта сразу после получения взятки задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Задержанному будет вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины,