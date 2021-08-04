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Пограничник задержан на Донетчине при получении 2 тыс. долл. взятки за перевод в другое место службы. ФОТО

Пограничник задержан на Донетчине при получении 2 тыс. долл. взятки за перевод в другое место службы. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке мастер-сержанта одного из пограничных отрядов Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере ОС.

По данным следствия, 3 августа пограничник получил взятку в размере 2000 долларов за влияние на должностное лицо пограничного отряда Харьковщины для перевода военнослужащего в другое месту службы.

Мастер-сержанта сразу после получения взятки задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. 

Пограничник задержан на Донетчине при получении 2 тыс. долл. взятки за перевод в другое место службы 01

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Пограничник задержан на Донетчине при получении 2 тыс. долл. взятки за перевод в другое место службы 02

Задержанному будет вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины,

Автор: 

взятка (6153) Госпогранслужба (6388) пограничники (1569) Донецкая область (9545) Военная прокуратура (933)


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04.08.2021 20:50 Ответить
Оказывается целые сержанты главное Зло в этой конторе... А генералиссимуса Литвина никто не хочет потрусить? А то все как-то забыли эту замечательную троицу братишек, накэрувавшых от души в своё время
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04.08.2021 20:56 Ответить
четкие крысы-тройня...(((((((((((((
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05.08.2021 02:10 Ответить
Уявляю, що там витворяють майори, якщо у сержантів такса від 2 тис. доларів.
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05.08.2021 08:17 Ответить
 
 