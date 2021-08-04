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Пограничник задержан на Донетчине при получении 2 тыс. долл. взятки за перевод в другое место службы. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке мастер-сержанта одного из пограничных отрядов Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере ОС.
По данным следствия, 3 августа пограничник получил взятку в размере 2000 долларов за влияние на должностное лицо пограничного отряда Харьковщины для перевода военнослужащего в другое месту службы.
Мастер-сержанта сразу после получения взятки задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Задержанному будет вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины,
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Игнатьев Фион
показать весь комментарий04.08.2021 20:50 Ответить Мне нравится 0
дмитрий иванов #379098
показать весь комментарий04.08.2021 20:56 Ответить Мне нравится 2
Valera Petrov #405644
показать весь комментарий05.08.2021 02:10 Ответить Мне нравится 0
Игорь Швец #447266
показать весь комментарий05.08.2021 08:17 Ответить Мне нравится 0
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