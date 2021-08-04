РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11378 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 273 17

Наемники РФ распространяют фейки о ранении гражданских на оккупированных территориях в результате "обстрелов ВСУ", - СЦКК

Наемники РФ распространяют фейки о ранении гражданских на оккупированных территориях в результате

Украинская сторона СЦКК сообщает о системном распространении российскими оккупантами фейковой информации о пострадавших в результате обстрелов ВСУ мирных жителях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"2 августа 2021 года медицинский персонал больницы временно оккупированного населенного пункта Горловка в очередной раз отказался предоставить СММ ОБСЕ информацию о состоянии якобы пострадавшей от обстрелов Вооруженных сил Украины женщины. Это происходит на фоне массового тиражирования оккупантами информации о якобы ранениях местных жителей в результате обстрелов со стороны ВСУ и с последующим обращением к наблюдателям СММ ОБСЕ с требованием вмешаться в ситуацию и повлиять на Вооруженные силы Украины", - говорится в сообщении.

В Украинской стороне СЦКК обращают внимание, что факты непредоставления СММ ОБСЕ информации о гражданах, которые по сообщениям оккупантов якобы получили ранения на временно оккупированных территориях, носят системный характер.

В частности, СММ ОБСЕ фиксировала подобные случаи в больницах временно оккупированных Горловки и Луганска (отчеты от 2 и 3 июля).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вооруженные российские наемники угрозой сбить беспилотник миссии ОБСЕ заставили наблюдателей удалить отснятые материалы и покинуть район мониторинга, - СЦКК

"С целью дискредитации Вооруженных сил Украины российско-оккупационные войска используют местных жителей, проживающих на временно оккупированной территории. Они по телефону сообщают Миссии о ранениях, фабрикуя таким образом фейковые сообщения. Однако проверить их правдивость невозможно, потому что медицинский персонал больниц отказывается предоставлять информацию о состоянии якобы пострадавших", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что такие действия наемников РФ свидетельствуют о беспочвенности их обвинений в адрес ВСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Войска РФ используют на Донбассе просроченные российские боеприпасы, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Автор: 

ОБСЕ (4875) обстрел (26961) Донбасс (26955) СЦКК (725) фейк (678) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Сподіваюся, це теж фейк.
показать весь комментарий
04.08.2021 21:46
+3
Найманці РФ поширюють фейки про поранення цивільних на окупованих територіях внаслідок "обстрілу ЗСУ", - СЦКК - Цензор.НЕТ 4331
показать весь комментарий
05.08.2021 01:59
+2
Этой новости уже 7 лет.
показать весь комментарий
04.08.2021 21:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Этой новости уже 7 лет.
показать весь комментарий
04.08.2021 21:36 Ответить
Ось де повна дупа. Хто вболівав за наших синхроністок?
https://www.championat.com/olympic/news-4421593-ukrainskie-sinhronistki-rasskazali-ob-otnosheniyah-s-rossiyankami.html
Украинские синхронистки Анастасия Савчук и Марта Федина рассказали об отношениях с российскими коллегами.
«Спорт не относится к политике, и на соревнованиях мы всегда поддерживаем друг друга. У нас вообще в принципе нет никаких проблем. Мы все друг друга уважаем и понимаем, насколько усердно каждый из нас работает, чтобы сюда попасть. Поддерживаем друг друга и поздравляем с каждой медалью. Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькой, смотрела на них по телевизору. У нас всё очень по-доброму, мы поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит», - сказала Федина.
показать весь комментарий
04.08.2021 21:40 Ответить
Сподіваюся, це теж фейк.
показать весь комментарий
04.08.2021 21:46 Ответить
Не фейк, 73% за дружбу и против войны голосовали. Сейчас их поменьше и в этом, как ни странно помогла пандемия и соответственно экономический кризис. А самое забавное, что рабсия все это и создала.
показать весь комментарий
04.08.2021 22:01 Ответить
ТП,что с них возьмёшь?
показать весь комментарий
04.08.2021 21:47 Ответить
Война в головах у руководства РФ. А у простых людей может нет ненависти к украинцам? Может не нужно гнать волну на спортсменок? Иначе вы подыгрываете полностью тезисам ТВ у Скабеевой, Соловьева. Сейчас они на своем ТВ демонизируют образ украинца для последующей войны. У них задача такая. Наша и россиянка на Евровидении тоже болели друг за друга.
показать весь комментарий
04.08.2021 22:12 Ответить
это не спортсменки, это коллаборантки. Пусть собирают чемоданы и едут в свою РФ с концами, если им там так нравится. И вы тоже можете с ними поехать.
показать весь комментарий
04.08.2021 23:58 Ответить
Є. Практично всі росіяни ненавидять і зневажають українців.
показать весь комментарий
05.08.2021 07:03 Ответить
а почему им этого не делать ВСЯ!!!! Украина смотрит рос тв потому что какие то мрази разрешили закодировать основные Украинские тв каналы. этим самым дали заработать кучу бабла владельцам и прогнулись перед "старшим братом" додуматься только... во время войны предоставить врагу свободное, безконкурентное вещание для 30-40% населения.
показать весь комментарий
04.08.2021 21:47 Ответить
Пенсы - это еще не вся Украина, а им что не показывай - будут видеть Леонида Ильича. Да и нет в Украине украинских каналов, есть ахметовские, коломойские, пинчуковские и т.д. И вообще, смотреть телевизор в 2021 году - так себе затея.
показать весь комментарий
05.08.2021 00:09 Ответить
Найманці РФ поширюють фейки про поранення цивільних на окупованих територіях внаслідок "обстрілу ЗСУ", - СЦКК - Цензор.НЕТ 4331
показать весь комментарий
05.08.2021 01:59 Ответить
И СБУ не приходит в голову выловить организаторов этой схемы , которые работали с агентами ФСБ
показать весь комментарий
05.08.2021 02:00 Ответить
Шість телеканалів продовжують ігнорувати закон про мову і транслювати серіали російською. Йдеться про "Інтер", "Україна", "Мега", "НТН", "К1" та "1+1". Про це "5 каналу" повідомили в Офісі Уповноваженого з захисту державної мови. Кажуть, про порушення каналам заявили. Утім чекають на реакцію від регулятора: Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Саме вона може накласти санкції на порушників, вважають в офісі омбудсмена. У Нацраді натомість закон називають недосконалим.
«Свати" ігнорують закон. Шість телеканалів транслюють фільми російською. Хто їх штрафуватиме?

https://youtu.be/TyV5hFnUoHk
показать весь комментарий
05.08.2021 02:02 Ответить
Я вболівав за нашого нардепа. Бо, чим довше він буде святкувати отримання медальки, тим довше не буде голосувати у ВР.
показать весь комментарий
04.08.2021 21:49 Ответить
Найманці РФ поширюють фейки про поранення цивільних на окупованих територіях внаслідок "обстрілу ЗСУ", - СЦКК - Цензор.НЕТ 6787
показать весь комментарий
04.08.2021 23:19 Ответить
нифига се, там дубасить надо , какой фейк, зе- падло собирается хоть шо то делать???
показать весь комментарий
04.08.2021 23:58 Ответить
 
 