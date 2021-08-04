РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11316 посетителей онлайн
Новости
1 787 5

Умер третий горняк, пострадавший при взрыве на шахте в Донецкой области, - Волынец

Умер третий горняк, пострадавший при взрыве на шахте в Донецкой области, - Волынец

Умер третий горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении "Покровское" в поселке Удачное Покровского района.

Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавший находился в ожоговом отделении больницы №3 в Краматорске. Спасти его медикам не удалось, сегодня ночью он скончался.

Умер третий горняк, пострадавший при взрыве на шахте в Донецкой области, - Волынец 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер еще один горняк, пострадавший при взрыве на шахте в Донецкой области, - Волынец

Напомним, 31 июля на шахте в поселке Удачное Покровского района произошел взрыв. Один горняк погиб, еще 9 с ожогами разной степени попали в больницы.

Автор: 

Волынец Михаил (158) смерть (9214) шахтеры (655) Донецкая область (9545)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хреново.
показать весь комментарий
04.08.2021 22:09 Ответить
Горе.
Жаль людей.
показать весь комментарий
05.08.2021 00:28 Ответить
Царство небесное, земля пухом! Всем родным соболезнования
показать весь комментарий
05.08.2021 15:05 Ответить
Соболезнования родным и близким!
Светлая память погибшим ребятам!
показать весь комментарий
05.08.2021 19:15 Ответить
Мои глубочайшие соболезнования. Страшная трагедия. Светлая память...
показать весь комментарий
06.08.2021 01:59 Ответить
 
 