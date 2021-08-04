Умер третий горняк, пострадавший при взрыве на шахте в Донецкой области, - Волынец

Умер третий горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении "Покровское" в поселке Удачное Покровского района.

Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавший находился в ожоговом отделении больницы №3 в Краматорске. Спасти его медикам не удалось, сегодня ночью он скончался.

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Напомним, 31 июля на шахте в поселке Удачное Покровского района произошел взрыв. Один горняк погиб, еще 9 с ожогами разной степени попали в больницы.