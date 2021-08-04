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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты вырубят 7,8 тыс. краснокнижных деревьев в Крыму, чтобы расчистить участок под строительство трассы

Оккупанты вырубят 7,8 тыс. краснокнижных деревьев в Крыму, чтобы расчистить участок под строительство трассы

В оккупированном Крыму на территории между Севастополем и Ялтой Россия намерена вырубить 7760 деревьев, занесенных в Красную книгу, с целью расчистки участка под строительство 8-го этапа так называемой трассы "Таврида".

Контракт о выполнении работ по вырубке краснокнижных деревьев опубликован на сайте Единая информационная система в сфере закупок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Предполагается вырубка 7760 объектов растительного мира, ...занесенного в Красную книгу РФ, а именно: 116 экземпляров можжевельника высокого, 5011 экземпляров сосны Палласа, 2633 экземпляра сосны пицундской", - говорится в пункте 2 приложения №1 к опубликованному контракту.

Еще 962 дерева, занесенных в Красную книгу, оккупанты намерены пересадить с места строительства трассы.

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В контракте обозначено, что сроки выполнения работ по вырубке и пересадке деревьев - 1 декабря 2022 года.

Цена контракта - 37543845 рублей (13801702 грн).

Автор: 

Крым (26371) россия (95393) трасса (107) Красная книга (30)


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Топ комментарии
+10
Орда !!!
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04.08.2021 22:36
+6
Менше! Бо 10 тисяч уже висадили під Кривим Рогом!
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04.08.2021 22:44
+6
пошесть...

За сутки в оккупированном россией Крыму выявили 536 новых больных коронавирусом, в том числе 175 в Севастополе. 21 пациент умер, в том числе 6 в Севастополе. Кроме того, за минувшую неделю в Крыму от COVID-19 умерло 73 человека, что стало рекордом за весь период пандемии. http://podpricelom.com.ua/read/covid-read/covid-19-v-krymu-stabylno-bolshe-500-zabolevshyh-v-sutky.html
Феодосия. Знакомая медсестра сказала: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ХОДИТЕ В ПОЛИКЛИНИКУ. В Крыму ковид прёт семимильными шагами. ВСЁ забито. Избегайте людных мест.
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04.08.2021 22:46
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ну і правильно, нащо тим крисам дерева, вони ж на смітниках живуть.
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05.08.2021 10:06 Ответить
Пусть строят тоннели чем поглубже - докопаются до воды, которую они хотели.
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05.08.2021 10:52 Ответить
Нелюди.
При нагоді патронів не шкодуватиму.
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05.08.2021 12:15 Ответить
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