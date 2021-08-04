Оккупанты вырубят 7,8 тыс. краснокнижных деревьев в Крыму, чтобы расчистить участок под строительство трассы

В оккупированном Крыму на территории между Севастополем и Ялтой Россия намерена вырубить 7760 деревьев, занесенных в Красную книгу, с целью расчистки участка под строительство 8-го этапа так называемой трассы "Таврида".

Контракт о выполнении работ по вырубке краснокнижных деревьев опубликован на сайте Единая информационная система в сфере закупок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Предполагается вырубка 7760 объектов растительного мира, ...занесенного в Красную книгу РФ, а именно: 116 экземпляров можжевельника высокого, 5011 экземпляров сосны Палласа, 2633 экземпляра сосны пицундской", - говорится в пункте 2 приложения №1 к опубликованному контракту.

Еще 962 дерева, занесенных в Красную книгу, оккупанты намерены пересадить с места строительства трассы.

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В контракте обозначено, что сроки выполнения работ по вырубке и пересадке деревьев - 1 декабря 2022 года.

Цена контракта - 37543845 рублей (13801702 грн).