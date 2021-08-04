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Новости Помощь Украине
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НАТО передало Украине 30 тыс. литров дезинфекторов для борьбы с COVID-19

НАТО передало Украине 30 тыс. литров дезинфекторов для борьбы с COVID-19

НАТО передало Украине 30 тысяч литров жидкости для дезинфекции поверхностей в рамках помощи по борьбе с пандемией коронавируса. Также в ближайшие недели Украине передадут дополнительное медицинское оборудование.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

НАТО передало Украине 30 тыс. литров дезинфекторов для борьбы с COVID-19 01

Жидкость для дезинфекции поверхностей передадут в Главный военный клинический госпиталь Минобороны и в ГСЧС.

Поставка является частью общей помощи Украине от ее союзников в рамках борьбы с COVID-19. Ранее НАТО также передало нашей стране 9 тысяч литров дезинфекторов и медицинское оборудование.

Также читайте: Эстония передала Украине 52,8 тыс. доз вакцины AstraZeneca. ФОТО

Автор: 

Латвия (1330) НАТО (9964) коронавирус (17042) дезинфекция (18)


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Топ комментарии
+2
ну все! раз дезинфектор выделили - теперь просто обязаны жениться !!! ))))
абы кому ж дезинфекторы не раздают... да зеля??? это ж точно прелюдия к обязательному вступлению...и только так!!! ))))
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04.08.2021 23:05
+1
30 кубов антисептика, НАТО. А перчатки и маски где?
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05.08.2021 00:10
+1
03.08.2021 19:22
Latvija dāvina Ukrainai dezinfekcijas līdzekļus Covid-19 izplatības ierobežošanai https://www.delfi.lv/news/arzemes/latvija-davina-ukrainai-dezinfekcijas-lidzeklus-covid-19-izplatibas-ierobezosanai.d?id=53454225
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05.08.2021 00:29
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ну все! раз дезинфектор выделили - теперь просто обязаны жениться !!! ))))
абы кому ж дезинфекторы не раздают... да зеля??? это ж точно прелюдия к обязательному вступлению...и только так!!! ))))
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04.08.2021 23:05 Ответить
а Латвия не обещала жениться ещё более, не спрашивала даже простого спасибо. Да посылка по программе НАТО но за ресурсы Латвии. Кстати не первая помощь от Латвии, но можно конечно над этим смеяться.
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05.08.2021 00:25 Ответить
Ха-ха-ха. Ну и то ладно.
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05.08.2021 01:00 Ответить
Вы не поняли слегка меня...я всегда говорю "спасибо" ( и всегда от души)
просто у зеленых жаб мания величия, и они как в старой сказке "Золушка" считают каждую улыбку чью-то или взгляд в их сторону...чтоб потом это выдать за какие-то свои победы, достижения и намекнуть (прибрехать) на какие-то личные договоренности (хотя это от НАТО просто жест доброй воли и за него надо благодарить а не надеяться на большее)... как-то так)))
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05.08.2021 08:17 Ответить
03.08.2021 19:22
Latvija dāvina Ukrainai dezinfekcijas līdzekļus Covid-19 izplatības ierobežošanai https://www.delfi.lv/news/arzemes/latvija-davina-ukrainai-dezinfekcijas-lidzeklus-covid-19-izplatibas-ierobezosanai.d?id=53454225
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05.08.2021 00:29 Ответить
на границе поставить? халява, оккупанты сопьются, тайные стратегические замыслы.
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04.08.2021 23:36 Ответить
Напалму бы....
Да побольше...
Спиртовях смесей мы и сами можем
предоставить
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04.08.2021 23:52 Ответить
30 кубов антисептика, НАТО. А перчатки и маски где?
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05.08.2021 00:10 Ответить
Как подойтет к истечению срока годности, так и подарят.
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05.08.2021 01:01 Ответить
А в нас своїх спиртзаводів вже не вистачає?!
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05.08.2021 04:43 Ответить
Допомога? Краще б НАТО передало Україні 30 тис. літрів особливо смертельних
дезінфекторів для біологічної боротьби з кремлівськими фашистами загарбниками,
на тимчасово окупованих суверенних українських територіях Криму і Донбасу.
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05.08.2021 08:53 Ответить
 
 