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НАТО передало Украине 30 тыс. литров дезинфекторов для борьбы с COVID-19
НАТО передало Украине 30 тысяч литров жидкости для дезинфекции поверхностей в рамках помощи по борьбе с пандемией коронавируса. Также в ближайшие недели Украине передадут дополнительное медицинское оборудование.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Жидкость для дезинфекции поверхностей передадут в Главный военный клинический госпиталь Минобороны и в ГСЧС.
Поставка является частью общей помощи Украине от ее союзников в рамках борьбы с COVID-19. Ранее НАТО также передало нашей стране 9 тысяч литров дезинфекторов и медицинское оборудование.
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+2 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий04.08.2021 23:05
+1 Altair Alt #489112
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+1 fedjka - fedjka
показать весь комментарий05.08.2021 00:29
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абы кому ж дезинфекторы не раздают... да зеля??? это ж точно прелюдия к обязательному вступлению...и только так!!! ))))
просто у зеленых жаб мания величия, и они как в старой сказке "Золушка" считают каждую улыбку чью-то или взгляд в их сторону...чтоб потом это выдать за какие-то свои победы, достижения и намекнуть (прибрехать) на какие-то личные договоренности (хотя это от НАТО просто жест доброй воли и за него надо благодарить а не надеяться на большее)... как-то так)))
Latvija dāvina Ukrainai dezinfekcijas līdzekļus Covid-19 izplatības ierobežošanai https://www.delfi.lv/news/arzemes/latvija-davina-ukrainai-dezinfekcijas-lidzeklus-covid-19-izplatibas-ierobezosanai.d?id=53454225
Да побольше...
Спиртовях смесей мы и сами можем
предоставить
дезінфекторів для біологічної боротьби з кремлівськими фашистами загарбниками,
на тимчасово окупованих суверенних українських територіях Криму і Донбасу.