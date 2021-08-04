НАТО передало Украине 30 тыс. литров дезинфекторов для борьбы с COVID-19

НАТО передало Украине 30 тысяч литров жидкости для дезинфекции поверхностей в рамках помощи по борьбе с пандемией коронавируса. Также в ближайшие недели Украине передадут дополнительное медицинское оборудование.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Жидкость для дезинфекции поверхностей передадут в Главный военный клинический госпиталь Минобороны и в ГСЧС.

Поставка является частью общей помощи Украине от ее союзников в рамках борьбы с COVID-19. Ранее НАТО также передало нашей стране 9 тысяч литров дезинфекторов и медицинское оборудование.

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