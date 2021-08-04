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Новости Силовики
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Мошенники под видом вознаграждения за участие в соцопросах выманивают у украинцев банковские данные, - Киберполиция

Мошенники под видом вознаграждения за участие в соцопросах выманивают у украинцев банковские данные, - Киберполиция

С начала августа в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины поступают обращения о мошенничестве при прохождении опросов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В разных соцсетях злоумышленники распространяют видео, где от имени украинской телеведущей рассказывается о выплатах за участие в прохождении социального опроса в области потребительского рынка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после прохождения псевдоопроса гражданам предлагается ввести данные банковской карты для оплаты "комиссии" и зачислении денег. Однако в таком случае жертвы не только переводят деньги аферистам, но и передают им свои банковские данные, которые мошенники используют в своих интересах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мошеннический колл-центр выявлен в СИЗО на Донетчине, - Нацполиция

В киберполиции призывают не переходить по сомнительным ссылкам и ни в коем случае не вводить/сообщать личную информацию и платежные данные.

Автор: 

мошенничество (1218) опрос (2824) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) киберполиция (327)


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Топ комментарии
+4
Мошенники под видом вознаграждения за участие в соцопросах выманивают у украинцев банковские данные, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 7694
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04.08.2021 23:03
+4
Так мабуть завдання кіберполіції і полягає в тому щоб ловити таких мошенніків ,а не громадян які по порносайтах лазять?
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04.08.2021 23:05
+2
ці https://censor.net/ru/news/3280798/
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04.08.2021 23:03
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Мошенники под видом вознаграждения за участие в соцопросах выманивают у украинцев банковские данные, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 7694
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04.08.2021 23:03 Ответить
ці https://censor.net/ru/news/3280798/
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04.08.2021 23:03 Ответить
Так мабуть завдання кіберполіції і полягає в тому щоб ловити таких мошенніків ,а не громадян які по порносайтах лазять?
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04.08.2021 23:05 Ответить
так вот они какие соц/опросы )))))
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04.08.2021 23:27 Ответить
В фейсбуке эта хрень тоже была...
Что характерно, сотни благодарных комментариев с фейковых страниц и тысячи удаленных от действительных.
Хотел сюда ссылку на такой сайт поставить для тех, кто хочет на шару заработать, но его уже не существует... почему-то...
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04.08.2021 23:30 Ответить
Мошенники в «Дія». https://mediasat.info/2021/03/22/aferisty-v-smartfone-snova-diya/ Через приложение на украинку оформили кредит
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05.08.2021 00:19 Ответить
Просто нада пєрєстать показувати собутильникам , як розблоковувати телефон . Ну і не напиватись до срачки .
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05.08.2021 07:13 Ответить
Так а мєнти нахера? Банки інформацію клієнтів продають, колектори днями наярюють всім кому хочуть. Мєнти заяви просто архівують, ніхто їх розслідувати навіть не намагається. Зато як тітушню захищати, чи бандитів тут як тут. Сволота продажна.
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05.08.2021 06:57 Ответить
Щодо колекторів . Нада просто заблокувати 3-5 номерев . Це якщо вам дзвонять помилково , але настирно . Не дякуйте .
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05.08.2021 07:19 Ответить
Як заблокувати? В чорний список кинути?
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05.08.2021 07:27 Ответить
В телефоні є така функція - " Заблокувати ". Більше цей номер до вас не додзвониться , а ви лише будете бачити пропущені і радіти .
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05.08.2021 13:47 Ответить
Та звісно їх так всі блокують. Тільки їх кожен день нових до 8 шт.
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05.08.2021 14:23 Ответить
Блокуйте всі , це ж не складно .
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05.08.2021 14:28 Ответить
Цікаво , серед тих хто надає шахраям свої банківські данні , який % телеглядачів , і який % користувачів інтернету , які мінімум 2 роки обходяться без телебачення ну і + ще щось трошки читають , на відміну від телеглядачів .
Може проблеми і не існує . Людина просто не надасть інфу , а барана - не шкода .
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05.08.2021 07:08 Ответить
Украина это рай для мошенников, ведь если 73% поверили клоуну брехуну, то почему бы не поверить любому первому встречному? Мозгов то нет напрочь
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05.08.2021 08:00 Ответить
Пфф
0444559244

Ось тупий та простий приклад. Типовий лохотрон. Пошторг. Ви "переможець", але треба купити якусь туфту по тройній ціні. Ніхто нікого за шахрайство НЕ садить
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05.08.2021 08:20 Ответить
Мне тоже когда-то звонили из какого-то Бонус центра, сказали у меня бонусы накопились и впаривали мне китайский чайник за 750 грн. УРОДЫ
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05.08.2021 08:51 Ответить
Нада просто перестати купувати чайники і проблема зникне .
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05.08.2021 13:51 Ответить
В Фейсбуке вся лента забита такими соц.опросами. Причем, начинаю ставить жалобы на этот мошеннический контент, их еще больше начинает в ленте появляться
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05.08.2021 08:49 Ответить
 
 