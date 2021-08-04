Мошенники под видом вознаграждения за участие в соцопросах выманивают у украинцев банковские данные, - Киберполиция
С начала августа в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины поступают обращения о мошенничестве при прохождении опросов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В разных соцсетях злоумышленники распространяют видео, где от имени украинской телеведущей рассказывается о выплатах за участие в прохождении социального опроса в области потребительского рынка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после прохождения псевдоопроса гражданам предлагается ввести данные банковской карты для оплаты "комиссии" и зачислении денег. Однако в таком случае жертвы не только переводят деньги аферистам, но и передают им свои банковские данные, которые мошенники используют в своих интересах.
В киберполиции призывают не переходить по сомнительным ссылкам и ни в коем случае не вводить/сообщать личную информацию и платежные данные.
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Что характерно, сотни благодарных комментариев с фейковых страниц и тысячи удаленных от действительных.
Хотел сюда ссылку на такой сайт поставить для тех, кто хочет на шару заработать, но его уже не существует... почему-то...
Може проблеми і не існує . Людина просто не надасть інфу , а барана - не шкода .
0444559244
Ось тупий та простий приклад. Типовий лохотрон. Пошторг. Ви "переможець", але треба купити якусь туфту по тройній ціні. Ніхто нікого за шахрайство НЕ садить