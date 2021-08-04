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Новости Агрессия России против Украины
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Прокуратуру просят направить ветерана Прохнича, который зашел в Кабмин с гранатой, в медучреждение

Прокуратуру просят направить ветерана Прохнича, который зашел в Кабмин с гранатой, в медучреждение

Офис Генерального прокурора просят учесть психоэмоциональное состояние ветерана русско-украинской войны Владимира Прохнича во время совершения действий в здании Кабмина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Минветеранов.

Уточняется, что соответствующее обращение направили министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и председатель Консультативного совета при Президенте Украины по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая.

Прокуратуру просят направить ветерана Прохнича, который зашел в Кабмин с гранатой, в медучреждение 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Достали ветерана. Почему экс-воин "Айдара" пришел в Кабмин с гранатой? ВИДЕО

Последняя сообщила в Facebook, что лично пообщалась с ветераном.

Чиновницы призывают направить Прохнича не в тюрьму, а в медицинское учреждение для оказания соответствующей помощи.

Прокуратуру просят направить ветерана Прохнича, который зашел в Кабмин с гранатой, в медучреждение 02

Напомним, 4 августа мужчина зашел в здание Кабмина и угрожает взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Как оказалось, угрожавшим взорвать гранату в Кабмине оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, у Прохнича в руках была боевая граната. Вместе с тем, он не выдвигал никаких требований. По данному факту, будет открыто уголовное производство по четырем статьям, одна из них - самая тяжкая, 147 - захват заложников, до 15 лет. Однако Клименко уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с Прохничем, заложниками пока называть нельзя.

Также читайте: Минветеранов о задержании "айдаровца" Прохнича, который зашел в Кабмин с гранатой: "Просим не спешить с выводами и комментариями"

Глава МВД Монастырский заявил, что Прохничу будет назначена психиатрическая экспертиза.

По словам побратимов Прохнича, у него опухоль: его довела бюрократия.

Автор: 

ветераны (1106) Министерство по делам ветеранов (232) Лазебная Марина (141) Прохнич Владимир (15)


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Топ комментарии
+21
А може мера міста Ірпінь потрібно відправити до буцегарні , який довів цього ветерана до таких крайнощів !
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04.08.2021 23:36
+13
Чому таке відбувається? Військові психологи стверджують, що перебування у реальній бойовій обстановці (на «нулі») понад 20 днів, змінює психіку людини назавжди! Повернення не існує! Ще не вигадали ліків чи ще чогось, щоб цьому запобігти! Той хто пройшов через «нуль» не повертається ніколи! Повертається зовсім інша людина. Так, з завищеною самооцінкою та претензіями до всіх за байдужість. І вже сьогодні у суспільстві стараннями журналістів створюється образ обезбашеного «АТОвця», який хоче тільки вбивати, нищити, бухати і **********. Так легше все пояснити! Для чого розбиратися? «Вони просто всі ненормальні ті АТОшніки! Закрити всіх!». Вперше, коли я повернувся додому з війни 7 жовтня 2014 року, у мене було враження, що я потрапив на іншу Планету! (с)
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05.08.2021 00:45
+10
И лечащего врача, наплевавшего на пациента, я уже писал как в больницах с АТОшниками обходятся.
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05.08.2021 00:02
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04.08.2021 23:36 Ответить
А може мера міста Ірпінь потрібно відправити до буцегарні , який довів цього ветерана до таких крайнощів !
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04.08.2021 23:36 Ответить
100%!
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04.08.2021 23:50 Ответить
И лечащего врача, наплевавшего на пациента, я уже писал как в больницах с АТОшниками обходятся.
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05.08.2021 00:02 Ответить
«...ветеран русско-украинской войны..»питання журналісту,який таке понаписував:»за яким відмінком,Ви,відміняєте слово «Россия»,що у Вас виходе слово «русский»?Россия-российский-россиянин,відповідно-«российско-украинская война»
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04.08.2021 23:55 Ответить
Я не знаю країни під назвою "РОСІЯ". Я знаю країну під назвою "МОСКОВІЯ",або "МОСКІТВІЯ". Оскільки ************ криса не визнає існування держави "Україна",постільки я не визнаю держави "Росія",поскільки кремлівський клоун-ліліпут не визнає нації "Українці",а визнає народність "Малороси",постільки я не визнаю нації "Росіяни",а визнаю народність "Улуси",або "Кацапи".
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05.08.2021 08:18 Ответить
Найбільш інформаційно,на мою думку,-,,федерація,,.....
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05.08.2021 10:00 Ответить
Чому таке відбувається? Військові психологи стверджують, що перебування у реальній бойовій обстановці (на «нулі») понад 20 днів, змінює психіку людини назавжди! Повернення не існує! Ще не вигадали ліків чи ще чогось, щоб цьому запобігти! Той хто пройшов через «нуль» не повертається ніколи! Повертається зовсім інша людина. Так, з завищеною самооцінкою та претензіями до всіх за байдужість. І вже сьогодні у суспільстві стараннями журналістів створюється образ обезбашеного «АТОвця», який хоче тільки вбивати, нищити, бухати і **********. Так легше все пояснити! Для чого розбиратися? «Вони просто всі ненормальні ті АТОшніки! Закрити всіх!». Вперше, коли я повернувся додому з війни 7 жовтня 2014 року, у мене було враження, що я потрапив на іншу Планету! (с)
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05.08.2021 00:45 Ответить
А те , що гинули , втрачали кінцівки , залишалися інвалідами , щоб захистити Україну , а потім прийшло зе - привели це зе ті , кого захистили . Це що , не має значення ?
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05.08.2021 08:17 Ответить
Луцкий террорист 2. Цирк специально представлен для отвлечения стада. Впустили специально, с гранатой туда пройти нельзя в принципе.
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05.08.2021 00:49 Ответить
нельзя? точно?
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05.08.2021 01:02 Ответить
Нереально вообще.
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05.08.2021 01:20 Ответить
ещё раз, с гранатой подойти к двери Кабмина невозможно?)
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05.08.2021 01:50 Ответить
ты был вообще хоть раз возле кабмина?
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05.08.2021 01:51 Ответить
Був біля АП в 14му, туди можна не тільки з гранатою пройти, а ще й танк прихопити. Кабмін так, там складніше, за метрів 20 охорона по центру і здається ще будка на вході. Металодетекторів на вулиці немає, тож ймовірно пронести можна, але охорона стопне одразу, ще за 20м. до дверей. Отже питання як він пройшов охорону.
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05.08.2021 02:43 Ответить
насамперед ще треба навчитись цю річ правильно використовувати
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05.08.2021 05:59 Ответить
Запрпонуєте спосіб, як зробити так щоб влада нарешті почула громадян України?
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05.08.2021 06:27 Ответить
Тротилові 200-ки в повітря...
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05.08.2021 10:02 Ответить
А то якось задивно щоб більшість Украхнців мешкали за межею бідності в найбагатшій країні Європи...
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05.08.2021 06:30 Ответить
Для початку норм.
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05.08.2021 06:43 Ответить
Поки є зе - виходить , що так . Ті , хто повинен його виганяти , схоже , договорняки попідписували , президентом називають .
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05.08.2021 08:21 Ответить
Нада просто пєрєстать заходити до кабміну з гранатою .
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05.08.2021 07:26 Ответить
Не потрібно проти Воїна-Захисника відкривати будь-якої кримінальної справи. А проти тих,хто довів його до такого психічного стану-обов"язково! Так що пані генпрокурор-"Зрите в корень" і ,будьте добрі,зробіть відповідні висновки.
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05.08.2021 08:28 Ответить
В кримінальному є стаття-доведення до самогубства -це в ту сторону...
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05.08.2021 10:04 Ответить
Первые плоды правления клоунской шоблы. Как бы по-осени из окна не повыпадали с дурачком сперва
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05.08.2021 11:10 Ответить
 
 