Прокуратуру просят направить ветерана Прохнича, который зашел в Кабмин с гранатой, в медучреждение

Офис Генерального прокурора просят учесть психоэмоциональное состояние ветерана русско-украинской войны Владимира Прохнича во время совершения действий в здании Кабмина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Минветеранов.

Уточняется, что соответствующее обращение направили министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и председатель Консультативного совета при Президенте Украины по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая.

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Последняя сообщила в Facebook, что лично пообщалась с ветераном.

Чиновницы призывают направить Прохнича не в тюрьму, а в медицинское учреждение для оказания соответствующей помощи.

Напомним, 4 августа мужчина зашел в здание Кабмина и угрожает взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Как оказалось, угрожавшим взорвать гранату в Кабмине оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, у Прохнича в руках была боевая граната. Вместе с тем, он не выдвигал никаких требований. По данному факту, будет открыто уголовное производство по четырем статьям, одна из них - самая тяжкая, 147 - захват заложников, до 15 лет. Однако Клименко уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с Прохничем, заложниками пока называть нельзя.

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Глава МВД Монастырский заявил, что Прохничу будет назначена психиатрическая экспертиза.

По словам побратимов Прохнича, у него опухоль: его довела бюрократия.