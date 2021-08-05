Левин на допросе в суде заявил, что Гандзюк не знал, а Павловского "решили сделать виновным"

Днепровский районный суд Киева заслушал и допросил подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина.

Судебное заседание по делу состоялось 4 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Во время заседания Левин рассказал, как познакомился с фигурантами дела - председателем Херсонского облсовета Владиславом Мангером, Игорем Павловским, а также свидетелем Сергеем Торбиным. На основании показаний последнего следствие объявило в свое время подозрение Левину.

Левин также рассказал о митинге у Херсонского облсовета, который он характеризовал как "разборки атошников, которые должны были расшатать обстановку в Херсоне". Позже, по словам Левина, этот митинг обсуждали в кабинете Павловского.

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"Вроде, Гандзюк поддержала приезжих активистов, а местных херсонских назвала сепаратистами", - сказал Левин.

По его словам, также на этой встрече, обсуждали создание муниципальной стражи, которое якобы сдерживала Екатерина Гандзюк. Якобы у нее были планы самостоятельно создать такую ​​стражу и поставить в ее руководстве своего человека.

Как утверждает Левин, он предложил участникам той встречи "бросить Гандзюк в мусорный бак и облить зеленкой", если они уверены в том, что она коррупционерка.

Вместо этого участники встречи предложили облить активистку фекалиями у ее кабинета, а Павловский предлагал свою помощь, чтобы провести их через охрану в здание горсовета. Кто начал этот разговор о Гандзюк в кабинете Павловского, Левин вспомнить не смог.

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По словам Левина, нападение на Гандзюк произошел примерно через неделю после этой встречи в кабинете у Павловского. Он утверждает, что узнал о нападении из новостей, поехал в офис к Павловскому и спросил "Это случайного не Торбин сделал?". Павловский, по словам Левина, позвал своих помощников Валерия Одинцова и Анну Калюжную и они начали обсуждать, могло так произойти. Как утверждает Левин, Торбин не отвечал на телефонные звонки, а когда вышел на связь, то опроверг свое участие в нападении.

18 августа 2018 года ему позвонил Павловский и пригласил к себе домой, где был он сам, его помощник Одинцов и Сергей Торбин, а также Владимир Васянович (по версии следствия он осуществлял наблюдение во время нападения. - Ред.). Далее Торбин якобы начал объяснять Левину "зачем и почему они это сделали". Якобы Никита Грабчук, непосредственно обливал Екатерину кислотой, должен был подбежать и налить ей кислоту на ноги, но та услышала, как он приближается. По его словам, она не стала убегать, а наоборот, подбежала к нему и начала вырывать из его руки кислоту, и та случайно на нее вылилась.

После рассказа о нападении на Екатерину Торбин сменил тему и якобы начал просить у Левина деньги на новый автомобиль, потому что его сгорел за неделю до того. Левин, по его словам, привез деньги, после чего тот попросил отвезти его в Киев. Как утверждает Левин, он подключил своего помощника, который должен был помочь Торбину добраться в Киев.

Через несколько дней Торбина задержали. Левин, как он утверждает, в это время уехал в Болгарию со своей семьей и жил там год "не скрываясь, со своим паспортом". По его словам, почти год он ездил на арендованной машине со своими украинскими правами и пользовался обоими своими телефонами. Левин утверждает, что о задержании Павловского он узнал из интернета. Из СМИ он узнал и о том, что его самого ищут и подозревают. По его словам, после этого он нанял адвоката Михаила Величко и каждый свой последующий шаг согласовывал с ним.

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По словам Левина, "заместитель генпрокурора" связался с ним и предложил особые условия и гарантии, если он будет свидетельствовать против Мангера, после чего ему посоветовали исчезнуть. Левин переехал в другой город и сменил телефон. В это время его объявили в розыск в Интерполе.

Задержали Левина заместитель генерального прокурора Виктор Трепак и начальник департамента контрразведки СБУ. Трепак предложил ему сотрудничество.

"Он делает свой шаг - отпускает мою жену, я делаю свой - отказываюсь от адвоката", - рассказал Левин.

Левин сидел в болгарском СИЗО, а после введения карантина и перекрытия границ, сам Трепак якобы организовал его экстрадицию в Украину. В аэропорту его задержали и, как он утверждает, "нарушили договоренности и решили сделать виновным Павловского".

"Он (Трепак. - Ред.) мне дает две бумажки, на одном написана фамилия "Павловский", на другом - "Мангер". Говорит: кто из них должен быть виновным, решай", - рассказал Левин.

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После речи Левина его допросила сторона обвинения. Прокурор спросил Левина, был ли он знаком с Екатериной Гандзюк до разговора о ней в кабинете у Павловского, на что Левин ответил: "Думаю, что нет". Также прокурор спросил о странице в Facebook "Алексей Петров", которая принадлежит Левину, читал ли Левин посты Екатерины в Facebook с этой страницы и или комментировал их.

"Возможно читал, утверждать не буду. Возможно с чем-то не соглашался, почему я должен со всем соглашаться", - ответил Левин.

На вопрос о том, что Левину известно о митингах под Херсонской ОГА, он ответил, что он не знает, кто представлял другую сторону митинга.

Прокурор спросил у Левина, как часто он встречался с подозреваемым Владиславом Мангером. Тот ответил, что Мангер часто обедал в ресторане "Сандро", который находится в 50 метрах от его офиса, поэтому они достаточно часто виделись, но познакомил их именно депутат Ставицкий. Также они иногда проводили вместе праздники, семьями выезжали на загородный отдых, но опроверг близкую дружбу. Также он отрицал, что когда-либо обсуждал Екатерину Гандзюк с Мангером.

Суд взял перерыв до 18 августа 13:00. "Пострадавший уже себя не очень хорошо чувствует, мы допрашиваем его уже 2,5 часа", - сказала судья. Прокурор отметил, что у него еще очень много вопросов, как и у его коллеги.

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