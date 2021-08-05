Судья ВС Голубицкий получил выговор за затягивание рассмотрения дела Гонгадзе, - Высший совет правосудия

Судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Станислав Голубицкий получил выговор и будет лишен доплат в течение трех месяцев из-за затягивания дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Согласно акту Высшего совета правосудия, пожаловалась на судью уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Обратилась она после того, как в декабре 2020 года комитет министров Совета Европы призвал власти Украины как можно быстрее завершить рассмотрение дела Гонгадзе, которое длится четвертый год.

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Денисова утверждала, что судья по делу не выполняет обязанности по своевременному рассмотрению дела. Закон предусматривает, что это должно быть сделано "в разумный срок". ВСП согласился, что в деле Гонгадзе этот принцип не соблюдали.

Дело рассматривали в Верховном Суде с 2016 года. Но завершить рассмотрение до реформы в 2017 году не смогли. Тогда, по закону, процесс начался заново. Кроме того, в реформированном Верховном Суде некоторое время не могли взяться за дело из-за отсутствия у работников допуска к гостайне. Речь идет о том, что некоторые материалы по делу имеют такой гриф.

В коллегию под председательством Голубицкого дело попало в 2018 году. С тех пор заседания назначались всего 21 раз.

Однако в течение 2018-2021 годов у суда возникали проблемы с изучением некоторых материалов из-за грифа "Секретно". Кроме того, адвокаты второго потерпевшего по делу, Алексея Подольского, и осужденного Алексея Пукача неоднократно подавали ходатайства об ознакомлении с материалами, дополняли свои жалобы на приговор, жаловались на действия суда и заявляли ему отвод.

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Пукач же подавал прошение об освобождении из-под стражи и даже отказывался от жалоб своих адвокатов.

Среди других причин отложения рассмотрения в ВС также называли "нарушение участниками порядка", препятствование со стороны потерпевшего Подольского, его неуважение к суду и невыполнение распоряжений председательствующего, карантинные ограничения. Один из представителей Подольского, нардеп Александр Дубинский, несколько раз также просил отложить заседание из-за того, что они совпадали с заседаниями парламента.

Суд удалился в совещательную комнату 17 июня 2021 года, а провозгласил свое окончательное решение 2 июля. Таким образом, дело рассматривали более трех лет после определения состава коллегии. В целом же материалы находились в Верховном Суде более 5 лет.

При этом в ВСП обратили внимание, что процесс затягивали, в частности, адвокаты Пукача. Однако судья Голубицкий этому не помешал.

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ВСП учел, что председатель суда дал Голубицкому положительную характеристику, а сам судья не имел ранее дисциплинарных взысканий. Таким образом, судью решили привлечь к дисциплинарной ответственности и вынести ему выговор. Речь идет также о лишении права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев.

В то же время, решение может быть обжаловано.

Сейчас должностной оклад судьи ВС составляет примерно 197 тысяч гривен. Голубицкий получил в феврале 221,7 тысячи, в марте - 115 тысяч, в апреле - 164,4 тысячи, в мае - 221,7 тысячи, в июне - 886,5 тысячи.

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