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Украина в целом выполняет условия безвиза с ЕС, но должна усилить борьбу с коррупцией и оргпреступностью, - Еврокомиссия

Украина в целом выполняет условия безвиза с ЕС, но должна усилить борьбу с коррупцией и оргпреступностью, - Еврокомиссия

В целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации, однако необходимо делать больше в сфере антикоррупции, противодействия отмыванию денег и борьбы с организованной преступностью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на четвертый отчет Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизовых режимов, передает Цензор.НЕТ.

"В целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации. Однако необходимы дальнейшие усилия для решения проблемы необоснованных заявлений о предоставлении убежища, а также в сферах борьбы с коррупцией, отмывания денег и предотвращения и борьбы с организованной преступностью ", - говорится в документе.

В частности, от Киева требуют продолжить усилия по уменьшению количества граждан Украины, нелегально находящихся в государствах-членах ЕС и подают необоснованные заявления о предоставлении убежища.

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При этом отчет приводит цифры по количеству просителей убежища из Украины в странах ЕС. В частности, в 2020 году количество украинских заявителей на международную защиту в государствах-членах составляло 6020, что на 37% меньше, чем в 2019 году.

Еще одной насущной проблемой, касающейся также Молдовы, по мнению Еврокомиссии, является необходимость повышения эффективности антикоррупционных учреждений.

В частности, в отчете содержится рекомендация "повысить эффективность антикоррупционных учреждений и правоохранительных органов, сосредоточив основные усилия в сфере противодействия коррупции на делах масштабной коррупции".

Также в Еврокомиссии ожидают от Украины принятия необходимого законодательства по НАБУ, которое устранит правовую неопределенность его статуса.

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Кроме того от Украины требуют "проводить прозрачный, деполитизированный и основанный на заслугах отбор руководителей НАБУ, САП, АРМА и правоохранительных органов, а также прокуроров на уровне руководства, используя адекватные процедуры и критерии отбора, включая надежную проверку добропорядочности".

Также в отчете содержится рекомендация по повышению эффективности борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег, а также большей согласованности визовой политики Украины с третьими государствами, особенно теми, от которых есть миграционные риски для ЕС.

Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. В документе прописано пять причин, по которым возможно приостановление безвиза. Четыре из них касаются миграции. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, превращается в источник миграционной угрозы. Пятая причина для возможной отмены безвиза - откат в проведении реформ.

Автор: 

Еврокомиссия (1444) коррупция (8556) организованная преступность (66) безвизовый режим (1552) Евросоюз (17076)


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Топ комментарии
+5
Украина в целом выполняет условия безвиза с ЕС, но должна усилить борьбу с коррупцией и оргпреступностью, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 4933
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05.08.2021 06:55
+4
Я выбачаюсь конечно, но лучше нелегал из Украины, чем из Афганистана, Сирии или Нигерии. По борьбе с ОПГ всё верно, но вот история с Фирташем и его 8!-летней выдачей Штатам, как-то смешит слегка. Где же разящая рука неподкупной Фемиды в отдельных цивилизованных странах Европы, которые аж подскакивают, требуют диалога,компромисса и очень любят росденежки? А так всё чистая правда, нас только пинками надо, по нормальному не понимаем, к сожалению
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05.08.2021 02:11
+4
"проводить прозрачный, деполитизированный и основанный на заслугах отбор руководителей НАБУ, САП, АРМА и правоохранительных органов, а также прокуроров на уровне руководства, используя адекватные процедуры и критерии отбора, включая надежную проверку добропорядочности" - це не про ******* владу України. На жаль. Бо за це невиконання безвіз може бути похерений.
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05.08.2021 05:04
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Правила форума Совет форумчан
Я выбачаюсь конечно, но лучше нелегал из Украины, чем из Афганистана, Сирии или Нигерии. По борьбе с ОПГ всё верно, но вот история с Фирташем и его 8!-летней выдачей Штатам, как-то смешит слегка. Где же разящая рука неподкупной Фемиды в отдельных цивилизованных странах Европы, которые аж подскакивают, требуют диалога,компромисса и очень любят росденежки? А так всё чистая правда, нас только пинками надо, по нормальному не понимаем, к сожалению
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05.08.2021 02:11 Ответить
хер вам а не " противодействия отмыванию денег и борьбы с организованной преступностью."
бо некому противодействовать!
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05.08.2021 02:21 Ответить
Кажуть шо Ангеля Меркель, агент советского КГБ с 20 летнего возраста и ГДРовского Штази никогда не біла коорупцинером и не брала взятки с ГрязПрома РАБссии...,особенно за Северное дерьмо-2...,учитесь Зелемойские
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05.08.2021 02:31 Ответить
После распада ССсра в августе 1991 года,первыми миллиардерами еще когда в Украине ходили КУПОНЫ Леонида Макарыча.были советские директора,главные инженеры и главбухи заводов газет пароходов Як тоді казали Махвія....Украина в целом выполняет условия безвиза с ЕС, но должна усилить борьбу с коррупцией и оргпреступностью, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 5333
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05.08.2021 02:39 Ответить
Во! А тут на фотке старый паспорт, который к безвизу никакого отношения не имеет.
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05.08.2021 04:47 Ответить
"проводить прозрачный, деполитизированный и основанный на заслугах отбор руководителей НАБУ, САП, АРМА и правоохранительных органов, а также прокуроров на уровне руководства, используя адекватные процедуры и критерии отбора, включая надежную проверку добропорядочности" - це не про ******* владу України. На жаль. Бо за це невиконання безвіз може бути похерений.
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05.08.2021 05:04 Ответить
А вот так оценили это на АйСиТиВи:
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/polituka/20210804-yes-prydumav-novyj-sposib-pozbavyty-ukrayintsiv-bezvizu-vymagayut-reform/ ЄС придумав новий спосіб позбавити українців безвізу: вимагають реформ (https://www.ukr.net/source/fakti-ictv-1043.html Факти ICTV ) Тут следует обратить внимание на словечко- "придумав", как мне кажется.
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05.08.2021 05:46 Ответить
Не згоден. Там інший, і куди фундаментальніший посил: "нахер нам, всім олігархам України, ваш безвіз; дайте нам можливість можливість заробляти бабоси в старій системі". І підпис: "від імені всіх олігарх Пінкуч"
До речі, не всі прізвища, яких ми звикли відносити до олігархів, в це "від імені" ввійшли... Передовсім, тому що вони, навіть будучи багатими, олігархами по своїй сутті не являються. Але це вже інша тема, іншої розмови.
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05.08.2021 06:11 Ответить
Я таки буду настаивать на слове "придумал". Ибо сам с ним столкнулся, 07.07.2020, в Амстердаме, в аэропорту. Когда поляков выпустили покурить, а меня, всего такого безвизового, со свежим био-паспортом- нет! Пришлось в туалете, с риском штрафа. Потому- я этот безвиз запомнил!
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05.08.2021 06:16 Ответить
бандиты всех мастей при власти и как коррупцию уничтожить?
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05.08.2021 06:08 Ответить
перевиборами. І те: знищити не вдасться, лише зменшити рівень (хоча би до прийнятного)
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05.08.2021 06:13 Ответить
какие перевыборы, они выставят два говна и выбирай, как все 30 лет незалежности
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05.08.2021 06:28 Ответить
ну, тоді не ходи на вибори.
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05.08.2021 06:52 Ответить
Имея безграничную власть в стране для проведения любых реформ, за два года своего бездарного правления, простой клоун из телесериала не только не остановил коррупцию, а сам стал главным коррупционером страны. Ведь, ни в 2018-м, ни в 2019-м ес не говорил, что заберет безвиз из разгула коррупции. А в 2021-м - говорит об этом уже открыто.
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05.08.2021 06:27 Ответить
в принципе да - выполняет, власть живет - народ догнивает...
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05.08.2021 06:42 Ответить
це питання не стосується зєКрадіаництва, тому пох)
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05.08.2021 06:49 Ответить
Как это "борьбу с коррупцией и оргпреступностью"?
Да это ж мировой заговор против Зеленського!!
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05.08.2021 06:54 Ответить
Украина в целом выполняет условия безвиза с ЕС, но должна усилить борьбу с коррупцией и оргпреступностью, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 4933
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05.08.2021 06:55 Ответить
Еврогеи теперь повторяют мантру "а у вас коррупция" без какой-то конкретики. И так сойдет. Кто коррупционеры? И не в ЕС ли случайно живут и к вас капиталы вывозят?

"Усилия по уменьшению количества граждан Украины, нелегально находящихся в государствах-членах ЕС и подают необоснованные заявления о предоставлении убежища" - это вообщ бред сумасшедшего либераста с фашистским душком. Так уменьшите сами, не давайте убежища...от нас и так требуете создавать лагеря беженцев и не пускать их в Европу.
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05.08.2021 07:13 Ответить
Все это разговоры в пользу бедных. Народ сам выбирает коррупцию потому что иначе не умеют вопросы решать. Убери коррупцию и все рухнет. Коррупция это основа украинской государственности.
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05.08.2021 07:30 Ответить
Открою вам маленький Секрет Полишинеля...,Британия вышла из состава ЕС и тянет с собой Украину, о чем премьер Борис Джонсон дипломатично намекнул...,в Украине будут построены 2 базы НАТО,в Бердянске и Очакове,на эти целу предусотрен валютный транш в английской валюте 1 миллиард 500 миллинов фунтов стерлингов сроком на 10 лет на льготных условиях,потому сейчас Британия в срочном порядке строит ракетные катера,2 из которых будут построены в Британии остальные 6 в Украине...,также предусмотрено военным договором,что братанские военные корабли будут постоянно быть в Черном море...
Хрюкайте дальше про "братство" с Мавзолейным уродом Пуклером и ФСБшной Хунтой ШойХу...типа адиннарот
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05.08.2021 07:30 Ответить
СкреПОНОСНые ЛишнеХромосомные ,поплачьте в тряпочку,ибо Украина это совсем другой Народ в отличие от вас, монго-бурято Калмыков Макшандии Удмуртии.. Хана Батыя...
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05.08.2021 07:33 Ответить
Это первая ласточка про отключение безвиза...
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05.08.2021 07:42 Ответить
Хорошо быт болваном и бараном..на РАБссии таких 200 миллионов в стаде баранов Ольги **********....
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05.08.2021 07:48 Ответить
2 дня назад был Стрим в Ютьюе Микола Рушниця и рюсскаязычный дядька и Канады,бывший совок,просмотире внимательно что сказал совок начиная с 35 минуты...и даллее до конца стрима...узнаете много интересного и вам неизвестного о сраном ССсре,дедок умный и компетентный...,я лично ржал от смеха....Великие блин
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05.08.2021 07:44 Ответить
Обязательно усилим, обязательно
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05.08.2021 07:58 Ответить
Есть такая тетка Наталья Михайловна Витренко,у нее прочитал на странице такое : РАБссия сама виновата,что прсрала Украину,это типа крымнашистка Наталья признала...,РАБссия чужой нарот...Лишнехромосомный и со Скрепами....,Украинцы совем не скрепоносные быдлюки Путлера типа Шариковы и Швондеры... Украина в целом выполняет условия безвиза с ЕС, но должна усилить борьбу с коррупцией и оргпреступностью, - Еврокомиссия - Цензор.НЕТ 4309
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05.08.2021 08:04 Ответить
Ольга ********* правильно сказала...
Украина напала на Украину с целью Украинизации Украины....,хтя до нее на РАБссии по факту это же сказал Лавров...типа говорящая кобыла Мавзоолейных пропагандонов...
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05.08.2021 08:12 Ответить
Коррупция - это следствие принятых в стране законов,никто не собирается отменять законы принятые идиотами регионалами и бэпэпэшниками,а значит коррупция будет процветать и пахнуть.
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05.08.2021 08:54 Ответить
Сколько сейчас стоят должности от "ермака"?
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05.08.2021 09:54 Ответить
Залишилося зробити зовсім небагато, чи варто про це згадувати?
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05.08.2021 09:37 Ответить
..в цілому виконує умови безвізу.. - а Євросоюз? це з форуму автомандрівників -"Годину тому (5/08/2021 5:06) пробували на Березному (автомобільний ПП на кордоні зі Словаччиною Малий Березний - ****) . Словаки не пустили, мотивуючи тим, що пускають лише у випадку віз. Тобто, по біометричному паспорту в'їзд заборонений. Незалежно від наявності вакцин. Про те, що наш МЗС рапортує Словаччину як відкриту для туристів - не чули Україна в цілому виконує умови безвізу з ЄС, але має посилити боротьбу з корупцією та оргзлочинністю, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 7816
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05.08.2021 11:14 Ответить
 
 