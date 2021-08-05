Украина в целом выполняет условия безвиза с ЕС, но должна усилить борьбу с коррупцией и оргпреступностью, - Еврокомиссия
В целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации, однако необходимо делать больше в сфере антикоррупции, противодействия отмыванию денег и борьбы с организованной преступностью.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на четвертый отчет Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизовых режимов, передает Цензор.НЕТ.
"В целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации. Однако необходимы дальнейшие усилия для решения проблемы необоснованных заявлений о предоставлении убежища, а также в сферах борьбы с коррупцией, отмывания денег и предотвращения и борьбы с организованной преступностью ", - говорится в документе.
В частности, от Киева требуют продолжить усилия по уменьшению количества граждан Украины, нелегально находящихся в государствах-членах ЕС и подают необоснованные заявления о предоставлении убежища.
При этом отчет приводит цифры по количеству просителей убежища из Украины в странах ЕС. В частности, в 2020 году количество украинских заявителей на международную защиту в государствах-членах составляло 6020, что на 37% меньше, чем в 2019 году.
Еще одной насущной проблемой, касающейся также Молдовы, по мнению Еврокомиссии, является необходимость повышения эффективности антикоррупционных учреждений.
В частности, в отчете содержится рекомендация "повысить эффективность антикоррупционных учреждений и правоохранительных органов, сосредоточив основные усилия в сфере противодействия коррупции на делах масштабной коррупции".
Также в Еврокомиссии ожидают от Украины принятия необходимого законодательства по НАБУ, которое устранит правовую неопределенность его статуса.
Кроме того от Украины требуют "проводить прозрачный, деполитизированный и основанный на заслугах отбор руководителей НАБУ, САП, АРМА и правоохранительных органов, а также прокуроров на уровне руководства, используя адекватные процедуры и критерии отбора, включая надежную проверку добропорядочности".
Также в отчете содержится рекомендация по повышению эффективности борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег, а также большей согласованности визовой политики Украины с третьими государствами, особенно теми, от которых есть миграционные риски для ЕС.
Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале 2017 года. В документе прописано пять причин, по которым возможно приостановление безвиза. Четыре из них касаются миграции. ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, превращается в источник миграционной угрозы. Пятая причина для возможной отмены безвиза - откат в проведении реформ.
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бо некому противодействовать!
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/polituka/20210804-yes-prydumav-novyj-sposib-pozbavyty-ukrayintsiv-bezvizu-vymagayut-reform/ ЄС придумав новий спосіб позбавити українців безвізу: вимагають реформ (https://www.ukr.net/source/fakti-ictv-1043.html Факти ICTV ) Тут следует обратить внимание на словечко- "придумав", как мне кажется.
До речі, не всі прізвища, яких ми звикли відносити до олігархів, в це "від імені" ввійшли... Передовсім, тому що вони, навіть будучи багатими, олігархами по своїй сутті не являються. Але це вже інша тема, іншої розмови.
Да это ж мировой заговор против Зеленського!!
"Усилия по уменьшению количества граждан Украины, нелегально находящихся в государствах-членах ЕС и подают необоснованные заявления о предоставлении убежища" - это вообщ бред сумасшедшего либераста с фашистским душком. Так уменьшите сами, не давайте убежища...от нас и так требуете создавать лагеря беженцев и не пускать их в Европу.
Хрюкайте дальше про "братство" с Мавзолейным уродом Пуклером и ФСБшной Хунтой ШойХу...типа адиннарот
Украина напала на Украину с целью Украинизации Украины....,хтя до нее на РАБссии по факту это же сказал Лавров...типа говорящая кобыла Мавзоолейных пропагандонов...