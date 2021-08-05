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Новости Агрессия России против Украины
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Один украинский воин ранен. За сутки враг 8 раз срывал "тишину", применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, - штаб ООС

Один украинский воин ранен. За сутки враг 8 раз срывал

За прошедшие сутки, 4 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ООС.

"Вблизи Павлополя и Гранитного российско-оккупационные войска применяли станковые противотанковые гранатометы.

Возле Пивденного враг дважды открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, а также минометов 120-го и 82-го калибров, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ распространяют фейки о ранении гражданских на оккупированных территориях в результате "обстрелов ВСУ", - СЦКК

Возле Новотошковского противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Золотого-4 оккупанты применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов один военный получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья - удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра, 5 августа, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Возле Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки боевых потерь среди наших защитников нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сводке.

Автор: 

обстрел (26961) Донбасс (26955) наемники рф (2073) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+14
Якнайшвидшого одужання нашому пораненому військовому.
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05.08.2021 07:31
+13
Одужання хлопцю……
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05.08.2021 07:56
+8
найскорішого одужання і повного відновлення нашим захисникам...
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05.08.2021 08:41
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Правила форума Совет форумчан
Якнайшвидшого одужання нашому пораненому військовому.
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05.08.2021 07:31 Ответить
Якщо так піде і надалі - приниження від президента, то наші військові перейдуть служити в дниру.
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05.08.2021 07:43 Ответить
не, не перейдуть...(ваш саркам зрозумів)
мені здається вони будуть на свй страх і ризик по-троху нарушати прикази головноЯКБИкомандуючого і окрім отвєтки на вогняні привєткі, трошки "шаліть" там де треба щоб заглохли іхтамнєти.... тому ... знову почали волонтери і небайдужі підтягувати на "нуль" багато цікавого і корисного (взамін того що приказали - убрать и прекратить!)
межа є всьому...і терпінню також...
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05.08.2021 08:40 Ответить
Як порушувати, якщо *********** обмаль ? І все використане рахують.
Якщо забагато, то штраф уліплять. Звання відберуть.
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05.08.2021 08:53 Ответить
офиціоз завжди є прикрим і болючим...і офіціально все виконується...
але Ви (та й я) трошки недооцінюэти тих, хто голий-босий пішов захищати Україну у самі важкі часи (іх лишилися одиниці...міцних в своїх переконаннях, непримеримих до "тої сторони" і...не завжди слухняних, якщо це стосується життя їх побрптимів..)
(200 ж якось з"являються у сєпарів...і паніка в тих окопах також є...хоч про цк мало пишуть)
я завжди кажу - дай Бог здоров"я "третій силі" !!!
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05.08.2021 09:02 Ответить
В занадто оптимістичний )
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05.08.2021 09:03 Ответить
Ви *
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05.08.2021 09:03 Ответить
трохи є )))
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05.08.2021 09:05 Ответить
Я написала свій коментар до того, що раніше при Порошенку наші військові отримували більше ніж сепари, мали більше поваги. А нині їх перевели у стан злидарів та хлопчиків для биття. Якщо армія не воює, то вона деградує. Спивається.
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05.08.2021 08:55 Ответить
а! так це незаперечно !!!! били навипередки і прожарювали весь квадрат, якщо там щось таке зашелестіло !!! бо не забороняли !!!
та й зараз Порошенко не залиша Армію на самоті...і не лише черешнею "балує" !)
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05.08.2021 09:04 Ответить
Одужання хлопцю……
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05.08.2021 07:56 Ответить
Игорешка-ма....вошка, деревни это на Московии, а в Украине сёла.
290 000 деревянных это сущие копейки для Ордынской Хунты,
да и для ЧеПушилы тоже, пусть отщипнет от 1,6 млрд. мечтательно запланированных на реконструкцию "Юности"

И свой руССкий язык выучи:
с грехом по полам
транспоНтабелен

Одного українського воїна поранено. За добу ворог 8 разів зривав "тишу", застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2386
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05.08.2021 08:11 Ответить
Справедливости ради нужно отметить, что там в скобках указано, что это цитата. Поэтому возможно претензии по правописанию обращены не к тому.
Хотя, судя по наличию кавычек, действительно похоже что цитата рукописная, а не заскриншоченая
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05.08.2021 10:13 Ответить
Одного українського воїна поранено. За добу ворог 8 разів зривав "тишу", застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4022
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05.08.2021 08:26 Ответить
Одного українського воїна поранено. За добу ворог 8 разів зривав "тишу", застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1863
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05.08.2021 08:28 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Одного українського воїна поранено. За добу ворог 8 разів зривав "тишу", застосовуючи 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8247
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05.08.2021 08:41 Ответить
найскорішого одужання і повного відновлення нашим захисникам...
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05.08.2021 08:41 Ответить
Одужуй, соколику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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05.08.2021 10:29 Ответить
 
 