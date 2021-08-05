Один украинский воин ранен. За сутки враг 8 раз срывал "тишину", применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 4 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ООС.
"Вблизи Павлополя и Гранитного российско-оккупационные войска применяли станковые противотанковые гранатометы.
Возле Пивденного враг дважды открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, а также минометов 120-го и 82-го калибров, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новотошковского противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Золотого-4 оккупанты применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских обстрелов один военный получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья - удовлетворительное.
По состоянию на 7:00 утра, 5 августа, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Возле Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
За текущие сутки боевых потерь среди наших защитников нет.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сводке.
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мені здається вони будуть на свй страх і ризик по-троху нарушати прикази головноЯКБИкомандуючого і окрім отвєтки на вогняні привєткі, трошки "шаліть" там де треба щоб заглохли іхтамнєти.... тому ... знову почали волонтери і небайдужі підтягувати на "нуль" багато цікавого і корисного (взамін того що приказали - убрать и прекратить!)
межа є всьому...і терпінню також...
Якщо забагато, то штраф уліплять. Звання відберуть.
але Ви (та й я) трошки недооцінюэти тих, хто голий-босий пішов захищати Україну у самі важкі часи (іх лишилися одиниці...міцних в своїх переконаннях, непримеримих до "тої сторони" і...не завжди слухняних, якщо це стосується життя їх побрптимів..)
(200 ж якось з"являються у сєпарів...і паніка в тих окопах також є...хоч про цк мало пишуть)
я завжди кажу - дай Бог здоров"я "третій силі" !!!
та й зараз Порошенко не залиша Армію на самоті...і не лише черешнею "балує" !)
290 000 деревянных это сущие копейки для Ордынской Хунты,
да и для ЧеПушилы тоже, пусть отщипнет от 1,6 млрд. мечтательно запланированных на реконструкцию "Юности"
И свой руССкий язык выучи:
с грехом по полам
транспоНтабелен
Хотя, судя по наличию кавычек, действительно похоже что цитата рукописная, а не заскриншоченая
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!