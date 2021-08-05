Суд не определил, кто именно будет охранять Чауса: охрана, возможно, будет осуществляться совместно НАБУ и СБУ, - Бутусов

Судья Высшего антикоррупционного суда Воронько проявил необъяснимое снисхождение к беглому Чаусу, назначив ему меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку ранее судья уже сбегал из-под него. Кроме того, по гораздо менее очевидным преступлениям в Украине применяется содержание под стражей в СИЗО. Возникает впечатление, что судью Воронько хорошо "попросили" принять именно такое решение.

Об этом заявил на своей странице в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Высший антикоррупционный суд принял решение: решением судьи Владимира Воронько беглый коррупционер Николай Чаус помещается под круглосуточный домашний арест. Необъяснимая совершенно мягкость решения суда - ведь в марте 2017 года Чаус уже был под круглосуточным домашним арестом на квартире, но осуществил из нее успешный побег! Четыре года скрывался от следствия! По гораздо менее очевидным преступлениям в Украине применяется содержание под стражей в СИЗО! И тем не менее, опасный беглый преступник снова доставлен на квартиру. Судья ВАКС Воронько проявил необъяснимое снисхождение к беглому Чаусу, и возникает впечатление, что Воронько хорошо "попросили" принять именно такое решение", - отметил журналист.

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"Видимо, с Чаусом все-таки выстраиваются определенные договоренности, чтобы держать его под постоянным контролем СБУ, и не допустить разглашения Чаусом информации об обстоятельствах его похищения и пребывания в неизвестном месте последние четыре месяца", - отметил он.

"Важный вопрос: суд не определил, кто именно будет охранять Чауса - НАБУ или СБУ. Очевидно, это вопрос будет решаться на уровне руководства двух правоохранительных органов. По данным наших источников, охрана Чауса может осуществляться совместно двумя структурами. В этом случае имеет значение именно ближний круг охраны, который непосредственно контролирует обстановку в квартире. Чтобы контролировать кто и как общается с беглецом, и чтобы не допустить новый побег, который, судя по прошлому, весьма вероятен. Остается надеяться, что СБУ прекратит незаконные действия и обеспечит НАБУ полный контроль над Чаусом. Очевидно, в этом деле будет еще множество громких скандалов", - резюмировал Бутусов.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.