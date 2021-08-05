Суд не определил, кто именно будет охранять Чауса: охрана, возможно, будет осуществляться совместно НАБУ и СБУ, - Бутусов
Судья Высшего антикоррупционного суда Воронько проявил необъяснимое снисхождение к беглому Чаусу, назначив ему меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку ранее судья уже сбегал из-под него. Кроме того, по гораздо менее очевидным преступлениям в Украине применяется содержание под стражей в СИЗО. Возникает впечатление, что судью Воронько хорошо "попросили" принять именно такое решение.
Об этом заявил на своей странице в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Высший антикоррупционный суд принял решение: решением судьи Владимира Воронько беглый коррупционер Николай Чаус помещается под круглосуточный домашний арест. Необъяснимая совершенно мягкость решения суда - ведь в марте 2017 года Чаус уже был под круглосуточным домашним арестом на квартире, но осуществил из нее успешный побег! Четыре года скрывался от следствия! По гораздо менее очевидным преступлениям в Украине применяется содержание под стражей в СИЗО! И тем не менее, опасный беглый преступник снова доставлен на квартиру. Судья ВАКС Воронько проявил необъяснимое снисхождение к беглому Чаусу, и возникает впечатление, что Воронько хорошо "попросили" принять именно такое решение", - отметил журналист.
"Видимо, с Чаусом все-таки выстраиваются определенные договоренности, чтобы держать его под постоянным контролем СБУ, и не допустить разглашения Чаусом информации об обстоятельствах его похищения и пребывания в неизвестном месте последние четыре месяца", - отметил он.
"Важный вопрос: суд не определил, кто именно будет охранять Чауса - НАБУ или СБУ. Очевидно, это вопрос будет решаться на уровне руководства двух правоохранительных органов. По данным наших источников, охрана Чауса может осуществляться совместно двумя структурами. В этом случае имеет значение именно ближний круг охраны, который непосредственно контролирует обстановку в квартире. Чтобы контролировать кто и как общается с беглецом, и чтобы не допустить новый побег, который, судя по прошлому, весьма вероятен. Остается надеяться, что СБУ прекратит незаконные действия и обеспечит НАБУ полный контроль над Чаусом. Очевидно, в этом деле будет еще множество громких скандалов", - резюмировал Бутусов.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.
3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"
4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"У семи нянек дитя без глазу" (с)
Бедного Чауса, видимо, уже "приговорили"...
)))))
"Суд избрал меру пресечения Чаусу в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета",- сказали в ВАКС.
Пижама и два браслета (набу1 сбу1=2 эб)
А НАБУ і СБУ не посваряться - не поб*ються під час такої =охорони= ?
Довіри у них один до одного нема.
До речі, бовдур президент засвітив 12 сбушників ! Їх уже не можна залучати до оперативної роботи. Підготовка одного такого кадру обходиться державі в кілька сот тисяч доларів.
СБУ будет охранять от НАБУ
И весь этот 95квартал за нас счет!!!!!
А в это время на фронте гибнут наши ребята
-прапорець поміняй..
Ну, і шо?
Хто конкретно просив Воронька? Зеленький? Дермак? Татаров? Смирнов? Хто?
Та ясно як божий день, що це "прохання" якщо воно було, "висловила" голова антикорсуду Танасевич! А хто їй передав - та ніхто не скаже, і вони самі не признаються! Ну, Воронько, якщо сам колись опиниться в позі Чауса - то, можливо, назове Олену; але ж вона в такому випадку заявить "а ви документально доведіть, що я таке сказала"! І буде права! І глухий кут з доказухою на корупційні дії цієї влади!
Так само і попередньої влади у справах, в яких був задіяний Чаус - не доводиться! Ні на грам доказухи! Тільки одні висери! Більше того, якщо по вчорашній ухвалі з утриманням Чауса під домашнім арештом всі вбачають замовність такого рішення і його виконання від Воронька; то ПО ЄДИННІЙ СПРАВІ, (яку висудив Чаус, з ув'язненням Корбана), де можна побачити чи хоча би говорити про вплив на рішення зі сторони адміністрації Порошенка - то там нема що говорити про незаконність вироку Корбану про його винуватість! Сперечатись можна лише про кількість років відсидки - але на це є наступна інстанція після Дніпровського райсуду, називається Київський апеляційний. Там вирішуються такі проблеми (радше: дрібні помилки, якщо вони мали місце бути).
То яким чином ви всі журналюги-брехуни, всілякі гнапи-серлещі-наїми і прочая шабуніана прив'язуєте Чауса до адміністрації і навіть близького кола оточення Порошенка?
Брехуни, простатітки...
-тому чоколядка мало б тобі знати що коли у чєловєка з шальними дєньгами виявилось смертельне захворювання то йому уже пофіг на вірність своєму чоколядному хозяїну і він уже його здав з потрохами аби його лікували....так що ростов-2 чи ліпєцьк!
=але ж уже пересмішив що аж не смішно..по місцевості перебування отого "бєглєца"що є "королівством"шоколядного короля відразу видно хто його"похіщал" та "прятал" що він аж он утік щоб тільки в феофанії йому печінку полікувати та домогли з лікуванням діабету який у нього виник від споживання рашенівського пайку...-
-можливо комусь треба спомнити в якому селі знайшовся був генерал Пукач...