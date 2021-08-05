Олимпиада-2020: украинская спортсменка Лузан завоевала бронзу в гребле на каноэ. ФОТОрепортаж

Украинская спортсменка Людмила Лузан завоевала бронзу в гребле на Олимпиаде-2020. Спортсменка финишировала третьей на дистанции 200 м на соревновании в одиночной гребле на каноэ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook Министерства молодежи и спорта Украины.

Результат Людмины Лузан в финале - 47.034.

Спортсменка уверенно прошла полуфинал Олимпиады с лучшим результатом среди соперниц - 47.339, но в финале уступила представительницам Америки (45.932) и Канады (46.786).

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"Серебряная медалистка ІІ Юношеских Олимпийских игр в Нанкине-2014 по гребле на каноэ Людмила Лузан добавляет в свою коллекцию бронзу Токио-2020. С этим достижением ее поздравила команда и наш прославленный спортсмен Юрий Чебан. Отметим, что для него это первая олимпийская награда как для тренера, а всего четвертая после бронзы Пекина-2008, золота Лондона-2012 и Рио-2016", - сообщил НОК Украины.

НОК отмечает, что Людмила Лузан открыла медальный зачет для украинских гребцов в олимпийском Токио.

"Хотя сейчас на Олимпийских играх и нет дистанции 200 метров у мужчин, но нам удалось продолжить династию спринтеров и в Украине, и в мире", - прокомментировал выступление своей подопечной главный тренер украинской сборной, Олимпийский чемпион Юрий Чебан.

"Люда - большая молодец и большая трудяга. Еще, конечно, есть над чем работать. Но это только начало. Приветствую Ивано-Франковскую школу, Сергея Батомункоева - первого наставника Людмилы Лузан, полтавского тренера Николая Мацапуру, Полтавскую область и всю Украину с этим медальным достижением", - добавил он.

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Теперь на счету Украины одна золотая медаль, две серебряных и девять бронзовых.















