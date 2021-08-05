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Новости Олимпиада-2020
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Олимпиада-2020: украинская спортсменка Лузан завоевала бронзу в гребле на каноэ. ФОТОрепортаж

Олимпиада-2020: украинская спортсменка Лузан завоевала бронзу в гребле на каноэ. ФОТОрепортаж

Украинская спортсменка Людмила Лузан завоевала бронзу в гребле на Олимпиаде-2020. Спортсменка финишировала третьей на дистанции 200 м на соревновании в одиночной гребле на каноэ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook Министерства молодежи и спорта Украины.

Результат Людмины Лузан в финале - 47.034.

Спортсменка уверенно прошла полуфинал Олимпиады с лучшим результатом среди соперниц - 47.339, но в финале уступила представительницам Америки (45.932) и Канады (46.786).

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"Серебряная медалистка ІІ Юношеских Олимпийских игр в Нанкине-2014 по гребле на каноэ Людмила Лузан добавляет в свою коллекцию бронзу Токио-2020. С этим достижением ее поздравила команда и наш прославленный спортсмен Юрий Чебан. Отметим, что для него это первая олимпийская награда как для тренера, а всего четвертая после бронзы Пекина-2008, золота Лондона-2012 и Рио-2016", - сообщил НОК Украины.

НОК отмечает, что Людмила Лузан открыла медальный зачет для украинских гребцов в олимпийском Токио.

"Хотя сейчас на Олимпийских играх и нет дистанции 200 метров у мужчин, но нам удалось продолжить династию спринтеров и в Украине, и в мире", - прокомментировал выступление своей подопечной главный тренер украинской сборной, Олимпийский чемпион Юрий Чебан.

"Люда - большая молодец и большая трудяга. Еще, конечно, есть над чем работать. Но это только начало. Приветствую Ивано-Франковскую школу, Сергея Батомункоева - первого наставника Людмилы Лузан, полтавского тренера Николая Мацапуру, Полтавскую область и всю Украину с этим медальным достижением", - добавил он.

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Теперь на счету Украины одна золотая медаль, две серебряных и девять бронзовых.

Олимпиада-2020: украинская спортсменка Лузан завоевала бронзу в гребле на каноэ 01
Олимпиада-2020: украинская спортсменка Лузан завоевала бронзу в гребле на каноэ 02
Олимпиада-2020: украинская спортсменка Лузан завоевала бронзу в гребле на каноэ 03
Олимпиада-2020: украинская спортсменка Лузан завоевала бронзу в гребле на каноэ 04
Олимпиада-2020: украинская спортсменка Лузан завоевала бронзу в гребле на каноэ 05
Олимпиада-2020: украинская спортсменка Лузан завоевала бронзу в гребле на каноэ 06
Олимпиада-2020: украинская спортсменка Лузан завоевала бронзу в гребле на каноэ 07
Олимпиада-2020: украинская спортсменка Лузан завоевала бронзу в гребле на каноэ 08

Автор: 

награда (1796) Олимпиада (1136) спорт (2422)


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Топ комментарии
+21
Олимпиада-2020: украинская спортсменка Лузан завоевала бронзу в гребле на каноэ - Цензор.НЕТ 578
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05.08.2021 07:44
+12
Олімпіада-2020: українська спортсменка Лузан завоювала бронзу у веслуванні на каное - Цензор.НЕТ 7037
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05.08.2021 08:16
+8
Молодчинка!!! Вітання!!!
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05.08.2021 08:11
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Олимпиада-2020: украинская спортсменка Лузан завоевала бронзу в гребле на каноэ - Цензор.НЕТ 578
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05.08.2021 07:44 Ответить
Молодчинка!!! Вітання!!!
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05.08.2021 08:11 Ответить
Бронзой уже порадовали нас до отвала, разбавить бы теперь серебром и золотишком немного. Молодцы!
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05.08.2021 08:13 Ответить
Олімпіада-2020: українська спортсменка Лузан завоювала бронзу у веслуванні на каное - Цензор.НЕТ 7037
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05.08.2021 08:16 Ответить
А я еще и деньжат подрубил, буки на победу Бенфики коэфициент неплохой дали 2.03, был уверен , что Орлы русню вынесут.
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05.08.2021 10:11 Ответить
Там еще и серб судил, скотыняка. Два чистых пенальти в ворота русни не поставил, вообще разгромом пахло.
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05.08.2021 10:14 Ответить
Зато "Пищевик " себе аж 4 звездьІ над емблемой нарисовал , как Брежнев, они что сорок раз Чемпионат какой то брали,придурки убогие?
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05.08.2021 08:23 Ответить
з дитинства за Бенфіку!
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05.08.2021 08:35 Ответить
маловату буде...
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05.08.2021 08:40 Ответить
Красавица
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05.08.2021 09:30 Ответить
КОМСОМОЛЬЧЯНКА НА ДНЕПРЕ МОЛОДЕЦ
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05.08.2021 10:33 Ответить
Вітаю!!
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05.08.2021 11:13 Ответить
Чебан - красавчик! Какой заплыв был в Рио!
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05.08.2021 11:15 Ответить
грацаньки молоток быть даже третьей из всего мира это крутяк!!!
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05.08.2021 12:23 Ответить
 
 