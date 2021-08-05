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Новости Олимпиада-2020
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Три украинских спортсменки вышли в финал по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020

Три украинских спортсменки вышли в финал по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020

Три украинских спортсменки - Ярослава Магучих, Ирина Геращанко и Юлия Левченко вышли в финал Олимпиады в дисциплине прыжки в высоту среди женщин.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает Цензор.НЕТ.

Украинки Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко уверенно преодолели высоту 1,95 и стали финалистками Олимпиады-2020.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Олимпиада-2020: украинская спортсменка Лузан завоевала бронзу в гребле на каноэ. ФОТОрепортаж

Спортсменки будут соревноваться за золото уже 7 августа.

Автор: 

Олимпиада (1136) спорт (2422)


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Топ комментарии
+16
Ярослава Магучих Чемпион...Зуб даю... українська Красуня вище всіх!!!Три украинских спортсменки вышли в финал по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020 - Цензор.НЕТ 3738
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05.08.2021 08:15
+6
Золото Срібло бронза НАШІ!!!
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05.08.2021 08:15
+6
Левченко тоже ничего.
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05.08.2021 08:36
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Ярослава Магучих Чемпион...Зуб даю... українська Красуня вище всіх!!!Три украинских спортсменки вышли в финал по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020 - Цензор.НЕТ 3738
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05.08.2021 08:15 Ответить
Левченко тоже ничего.
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05.08.2021 08:36 Ответить
Я нічого не маю проти Ярослави, але представ як бубочці було б поздоровляти із золотом Ірину Геращенко .
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05.08.2021 16:24 Ответить
Золото Срібло бронза НАШІ!!!
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05.08.2021 08:15 Ответить
Это очень реально. Их главная конкурентка походу не в фроме.

Три украинских спортсменки вышли в финал по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020 - Цензор.НЕТ 7467
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05.08.2021 08:41 Ответить
Американку и рок-спортсменку все-таки не стоит списывать, золото+бронза будут хорошим результатом
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05.08.2021 09:50 Ответить
А скільки там ще спортсменок дійшло до фіналу? Окрім наших трьох?.
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05.08.2021 08:32 Ответить
11
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05.08.2021 08:55 Ответить
Немного зрады.

Три украинских спортсменки вышли в финал по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020 - Цензор.НЕТ 2848
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05.08.2021 08:32 Ответить
Патриоты не голосуют за Зеленского, значит таких нейтральных 73%.
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05.08.2021 08:53 Ответить
и это страшно !
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05.08.2021 08:55 Ответить
Ця заява стосувалась конкретно 2 спортсменок - ординок.
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05.08.2021 16:35 Ответить
Там так и написано. Походу у вас с кацапским проблемы.
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05.08.2021 16:39 Ответить
Сборная РАБссии в Олимпиаде не участвует..нет гимна нет флага нет названия сборная РАБссии...,Это же будет и с Белорусью...Лукашеску и Путлереску два Осла и Барана
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05.08.2021 08:40 Ответить
Магучих взяла 195 с 1-й попытки, Геращенко и Левченко - с 3-ей
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05.08.2021 08:47 Ответить
Ведущих белорусских спортсменок Лукашеску отстранил от Олимпиады поехали вторые и третьи номера во всех видах спорта ...номера потому и без медалей Бульбафюрер...Баран он и вАфрике Тупое быдло...Ведущие спортсменки положили большой и тодстый на колхозника...
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05.08.2021 08:50 Ответить
В финал вышли 14 спортсменок, взявших 195 см.
Из них:
3 - с 1-й попытки
5 - со 2-й
6 - с 3-й
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05.08.2021 08:51 Ответить
ВІТАЄМО !
Три українські спортсменки вийшли до фіналу зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 5135

....
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05.08.2021 08:54 Ответить
Порядок выступлений в финале.
В предпоследней колонке - личный рекорд, в последней - лучший результат в этом сезоне.

Три українські спортсменки вийшли до фіналу зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 9979
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05.08.2021 09:08 Ответить
А где же в єтом перечне Магучих???
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05.08.2021 09:38 Ответить
увидел, сорри!
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05.08.2021 09:39 Ответить
Одна из трёх. Если по последней колонке. Но при такой плотности - лотерея
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05.08.2021 13:09 Ответить
Все три наши красавицы отвечали в пресс-зоне на украинском, умнички.
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05.08.2021 09:44 Ответить
Одна гарна,друга гарна,а третя ще краща! (с)
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05.08.2021 18:08 Ответить
 
 