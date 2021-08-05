Три украинских спортсменки вышли в финал по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020

Три украинских спортсменки - Ярослава Магучих, Ирина Геращанко и Юлия Левченко вышли в финал Олимпиады в дисциплине прыжки в высоту среди женщин.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает Цензор.НЕТ.

Украинки Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко уверенно преодолели высоту 1,95 и стали финалистками Олимпиады-2020.

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Спортсменки будут соревноваться за золото уже 7 августа.