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Три украинских спортсменки вышли в финал по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020
Три украинских спортсменки - Ярослава Магучих, Ирина Геращанко и Юлия Левченко вышли в финал Олимпиады в дисциплине прыжки в высоту среди женщин.
Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает Цензор.НЕТ.
Украинки Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко уверенно преодолели высоту 1,95 и стали финалистками Олимпиады-2020.
Спортсменки будут соревноваться за золото уже 7 августа.
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