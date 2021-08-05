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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 052 новых случая заражения, 542 человека выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 052 новых случая заражения, 542 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 1 052 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 5 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 4 августа 2021 в Украине зафиксированы 1 052 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 81, медработников - 37).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 052 новых случая заражения, 542 человека выздоровели 02 госпитализированы - 532 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 052 новых случая заражения, 542 человека выздоровели 02 летальных случаев - 25;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 052 новых случая заражения, 542 человека выздоровели 02 выздоровели - 542 человека;

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За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 052 новых случая заражения, 542 человека выздоровели 02 методом ПЦР - 20 950 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 052 новых случая заражения, 542 человека выздоровели 02 методом ИФА - 9 154 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 052 новых случая заражения, 542 человека выздоровели 02 экспресс-тестами - 15 970 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 052 новых случая заражения, 542 человека выздоровели 02 заболели - 2 256 397 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 052 новых случая заражения, 542 человека выздоровели 02 выздоровели - 2 188 815 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 052 новых случая заражения, 542 человека выздоровели 02 летальных случаев - 53 049;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 052 новых случая заражения, 542 человека выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 11 467 613.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 052 новых случая заражения, 542 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 052 новых случая заражения, 542 человека выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 052 новых случая заражения, 542 человека выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 052 новых случая заражения, 542 человека выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Починається нова хвиля.
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05.08.2021 08:51
+1
Это у вас правило такое? Идиотские идеи выдвигать и приписывать их оппоненту? Хреновое правило.
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05.08.2021 08:53
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Правила форума Совет форумчан
Министр обороны США Ллойд Остин может на этой неделе запросить разрешение президента США Джо Байдена для обязательной вакцинации против COVID-19 всех военных на службе, сообщает https://zn.ua/WORLD/pentahon-objazhet-projti-vaktsinatsiju-vsekh-*******************.html Зеркало недели .
Остин "склоняется к тому, чтобы сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной" для военнослужащих на действительной службе.(с).

После этого должна последовать соответствующая реакция генерала Тарана, как мне кажется. Нет?
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05.08.2021 08:45 Ответить
А что - Украинских военных не вакцинируют?
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05.08.2021 08:47 Ответить
Отчего же? Вакцинируют. Правда, я не слышал о 100% охвате.
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05.08.2021 08:48 Ответить
А надо чтоб всех одновременно? Поставить напротив 250 тыс военных 250 медсестёр и по команде всех ширнуть?
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05.08.2021 08:52 Ответить
Это у вас правило такое? Идиотские идеи выдвигать и приписывать их оппоненту? Хреновое правило.
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05.08.2021 08:53 Ответить
Ты ж волаешь о 100% охвате. Опиши свой вариант
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05.08.2021 08:54 Ответить
Бот, ты свободен и направляйся к Министру Обороны США, который волает. Возьми у него интервью- каким образом он собирается это проделать.
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05.08.2021 08:55 Ответить
Он-то знает как это проделать, а ты попытался его подковырнуть, а оказалось, что ты не знаешь
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05.08.2021 08:57 Ответить
Повтор, спецом для тебя бот: ты свободен.
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05.08.2021 08:57 Ответить
Пролетая, пролетай, пролетарий
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05.08.2021 08:59 Ответить
Так и в вашем сообщении из США только желание 100% охвата как и у нас.
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05.08.2021 09:37 Ответить
Починається нова хвиля.
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05.08.2021 08:51 Ответить
Пробирки с новой версией уже завезли, значит будет очередная волна
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05.08.2021 10:52 Ответить
Что ж, все по плану, согласно присланной разнарядки!
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05.08.2021 10:31 Ответить
 
 