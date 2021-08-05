В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 052 новых случая заражения, 542 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 1 052 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 5 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 4 августа 2021 в Украине зафиксированы 1 052 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 81, медработников - 37).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 532 человека;

летальных случаев - 25;

выздоровели - 542 человека;

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 20 950 человек,

методом ИФА - 9 154 человека,

экспресс-тестами - 15 970 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 256 397 человек;

выздоровели - 2 188 815 человек;

летальных случаев - 53 049;

проведено ПЦР-тестов - 11 467 613.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях", - рассказали в Минздраве.







