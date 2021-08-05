В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 1 052 новых случая заражения, 542 человека выздоровели
В Украине зафиксированы 1 052 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 5 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 4 августа 2021 в Украине зафиксированы 1 052 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 81, медработников - 37).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 532 человека;
летальных случаев - 25;
выздоровели - 542 человека;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 20 950 человек,
методом ИФА - 9 154 человека,
экспресс-тестами - 15 970 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 256 397 человек;
выздоровели - 2 188 815 человек;
летальных случаев - 53 049;
проведено ПЦР-тестов - 11 467 613.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях", - рассказали в Минздраве.
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Остин "склоняется к тому, чтобы сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной" для военнослужащих на действительной службе.(с).
После этого должна последовать соответствующая реакция генерала Тарана, как мне кажется. Нет?