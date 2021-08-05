За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 159 121 человека, всего - 3 855 095, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 215 230 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"Более 6 млн прививок против COVID-19 сделали в Украине. За сутки 4 августа 2021 г. прививки от COVID-19 сделал 159 121 человек. Первую дозу получили 95 690 человек, полностью иммунизированы - 63 431 человек.
В течение суток работали: 880 мобильных бригад, 2 667 пунктов вакцинации, 281 центр вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 3 855 095 человек, из них получили одну дозу - 3 855 093 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 215 230 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 6 070 323 прививки", - рассказали в Минздраве.
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Так что количество вакцинированных реально выше за счёт вакцинации за границей. Могли бы с венграми наладить информационный обмен - речь всё-таки идёт о здоровье граждан . . .