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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 159 121 человека, всего - 3 855 095, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 159 121 человека, всего - 3 855 095, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 215 230 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"Более 6 млн прививок против COVID-19 сделали в Украине. За сутки 4 августа 2021 г. прививки от COVID-19 сделал 159 121 человек. Первую дозу получили 95 690 человек, полностью иммунизированы - 63 431 человек.

В течение суток работали: 880 мобильных бригад, 2 667 пунктов вакцинации, 281 центр вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 3 855 095 человек, из них получили одну дозу - 3 855 093 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 215 230 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 6 070 323 прививки", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 159 121 человека, всего - 3 855 095, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 159 121 человека, всего - 3 855 095, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 159 121 человека, всего - 3 855 095, - Минздрав 03

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 159 121 особу, загалом - 3 855 095, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8369
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05.08.2021 09:03 Ответить
И не поспоришь
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05.08.2021 11:50 Ответить
Статистика - полная фигня. Закарпатцы массово в нейтральной зоне вакцинируются по программе помощи венгерского правительства сопредельным странам (одноразовая вакцинация вакциной Johnson & Johnson). Едут "типа за границу", в нейтральной зоне укол и сразу возвращаются домой, без фактического въезда в Венгрию. Сертификаты о прививке потом выдаются через консульства Венгрии в Берегово и Ужгороде.
Так что количество вакцинированных реально выше за счёт вакцинации за границей. Могли бы с венграми наладить информационный обмен - речь всё-таки идёт о здоровье граждан . . .
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05.08.2021 14:47 Ответить
 
 