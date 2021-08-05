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В метро Киева обнаружили подозрительный предмет: закрыт пересадочный узел "Золотые ворота"-"Театральная"

В метро Киева обнаружили подозрительный предмет: закрыт пересадочный узел

Пересадочный узел между станциями киевского метро "Золотые ворота" и "Театральная" закрыт для пассажиров.

Об этом сообщает Киевский метрополитен в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Обнаружен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку", – говорится в сообщении.

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О возобновлении работы пересадки в обычном режиме обещают сообщить дополнительно.

В метро Киева обнаружили подозрительный предмет: закрыт пересадочный узел Золотые ворота-Театральная 01

Автор: 

Киев (25484) Метрополитен (1014) минирование (1445)


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Бімба?
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05.08.2021 08:53 Ответить
В метро Киева обнаружили подозрительный предмет: закрыт пересадочный узел "Золотые ворота"-"Театральная" - Цензор.НЕТ 4981
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05.08.2021 08:58 Ответить
А не пора ли взорвать какую нибудь станцию метро в мордоре?!
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05.08.2021 08:54 Ответить
Чому не в КМУ?
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05.08.2021 09:01 Ответить
Чому не на Банковій
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05.08.2021 09:15 Ответить
разумеется в качестве предвыборной программы - кацапы любят жестко чтоб !!!
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05.08.2021 09:07 Ответить
Не хочу ничего плохого сказать о системе взаимодействия хозяйствования структуризации и работы между ветвями коммунальной столичной и охранными ветками власти, которые призваны защищать граждан, но как бы перед очевидными вещами их неприспособленности к земным реалиям можно говорить долго, нудно, а можно намного проще.
Что ты делаешь?Не видишь - книгу читаю.Хорошая?Да, особенно эта фраза, которую я всё время читаю.
Над пропасть во ржи.
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05.08.2021 09:46 Ответить
 
 