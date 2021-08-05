В метро Киева обнаружили подозрительный предмет: закрыт пересадочный узел "Золотые ворота"-"Театральная"
Пересадочный узел между станциями киевского метро "Золотые ворота" и "Театральная" закрыт для пассажиров.
Об этом сообщает Киевский метрополитен в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Обнаружен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку", – говорится в сообщении.
О возобновлении работы пересадки в обычном режиме обещают сообщить дополнительно.
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Что ты делаешь?Не видишь - книгу читаю.Хорошая?Да, особенно эта фраза, которую я всё время читаю.
Над пропасть во ржи.