США не поддержат призыв ВОЗ о моратории на COVID-вакцинацию третьей дозой: это неверный выбор, - Псаки
США отклонили призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввести временный мораторий на вакцинацию от коронавируса COVID-19 третьей дозой компонента.
Об этом сообщила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы определенно ощущаем, что это (временный мораторий. - Ред.) неверный выбор и что мы можем сделать и то, и другое", - сказала Псаки, имея в виду возможность предоставить жителям США третью дозу вакцины и отправку вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода. Она также добавила, что США пожертвовали больше вакцин, чем любая другая страна в мире, и призвала остальных следовать примеру американцев.
"В этой стране у нас достаточно запасов, чтобы удостовериться, что у каждого американца есть доступ к вакцинам", - отметила Псаки.
Поставки вакцины США являются частью обещания президента Джо Байдена отправить 80 млн доз вакцин в качестве помощи в страны с низким и средним уровнем дохода. В июне Белый дом опубликовал список стран, в которые поставит 55 млн доз вакцины.
Ранее в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал на время наложить мораторий на введение третьей дозы вакцины от COVID-19, чтобы больше вакцин было доставлено в страны, где многие люди еще не получили ни одного укола.
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34289274/ Results: Effectiveness after one dose of vaccine (BNT162b2 or ChAdOx1 nCoV-19) was notably lower among persons with the delta variant (30.7%; 95% confidence interval [CI], 25.2 to 35.7) than among those with the alpha variant (48.7%; 95% CI, 45.5 to 51.7); the results were similar for both vaccines. With the BNT162b2 vaccine, the effectiveness of two doses was 93.7% (95% CI, 91.6 to 95.3) among persons with the alpha variant and 88.0% (95% CI, 85.3 to 90.1) among those with the delta variant. With the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine, the effectiveness of two doses was 74.5% (95% CI, 68.4 to 79.4) among persons with the alpha variant and 67.0% (95% CI, 61.3 to 71.8) among those with the delta variant.
А у нас всі знайомі і родичі ніколи не кололись від грипу, і ніяких наслідків.
То для чого починати - щоб потім робити це постійно?
- А мне таблеток от жадности. Давайте побольше-побольше.
Ну все верно, по классической схеме. После первых бесплатных доз, дальнейшие обязан покупать. Молодец Псаки, Эскобар просто дитя малое
а другим - так вакцину предлагает. У моего пса острый глаз на такие вещи.
Зараз пишут, що імунітет після вакцинації зберігається 6 місяців, тобто з весни вакцинуватись по другому колу?
А надалі інтервали між вакцинаціями зменьшуть і вакцинуватись примусять частіше, я так розумію?
Цікаво, за 5 років життя повернеться у нормальний ритм? Чи з довідками про негативний тест та сертифікатами про вакцинацію населення ходитиме довічно?
Богатая и успешная страна США заботится прежде всего о своих гражданах. Все правильно.
Идити еду бомжам раздайте и гаджеты у детей своих отберите и отдайте на благотворительность, пока на улицах полно нищих
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.Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии - По полтиннику штука…
Нет, не возьму. - Но почему вы отказываетесь? - Не хочу. - Вы не сочувствуете детям Германии?- Сочувствую. - А, полтинника жалко? - Нет. - Так почему же? - Не хочу…