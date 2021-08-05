РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10760 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 418 25

США не поддержат призыв ВОЗ о моратории на COVID-вакцинацию третьей дозой: это неверный выбор, - Псаки

США не поддержат призыв ВОЗ о моратории на COVID-вакцинацию третьей дозой: это неверный выбор, - Псаки

США отклонили призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввести временный мораторий на вакцинацию от коронавируса COVID-19 третьей дозой компонента.

Об этом сообщила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы определенно ощущаем, что это (временный мораторий. - Ред.) неверный выбор и что мы можем сделать и то, и другое", - сказала Псаки, имея в виду возможность предоставить жителям США третью дозу вакцины и отправку вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода. Она также добавила, что США пожертвовали больше вакцин, чем любая другая страна в мире, и призвала остальных следовать примеру американцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Литве планируют не выплачивать больничные непривитым от коронавируса

"В этой стране у нас достаточно запасов, чтобы удостовериться, что у каждого американца есть доступ к вакцинам", - отметила Псаки.

Поставки вакцины США являются частью обещания президента Джо Байдена отправить 80 млн доз вакцин в качестве помощи в страны с низким и средним уровнем дохода. В июне Белый дом опубликовал список стран, в которые поставит 55 млн доз вакцины.

Ранее в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал на время наложить мораторий на введение третьей дозы вакцины от COVID-19, чтобы больше вакцин было доставлено в страны, где многие люди еще не получили ни одного укола.

Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (777) карантин (16729) США (26471) Псаки Джен (168) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Хоч 100 порцій. Робити якісь висновки мона буде лише через кілька років.
показать весь комментарий
05.08.2021 09:22
+3
Багач, а що ти тут робиш на нищебродському сайті? Гуляй на багатий. Он, на срувесну чи ще куди.
показать весь комментарий
05.08.2021 09:53
+2
Она также добавила, что США пожертвовали больше вакцин, чем любая другая страна в мире.

Ну все верно, по классической схеме. После первых бесплатных доз, дальнейшие обязан покупать. Молодец Псаки, Эскобар просто дитя малое
показать весь комментарий
05.08.2021 09:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоч 100 порцій. Робити якісь висновки мона буде лише через кілька років.
показать весь комментарий
05.08.2021 09:22 Ответить
Я не знаю зачем колоть вообще больше 1й дозы. Как говорил классик: "Достаточно одной таблэтки!". Маркетинг наверно, шоб заробыть больше бабла
показать весь комментарий
05.08.2021 09:27 Ответить
Не знаешь? Так читай
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34289274/ Results: Effectiveness after one dose of vaccine (BNT162b2 or ChAdOx1 nCoV-19) was notably lower among persons with the delta variant (30.7%; 95% confidence interval [CI], 25.2 to 35.7) than among those with the alpha variant (48.7%; 95% CI, 45.5 to 51.7); the results were similar for both vaccines. With the BNT162b2 vaccine, the effectiveness of two doses was 93.7% (95% CI, 91.6 to 95.3) among persons with the alpha variant and 88.0% (95% CI, 85.3 to 90.1) among those with the delta variant. With the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine, the effectiveness of two doses was 74.5% (95% CI, 68.4 to 79.4) among persons with the alpha variant and 67.0% (95% CI, 61.3 to 71.8) among those with the delta variant.
показать весь комментарий
05.08.2021 10:51 Ответить
Третьей тоже будет недостаточно. Уже в этом году обьявят
показать весь комментарий
05.08.2021 10:54 Ответить
Так це і так зрозуміло. Я щороку роблю прививку від грипу. Щороку. І тут те саме! Різниця в тому що коронавірус вже не сезонний, постійний. Тому і потрібно раз в пів року.
показать весь комментарий
05.08.2021 11:34 Ответить
Ну, ви колетесь щороку то вам потрібно.
А у нас всі знайомі і родичі ніколи не кололись від грипу, і ніяких наслідків.
То для чого починати - щоб потім робити це постійно?
показать весь комментарий
05.08.2021 12:58 Ответить
от, саме того й кажу - якщо раныше були вибори у кожній країні окремо, хтось помилявся з вибором хтось ні, хтось дивився що сусід обрав такий шлях та он чим закінчилось, той обрав такий шлях та отримав визнання, той так.. а зараз вибір повинні зробити усі, майже одночасно - і результат буде той або інший і з ним жити , і його не вдасця перекласти на Боба, Джеймса та ін .... Можна лише якось виправдовувати свої страхи якимись фейками для самозаспокоєння..
показать весь комментарий
05.08.2021 09:33 Ответить
Да колитесь вы хоть 10-й.
- А мне таблеток от жадности. Давайте побольше-побольше.
показать весь комментарий
05.08.2021 09:32 Ответить
багатим країнам начхати! в них контракти на файзер і модерну як мін до кінця року. а бідні най виживають як можна. коліться спутником как би намьок. бо не всі навіть китайські купити можуть
показать весь комментарий
05.08.2021 09:34 Ответить
Она также добавила, что США пожертвовали больше вакцин, чем любая другая страна в мире.

Ну все верно, по классической схеме. После первых бесплатных доз, дальнейшие обязан покупать. Молодец Псаки, Эскобар просто дитя малое
показать весь комментарий
05.08.2021 09:39 Ответить
Псаки наколола себе укольчиков молодости в кожу физиономии лица,
а другим - так вакцину предлагает. У моего пса острый глаз на такие вещи.
показать весь комментарий
05.08.2021 09:39 Ответить
Третья, п'ята, десятка, сота...
Зараз пишут, що імунітет після вакцинації зберігається 6 місяців, тобто з весни вакцинуватись по другому колу?
А надалі інтервали між вакцинаціями зменьшуть і вакцинуватись примусять частіше, я так розумію?
Цікаво, за 5 років життя повернеться у нормальний ритм? Чи з довідками про негативний тест та сертифікатами про вакцинацію населення ходитиме довічно?
показать весь комментарий
05.08.2021 09:48 Ответить
Нищеброды скулят в каментах выше.
Богатая и успешная страна США заботится прежде всего о своих гражданах. Все правильно.
Идити еду бомжам раздайте и гаджеты у детей своих отберите и отдайте на благотворительность, пока на улицах полно нищих
показать весь комментарий
05.08.2021 09:48 Ответить
Багач, а що ти тут робиш на нищебродському сайті? Гуляй на багатий. Он, на срувесну чи ще куди.
показать весь комментарий
05.08.2021 09:53 Ответить
Жля мудака многобкв:
"

.Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии - По полтиннику штука…

Нет, не возьму. - Но почему вы отказываетесь? - Не хочу. - Вы не сочувствуете детям Германии?- Сочувствую. - А, полтинника жалко? - Нет. - Так почему же? - Не хочу…
показать весь комментарий
05.08.2021 10:00 Ответить
Ти кому?
показать весь комментарий
05.08.2021 10:15 Ответить
грамотному
показать весь комментарий
05.08.2021 11:15 Ответить
Так тут всі дурні, натяків не розуміють. Якщо там натяк був, звичайно, а не аби що ляпнуть.
показать весь комментарий
05.08.2021 11:20 Ответить
То есть срусвесна это "бохатый" сайт по твоему мнению? Может рабсцейка еще бохатая и успешная страна для тебя? ))
показать весь комментарий
05.08.2021 10:33 Ответить
Та не, твое место там.
показать весь комментарий
05.08.2021 10:55 Ответить
Раз иронии не понимаешь.
показать весь комментарий
05.08.2021 10:56 Ответить
Интуитивно? США подписали Будапештский меморандум, но интуитивно понимали, что это лажа.
показать весь комментарий
05.08.2021 09:55 Ответить
Та ні, вони чітко розуміли, чим воно закінчиться. Але підставили Україну по повній програмі.
показать весь комментарий
05.08.2021 10:16 Ответить
 
 