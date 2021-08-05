В метро Киева взрывчатку не нашли: все станции работают в обычном режиме
В Киеве в метро завершили проверку пересадочного узла между "Золотыми воротами" и "Театральной". Взрывчатку не нашли.
Об этом сообщает Киевский метрополитен в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Проверка пересадочного узла завершена. Метрополитен работает в обычном режиме. Спасибо за понимание!" - говорится в сообщении.
"Сегодня утром в полицию Киева поступило сообщение о том, что на перилах эскалатора в переходе между станциями метро "Театральная" и "Золотые ворота" находится подозрительный предмет. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб. Событие должным образом зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений в управлении полиции в метрополитене. После проведения первоочередных следственных действий событию будет дана правовая квалификация. После проведенной проверки опасных веществ не обнаружили", - сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.
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