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В метро Киева взрывчатку не нашли: все станции работают в обычном режиме

В метро Киева взрывчатку не нашли: все станции работают в обычном режиме

В Киеве в метро завершили проверку пересадочного узла между "Золотыми воротами" и "Театральной". Взрывчатку не нашли.

Об этом сообщает Киевский метрополитен в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Проверка пересадочного узла завершена. Метрополитен работает в обычном режиме. Спасибо за понимание!" - говорится в сообщении.

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"Сегодня утром в полицию Киева поступило сообщение о том, что на перилах эскалатора в переходе между станциями метро "Театральная" и "Золотые ворота" находится подозрительный предмет. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб. Событие должным образом зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений в управлении полиции в метрополитене. После проведения первоочередных следственных действий событию будет дана правовая квалификация. После проведенной проверки опасных веществ не обнаружили", - сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.

В метро Киева взрывчатку не нашли: все станции работают в обычном режиме 01

Автор: 

взрывчатка (840) Киев (25484) Метрополитен (1014) Нацполиция (16433)


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Отвлекают от вангергейта
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05.08.2021 09:22 Ответить
Бімба відміняється. Мона змінити памперси.
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05.08.2021 09:25 Ответить
Кстати, а помнишь до эпопеи с коронавирусом в Украине каждый день взрывалась граната. А щас нет Совпадение?
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05.08.2021 09:28 Ответить
Ну так гранати скінчилися - 2 рік без оборонзамовлення ж!
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05.08.2021 17:49 Ответить
 
 