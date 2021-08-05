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Новости Борьба с коронавирусом
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США хотят ввести требование обязательной вакцинации от COVID-19 для всех иностранцев, въезжающих в страну, - Associated Press

США хотят ввести требование обязательной вакцинации от COVID-19 для всех иностранцев, въезжающих в страну, - Associated Press

Администрация президента США Джо Байдена потребует, чтобы большинство гостей, прибывающих из-за рубежа в страну, были вакцинированы от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Associated Press сообщил источник в Белом доме.

По его словам, требование об обязательной вакцинации будет частью плана администрации США по поэтапному ослаблению ограничений на поездки в страну для иностранных граждан.

Предполагается, что новый план будет введен в действие, когда США начнут отменять ограничения на международные поездки. По данным источника, сроки еще не определены. На данный момент межведомственные рабочие группы изучают, как и когда безопасно приступить к возобновлению обычных поездок.

Таким образом, ожидается, что все иностранные граждане, въезжающие в страну, за некоторыми ограниченными исключениями, должны будут пройти вакцинацию против COVID-19 для въезда в США.

По данным источника, Администрация Байдена сохранила ограничения на поездки, ссылаясь на распространение "дельта"-штамма коронавируса в стране. Согласно правилам, нерезидентам США, которые были в Китае, ЕС, Великобритании, Ирландии, Бразилии, ЮАР и Индии в течение предыдущих 14 дней, запрещен въезд в США.

Все приезжающие в США, независимо от вакцинации, должны предъявить отрицательный тест на COVID-19.

Также читайте: США не поддержат призыв ВОЗ о моратории на COVID-вакцинацию третьей дозой: это неверный выбор, - Псаки

Автор: 

вакцина (3815) США (26471) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+3
Почему эти Черти так заторопились??? Я вовсе не об американцах, если что. Я о Чертях.
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05.08.2021 09:28
+3
Все правильно делают американцы. Нефиг безмозглых пускать к себе в страну.
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05.08.2021 09:29
+3
А те толпы индейцев, которые ежедневно лезут через границу, все как один привиты? Губернатор Флориды заявил Бидону --- Займитесь проблемой границ, а до того я нехочу слышать про ковид.
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05.08.2021 09:46
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США управляются биг-фармой и биг ИТ-индустрией.
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05.08.2021 09:27 Ответить
Почему эти Черти так заторопились??? Я вовсе не об американцах, если что. Я о Чертях.
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05.08.2021 09:28 Ответить
Все правильно делают американцы. Нефиг безмозглых пускать к себе в страну.
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05.08.2021 09:29 Ответить
Найвеличнішого теж вакцинують?
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05.08.2021 09:30 Ответить
Ну чого це "хочуть"? Вже провадять .Мій брат наразі буде відїзжати до Америки підписав контракт із фірмою, так перша вимога- сертифікат про вакцінацію.
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05.08.2021 09:35 Ответить
Это что-же? руссофобия затевается опять? они ж там все непривитые сертифицированными во всем мире вакцинами? ну и дела!
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05.08.2021 09:38 Ответить
Прайд-парад вирусоносителей с требованием прекратить дискриминацию по ковид-статусу.
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05.08.2021 09:40 Ответить
Ковидофобы - средневековые мракобесы, отрицающие право человека самому определять свою ковидную ориентацию.
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05.08.2021 09:50 Ответить
не бывает ковидной ориентации .а вот кацапская ориентация бывает
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05.08.2021 10:03 Ответить
Ты мерзкий отрицатель прав человека самому выбирать себе ковид-статус.
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05.08.2021 10:08 Ответить
не парься...твой статус ковид выбирать будет,а не ты .а ему пофиг,мерзкий ты или нет,как и твои права...
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05.08.2021 10:14 Ответить
Ты что, ковид это не болезнь, а природное разнообразие. Кому-то нравится быть розовым слоником, а кому-то небинарной лошадкой, кто-то видит себя трансковидовариантным, а кто-то ковидомутофилом. А ты кованым сапогом нетерпимости отрицаеш мечту человечества о свободе.
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05.08.2021 10:28 Ответить
А те толпы индейцев, которые ежедневно лезут через границу, все как один привиты? Губернатор Флориды заявил Бидону --- Займитесь проблемой границ, а до того я нехочу слышать про ковид.
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05.08.2021 09:46 Ответить
Шаблон - образец, по к-рому изготовляются какие-н. одинаковые изделия.
Заложники шаблонного мышления это уже производное от умственного кастрата.
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05.08.2021 09:58 Ответить
до конца августа успеют?
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05.08.2021 10:02 Ответить
"Антипрививочники"!!! Ану бігом в ООН і в різні правозахисні організації!!! Скарги писать про "ущемлення прав і свобод громадянина" адміністрацією "Бідона"!!!
Ага! "херушки"! Коли треба буде їхать, мовчки "засунуть язик у сраку" і підуть вакцинуваться!
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05.08.2021 10:09 Ответить
Та насрать на самом деле. Это во-первых. Во-вторых определять условия въезда иностранцам каждая страна может как угодно - хоть через кастрацию.
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05.08.2021 10:43 Ответить
От Литва і "опрєделяє" - хто мав можливість провакцинуваться і не мав протипоказань а потім захворів "ковід" - не платить лікарняних! Та ви тут "вереск" підняли про "порушення основ демократії, прав і свобод"
(У мене клієнт був колись у суді - на нього подав позов один "чорт" Суть така: Мій клієнт їхав уночі на машині по місту І зненацька йому під колеса впав цей "чорт" Клієнт устиг крутнуть руля, але руку йому все одно переїхав і зламав Ще й переднім крилом по голові дав "Менти" справу закрили, так він спробував з водія в цивільному порядку "бабки збить" Питаю заявника: Ви через дорогу перейти хотіли? "Так!" "Там пішохідний перехід був?" "Так! Але було далеко обходить - там вздовж дороги загорожа стоїть" "Так Ви через загорожу лізли?" "Так!" "А чого з неї впали?" "Бо був "випивши"
Кажу судді: "Про що тоді мова? Людина добровільно вжила спитртні напої, полізла через загорожу, що встановлена спеціально, щоб ніхто не виходив на проїїжджу частину поза межами пішохідного переходу і впала під колеса!" Само-собою - заявник був "посланий лісом")
Те ж саме й тут! Держава надає можливість громадянину уникнуть захворювання чи зменшить його тяжкість Для цього встановила чіткі правила і вимоги Людина їх ігнорує? Значить - "йде лісом"!
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05.08.2021 11:08 Ответить
Нет, это совсем не то же самое. Но как я вижу, вы не понимаете разницы между гражданином и иностранцем.
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05.08.2021 11:10 Ответить
Синку! Я в свій час захищав курсову роботу по темі "Громадянство" Вів справи - захищаючи інтереси як громадян України так і інших держав(в тому числі і з питань ущемлення їх прав) А ти мені пишеш що я "не панімаю"... А ти сам то ЩО "панімаєш"? Як ковбасу різать?
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05.08.2021 11:24 Ответить
Правильно все роблять.
Дуже зручний метод відсіву ідіотів.
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05.08.2021 10:41 Ответить
 
 