США хотят ввести требование обязательной вакцинации от COVID-19 для всех иностранцев, въезжающих в страну, - Associated Press
Администрация президента США Джо Байдена потребует, чтобы большинство гостей, прибывающих из-за рубежа в страну, были вакцинированы от COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Associated Press сообщил источник в Белом доме.
По его словам, требование об обязательной вакцинации будет частью плана администрации США по поэтапному ослаблению ограничений на поездки в страну для иностранных граждан.
Предполагается, что новый план будет введен в действие, когда США начнут отменять ограничения на международные поездки. По данным источника, сроки еще не определены. На данный момент межведомственные рабочие группы изучают, как и когда безопасно приступить к возобновлению обычных поездок.
Таким образом, ожидается, что все иностранные граждане, въезжающие в страну, за некоторыми ограниченными исключениями, должны будут пройти вакцинацию против COVID-19 для въезда в США.
По данным источника, Администрация Байдена сохранила ограничения на поездки, ссылаясь на распространение "дельта"-штамма коронавируса в стране. Согласно правилам, нерезидентам США, которые были в Китае, ЕС, Великобритании, Ирландии, Бразилии, ЮАР и Индии в течение предыдущих 14 дней, запрещен въезд в США.
Все приезжающие в США, независимо от вакцинации, должны предъявить отрицательный тест на COVID-19.
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Заложники шаблонного мышления это уже производное от умственного кастрата.
Ага! … "херушки"! … Коли треба буде їхать, мовчки "засунуть язик у сраку" і підуть вакцинуваться!
(У мене клієнт був колись у суді - на нього подав позов один "чорт" Суть така: Мій клієнт їхав уночі на машині по місту І зненацька йому під колеса впав цей "чорт" Клієнт устиг крутнуть руля, але руку йому все одно переїхав і зламав Ще й переднім крилом по голові дав "Менти" справу закрили, так він спробував з водія в цивільному порядку "бабки збить" Питаю заявника: Ви через дорогу перейти хотіли? "Так!" "Там пішохідний перехід був?" "Так! Але було далеко обходить - там вздовж дороги загорожа стоїть" "Так Ви через загорожу лізли?" "Так!" "А чого з неї впали?" "Бо був "випивши"
Кажу судді: "Про що тоді мова? Людина добровільно вжила спитртні напої, полізла через загорожу, що встановлена спеціально, щоб ніхто не виходив на проїїжджу частину поза межами пішохідного переходу і впала під колеса!" Само-собою - заявник був "посланий лісом")
Те ж саме й тут! Держава надає можливість громадянину уникнуть захворювання чи зменшить його тяжкість Для цього встановила чіткі правила і вимоги Людина їх ігнорує? Значить - "йде лісом"!
Дуже зручний метод відсіву ідіотів.