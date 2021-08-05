За два года действующей власти нет ни одного примера успешного конкурса и привлечения кандидатов мирового уровня в наблюдательные советы, - экс-глава правления "Укргаздобычи" Прохоренко

У действующей власти нет лидера реформы корпоративного управления, как и запроса на саму реформу. Более того, действующая власть не может привлечь к работе в Украине в наблюдательных советах и менеджменте ни одного кандидата мирового уровня.

Об этом заявил бывший председатель правления "Укргаздобычи" Олег Прохоренко, комментируя пост главы набсовета "Укроборонпрома" (УОП) Тимофея Милованова о наблюдательных советах на государственных предприятиях Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Тимофей Милованов, давайте честно. У этой власти нет:

1) лидера реформы корпоративного управления;

2) запроса на реформу корпоративного управления;

3) системного видения, чего должна достичь реформа корпоративного управления;

4) компетенций для привлечения и оценки кандидатов в наблюдательные советы и менеджмент, соответствующих лучшим мировым практикам.

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Вы это знаете. Все что происходит - это хаотическое метания, протягивание частных интересов, и попытки выиграть время (для чего только?). Я знаю, что в отдельных случаях, таких как УОП, делаются правильные вещи. Но нет общего движения вперед в корпоративном управлении. К сожалению, надо признать, что в основном то, что еще осталось - это люди, которых привлекли в эпоху Порошенко.

Мой личный пример. Меня убрали из наблюдательного совета "Укроборонпрома" в октябре 2020 года после года бесплатной работы, без всяких объяснений, без всякого "спасибо" за год квалифицированной профессиональной работы бесплатно. Мы действительно помогали менеджменту создать фундамент реформ, которыми вы сейчас гордитесь. Но все это не имело никакого значения, когда меня убрали из наблюдательного совета.

Далее. В 2019-20 я подавался на конкурсы в наблюдательные советы и менеджмент нескольких государственных компаний. У меня образование мирового уровня в одном из лучших американских университетов. 8 лет опыта в лучшей мировой консалтинговой компании McKinsey, опыт проектов трансформации в 8 странах в почти 10 индустриях. Я проводил реальную (а не на словах) трансформацию "Укргаздобычи" и реально (а не на словах) увеличивал добычу газа в Украине.

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Интересен ли я для государства для управления предприятиями? Нет. Все конкурсы, куда я подавался, закончились ничем. Пшик. Почему? Потому что я не ушел ни с кем договариваться во власти, никому не обещал никаких плюшек со своего поста. Смотрите пункты 1-4.

За 2 года власти ни одного примера успешного конкурса и привлечения кандидатов мирового уровня.

Я рад, что Вам лично что-то удается делать при этом режиме, но давайте на черное все же говорить черное", - заявил Прохоренко.

"Возможно, вы правы полностью, возможно, частично. Критика, подотчетность и публичность - кровь демократии. Поэтому я вам благодарен за комментарий. Я не могу говорить о всей реформу корпоративного управления. Наблюдательный совет НАК имеет много проблем. Определенные наблюдательные советы банков действуют хорошо. И да, многие были назначены при Порошенко. Но хорошие назначения есть и сейчас. Культуру корпоративного управления нужно развивать. Нашему обществу еще далеко до понимания зачем нужны советы", - ответил Милованов.





