За два года действующей власти нет ни одного примера успешного конкурса и привлечения кандидатов мирового уровня в наблюдательные советы, - экс-глава правления "Укргаздобычи" Прохоренко
У действующей власти нет лидера реформы корпоративного управления, как и запроса на саму реформу. Более того, действующая власть не может привлечь к работе в Украине в наблюдательных советах и менеджменте ни одного кандидата мирового уровня.
Об этом заявил бывший председатель правления "Укргаздобычи" Олег Прохоренко, комментируя пост главы набсовета "Укроборонпрома" (УОП) Тимофея Милованова о наблюдательных советах на государственных предприятиях Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Тимофей Милованов, давайте честно. У этой власти нет:
1) лидера реформы корпоративного управления;
2) запроса на реформу корпоративного управления;
3) системного видения, чего должна достичь реформа корпоративного управления;
4) компетенций для привлечения и оценки кандидатов в наблюдательные советы и менеджмент, соответствующих лучшим мировым практикам.
Вы это знаете. Все что происходит - это хаотическое метания, протягивание частных интересов, и попытки выиграть время (для чего только?). Я знаю, что в отдельных случаях, таких как УОП, делаются правильные вещи. Но нет общего движения вперед в корпоративном управлении. К сожалению, надо признать, что в основном то, что еще осталось - это люди, которых привлекли в эпоху Порошенко.
Мой личный пример. Меня убрали из наблюдательного совета "Укроборонпрома" в октябре 2020 года после года бесплатной работы, без всяких объяснений, без всякого "спасибо" за год квалифицированной профессиональной работы бесплатно. Мы действительно помогали менеджменту создать фундамент реформ, которыми вы сейчас гордитесь. Но все это не имело никакого значения, когда меня убрали из наблюдательного совета.
Далее. В 2019-20 я подавался на конкурсы в наблюдательные советы и менеджмент нескольких государственных компаний. У меня образование мирового уровня в одном из лучших американских университетов. 8 лет опыта в лучшей мировой консалтинговой компании McKinsey, опыт проектов трансформации в 8 странах в почти 10 индустриях. Я проводил реальную (а не на словах) трансформацию "Укргаздобычи" и реально (а не на словах) увеличивал добычу газа в Украине.
Интересен ли я для государства для управления предприятиями? Нет. Все конкурсы, куда я подавался, закончились ничем. Пшик. Почему? Потому что я не ушел ни с кем договариваться во власти, никому не обещал никаких плюшек со своего поста. Смотрите пункты 1-4.
За 2 года власти ни одного примера успешного конкурса и привлечения кандидатов мирового уровня.
Я рад, что Вам лично что-то удается делать при этом режиме, но давайте на черное все же говорить черное", - заявил Прохоренко.
"Возможно, вы правы полностью, возможно, частично. Критика, подотчетность и публичность - кровь демократии. Поэтому я вам благодарен за комментарий. Я не могу говорить о всей реформу корпоративного управления. Наблюдательный совет НАК имеет много проблем. Определенные наблюдательные советы банков действуют хорошо. И да, многие были назначены при Порошенко. Но хорошие назначения есть и сейчас. Культуру корпоративного управления нужно развивать. Нашему обществу еще далеко до понимания зачем нужны советы", - ответил Милованов.
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- мы совсем импотенты, да?
А как в других странах?
Международные наблюдатели на выборах это другое если что...
просто многие эксперты симпатизирующие Украине пишут что роль иностранцев в наблюдательных советах, это в основном выкачка денег в пользу иностранного капитала..
все те" прямые иностраные инвестиции" деньги наших олигархов с офшоров
Угольный трейдер Ахметова увеличил прибыль за полгода до 1,8 миллиарда (обновлено)
https://biz.censor.net/news/3280773/ugolnyyi_treyider_ahmetova_uvelichil_pribyl_za_polgoda_do_18_milliarda_obnovleno
Как "доение" Энергоатома помирило Коломойского с Ахметовым
https://biz.censor.net/resonance/3221279/*********************************************************
И так далее ....
При Пете сидел директором ставленик Фирташа Сивак, который после себя оставил 1,5 лярда долгов
Чи вас все влаштовує ?
- все, обсолютно все оказались замешанными в коррупционных схемах и мутняках..
- пускай тогда воруют наши воры - тогда хоть что то будет оседать в Украине и работать, а не уходить полностью ..
Это все равно, что если нам не везет с презиками 6-ой раз подряд, то давайте изберем кого из за Бугра,
- если в Армии проблемы, то давайте пригласим другую
- если под нашим флагом не фартит, то давайте возьмем флаг другой страны и тд и тп...
Меньшевартость и унижение..
- мы так почти и сделали когда отказались от ЯО по Будапештскому меморандуму - чем все закончилось мы знаем уже..
впрочем какаяразница, да? - лишь бы свет на улицах был..
пишут что после Туркменистана там вторая Сев. Корея - люди забиты, унижены и раздавлены..
Тебе опять ссылку нужно, да?
Энто успех для тебя канечна..
а тебе Украина чего то муляет
1) лидера реформы корпоративного управления;
2) запроса на реформу корпоративного управления;
3) системного видения, чего должна достичь реформа корпоративного управления;
4) компетенций для привлечения и оценки кандидатов в наблюдательные советы и менеджмент, соответствующих лучшим мировым практикам.Источник: https://censor.net/ru/n3280954==== Я так понимаю, что у "Укргаздобычи" с этими вещами всё в порядке, в таком случае - "где деньги (газ) Зин?