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За два года действующей власти нет ни одного примера успешного конкурса и привлечения кандидатов мирового уровня в наблюдательные советы, - экс-глава правления "Укргаздобычи" Прохоренко

За два года действующей власти нет ни одного примера успешного конкурса и привлечения кандидатов мирового уровня в наблюдательные советы, - экс-глава правления

У действующей власти нет лидера реформы корпоративного управления, как и запроса на саму реформу. Более того, действующая власть не может привлечь к работе в Украине в наблюдательных советах и менеджменте ни одного кандидата мирового уровня.

Об этом заявил бывший председатель правления "Укргаздобычи" Олег Прохоренко, комментируя пост главы набсовета "Укроборонпрома" (УОП) Тимофея Милованова о наблюдательных советах на государственных предприятиях Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Тимофей Милованов, давайте честно. У этой власти нет:

1) лидера реформы корпоративного управления;

2) запроса на реформу корпоративного управления;

3) системного видения, чего должна достичь реформа корпоративного управления;

4) компетенций для привлечения и оценки кандидатов в наблюдательные советы и менеджмент, соответствующих лучшим мировым практикам.

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Вы это знаете. Все что происходит - это хаотическое метания, протягивание частных интересов, и попытки выиграть время (для чего только?). Я знаю, что в отдельных случаях, таких как УОП, делаются правильные вещи. Но нет общего движения вперед в корпоративном управлении. К сожалению, надо признать, что в основном то, что еще осталось - это люди, которых привлекли в эпоху Порошенко.

Мой личный пример. Меня убрали из наблюдательного совета "Укроборонпрома" в октябре 2020 года после года бесплатной работы, без всяких объяснений, без всякого "спасибо" за год квалифицированной профессиональной работы бесплатно. Мы действительно помогали менеджменту создать фундамент реформ, которыми вы сейчас гордитесь. Но все это не имело никакого значения, когда меня убрали из наблюдательного совета.

Далее. В 2019-20 я подавался на конкурсы в наблюдательные советы и менеджмент нескольких государственных компаний. У меня образование мирового уровня в одном из лучших американских университетов. 8 лет опыта в лучшей мировой консалтинговой компании McKinsey, опыт проектов трансформации в 8 странах в почти 10 индустриях. Я проводил реальную (а не на словах) трансформацию "Укргаздобычи" и реально (а не на словах) увеличивал добычу газа в Украине.

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Интересен ли я для государства для управления предприятиями? Нет. Все конкурсы, куда я подавался, закончились ничем. Пшик. Почему? Потому что я не ушел ни с кем договариваться во власти, никому не обещал никаких плюшек со своего поста. Смотрите пункты 1-4.

За 2 года власти ни одного примера успешного конкурса и привлечения кандидатов мирового уровня.

Я рад, что Вам лично что-то удается делать при этом режиме, но давайте на черное все же говорить черное", - заявил Прохоренко.

"Возможно, вы правы полностью, возможно, частично. Критика, подотчетность и публичность - кровь демократии. Поэтому я вам благодарен за комментарий. Я не могу говорить о всей реформу корпоративного управления. Наблюдательный совет НАК имеет много проблем. Определенные наблюдательные советы банков действуют хорошо. И да, многие были назначены при Порошенко. Но хорошие назначения есть и сейчас. Культуру корпоративного управления нужно развивать. Нашему обществу еще далеко до понимания зачем нужны советы", - ответил Милованов.

За два года действующей власти нет ни одного примера успешного конкурса и привлечения кандидатов мирового уровня в наблюдательные советы, - экс-глава правления Укргаздобычи Прохоренко 01
За два года действующей власти нет ни одного примера успешного конкурса и привлечения кандидатов мирового уровня в наблюдательные советы, - экс-глава правления Укргаздобычи Прохоренко 02
За два года действующей власти нет ни одного примера успешного конкурса и привлечения кандидатов мирового уровня в наблюдательные советы, - экс-глава правления Укргаздобычи Прохоренко 03

Автор: 

наблюдательный совет (101) Укроборонпром (1238) Прохоренко (12) Милованов Тимофей (288)


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Топ комментарии
+13
За два года действующей власти нет ни одного примера успешного конкурса и привлечения кандидатов мирового уровня в наблюдательные советы, - глава правления "Укргаздобычи" Прохоренко - Цензор.НЕТ 980
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05.08.2021 10:06
+11
наглядова раде УЗ

За два года действующей власти нет ни одного примера успешного конкурса и привлечения кандидатов мирового уровня в наблюдательные советы, - глава правления "Укргаздобычи" Прохоренко - Цензор.НЕТ 9222
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05.08.2021 10:11
+10
И вот результат правления зеленой пошести

За два года действующей власти нет ни одного примера успешного конкурса и привлечения кандидатов мирового уровня в наблюдательные советы, - глава правления "Укргаздобычи" Прохоренко - Цензор.НЕТ 6703
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05.08.2021 10:05
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А Лещенко? А Наем?
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05.08.2021 10:00 Ответить
клоуни.
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05.08.2021 10:01 Ответить
а украинцам обязательно надо что бы за ними наблюдали?
- мы совсем импотенты, да?
А как в других странах?
Международные наблюдатели на выборах это другое если что...
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05.08.2021 10:05 Ответить
За два года действующей власти нет ни одного примера успешного конкурса и привлечения кандидатов мирового уровня в наблюдательные советы, - глава правления "Укргаздобычи" Прохоренко - Цензор.НЕТ 980
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05.08.2021 10:06 Ответить
причем здесь вор Беня?
просто многие эксперты симпатизирующие Украине пишут что роль иностранцев в наблюдательных советах, это в основном выкачка денег в пользу иностранного капитала..
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05.08.2021 10:09 Ответить
наглядова раде УЗ

За два года действующей власти нет ни одного примера успешного конкурса и привлечения кандидатов мирового уровня в наблюдательные советы, - глава правления "Укргаздобычи" Прохоренко - Цензор.НЕТ 9222
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05.08.2021 10:11 Ответить
Даже повторюсь. Вот как происходила выкачка денег при них во времена президентства Пороха и при зеленой плесени.

За два роки чинної влади немає жодного прикладу успішного конкурсу та залучення кандидатів світового рівня у наглядові ради, - глава правління "Укргазвидобування" Прохоренко - Цензор.НЕТ 8921
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05.08.2021 10:15 Ответить
спасибо Пете что настроили зеленой энергетики а теперь они выкачивают деньги с Украины,
все те" прямые иностраные инвестиции" деньги наших олигархов с офшоров
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05.08.2021 10:24 Ответить
Врешь. В треше в энергетике виноваты конкретно два персонажа, а не зеленая энергетика. На Цензоре есть куча информации

За два роки чинної влади немає жодного прикладу успішного конкурсу та залучення кандидатів світового рівня у наглядові ради, - глава правління "Укргазвидобування" Прохоренко - Цензор.НЕТ 7138
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05.08.2021 10:30 Ответить
Например:

Угольный трейдер Ахметова увеличил прибыль за полгода до 1,8 миллиарда (обновлено)
https://biz.censor.net/news/3280773/ugolnyyi_treyider_ahmetova_uvelichil_pribyl_za_polgoda_do_18_milliarda_obnovleno
Как "доение" Энергоатома помирило Коломойского с Ахметовым
https://biz.censor.net/resonance/3221279/*********************************************************

И так далее ....
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05.08.2021 10:33 Ответить
А это кому сейчас перепадает гешефт от грабежа гос.компаний

За два роки чинної влади немає жодного прикладу успішного конкурсу та залучення кандидатів світового рівня у наглядові ради, - глава правління "Укргазвидобування" Прохоренко - Цензор.НЕТ 264
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05.08.2021 10:18 Ответить
И так далее в этом же духе

За два роки чинної влади немає жодного прикладу успішного конкурсу та залучення кандидатів світового рівня у наглядові ради, - глава правління "Укргазвидобування" Прохоренко - Цензор.НЕТ 4662
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05.08.2021 10:21 Ответить
а что же нету новости что ЗТМК у подельника Порошенко, Фірташа забрали Запорізький титано-магнієвий комбінат.
При Пете сидел директором ставленик Фирташа Сивак, который после себя оставил 1,5 лярда долгов
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05.08.2021 10:29 Ответить
Без проблем про "подельника ", которому намедни зеленые списали многомиллиардные долги. Если не забыл, то миллиардов 20 с лишком.

За два роки чинної влади немає жодного прикладу успішного конкурсу та залучення кандидатів світового рівня у наглядові ради, - глава правління "Укргазвидобування" Прохоренко - Цензор.НЕТ 5557
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05.08.2021 10:36 Ответить
Еще одно зеленое чмо, которого згвалтував кондитер в извращенной форме😀
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05.08.2021 10:37 Ответить
само ты чмо, мнен Зе точно как и Петя до ... ракы
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05.08.2021 10:42 Ответить
Тому на виборах ви голосували за зЕ.
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05.08.2021 10:50 Ответить
за Блю, а за Петю голосовал в 2014
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05.08.2021 11:07 Ответить
Обязательно. Если 76% выбирают президентом кловуна с цирка - то обязательно.
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05.08.2021 10:07 Ответить
А ви би хотіли, щоб було чесно ? Тоді наглядачі та комісії потрібні.
Чи вас все влаштовує ?
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05.08.2021 10:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/354814 - меня вообще сейчас ничего не устраивает, НО вы вспомните этих многочисленных иностранных наблюдателей которые были до этого

- все, обсолютно все оказались замешанными в коррупционных схемах и мутняках..
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05.08.2021 10:12 Ответить
По твоему тогда пусть уже наше ворье ворует. Все в дом, все в дом...
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05.08.2021 10:16 Ответить
если воруют одинаково (как было до этого), то знаете что?
- пускай тогда воруют наши воры - тогда хоть что то будет оседать в Украине и работать, а не уходить полностью ..
Это все равно, что если нам не везет с презиками 6-ой раз подряд, то давайте изберем кого из за Бугра,
- если в Армии проблемы, то давайте пригласим другую
- если под нашим флагом не фартит, то давайте возьмем флаг другой страны и тд и тп...
Меньшевартость и унижение..
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05.08.2021 10:22 Ответить
Для начала я бы ввел прямое правление и судей из Англии или США. И платил бы этим чиновникам больше чем они получают в своих странах. Лет на 20-30. А там подросло бы новое поколение в Украине и разрешил бы их принимать на работу.
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05.08.2021 10:27 Ответить
отдать юстицию и суды другому гос-ву, это добровольно отказаться от суверенитета
- мы так почти и сделали когда отказались от ЯО по Будапештскому меморандуму - чем все закончилось мы знаем уже..
впрочем какаяразница, да? - лишь бы свет на улицах был..
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05.08.2021 10:32 Ответить
Назарбаев пригласил английских судей, и ничего, вроде на Астаной по прежнему казахский флаг. Но, ты, лапоть, видно об этом не знаешь
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05.08.2021 10:40 Ответить
и как там в Казахстане чувырло?
пишут что после Туркменистана там вторая Сев. Корея - люди забиты, унижены и раздавлены..
Тебе опять ссылку нужно, да?
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05.08.2021 10:45 Ответить
Лапоть, ты тупой до нельзя. Ты посмотри в какой суд пригласили англичан а потом гундось, недоразвитое
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05.08.2021 10:46 Ответить
в хозяйственный если по простому - все активы перешли благополучно семье Назарбаева и его клану..
Энто успех для тебя канечна..
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05.08.2021 10:48 Ответить
Ну, ты и тупой лапоть. И для этого Назарбаев принласил англичан, что б второй раз забрать то, что забрал. Лапоть, ты дебил с рождения, мли курсы какие оканчивал? Трускавец, не?
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05.08.2021 10:50 Ответить
Кстати, лапоть сравни ввп кащахстана на душу населения, и у нас, средеюю щарплату у еас и там. Прозреешь
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05.08.2021 10:51 Ответить
Лапоть, шо ты гундосишь? Давай расскажи за корупцию в наблюдательных советах с иностранцами?
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05.08.2021 10:33 Ответить
давай у своей жинки требуй быдло..
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05.08.2021 10:36 Ответить
Лапоть, быдло тебе лыбу с зеркала по утрам тянет. То шо там за корупцию, быдло, слился?
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05.08.2021 10:38 Ответить
Был на железке один поляк. Хороший парень, веселый такой. Рокер. Так он даже не в набсовете был, а при портфеле, при шпаге. Теперь его по всей Польше гоняют, украденное у нас бабло вытряхивают. А из него все сыплется и сыплется. Как считаешь, поляк - это иностранец?
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05.08.2021 10:46 Ответить
Считаю, что в корпоративной реформе, ты что хряк в апельсинах. Прочти текст еще раз а потом еще столько раз, чтоб до тебя дошло
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05.08.2021 10:49 Ответить
Ну, допустим, я хряк в апельсинах. Нехай. Но ты-то у нас светочь, млять, чертов гений, светлая голова! Где, *****, корпоративная реформа? Или ты не гений? Ты баран у новых ворот?! Чё тогда невкусный пар ротом пускаем?
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05.08.2021 10:53 Ответить
тю...даже за твоей рахой в "прёмгазе" немтцы наблюдают
а тебе Украина чего то муляет
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05.08.2021 10:10 Ответить
Да, продажный журнашлюх Сирьожа Лещ и некий пуштун действительно сжелали парадоксальную карьеру, невозможную ни в одной нормальной стране. Два бездарных балабола, и, вдруг, "успешные менеджеры" с баснословными окладами для нищей страны.
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05.08.2021 10:41 Ответить
Вроде бы журналисты, а на самом деле продажные проститутки.
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05.08.2021 11:43 Ответить
И вот результат правления зеленой пошести

За два года действующей власти нет ни одного примера успешного конкурса и привлечения кандидатов мирового уровня в наблюдательные советы, - глава правления "Укргаздобычи" Прохоренко - Цензор.НЕТ 6703
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05.08.2021 10:05 Ответить
Дениску Милованова пригласите, мировой уровень у него зашкаливает, почекайте только фингал сойдет.
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05.08.2021 10:09 Ответить
Авторитетные специалисты с мировым именем не будут закрывать глаза и будут сильно мешать Зеле и другим Бениным холуям выносить страну.

За два года действующей власти нет ни одного примера успешного конкурса и привлечения кандидатов мирового уровня в наблюдательные советы, - глава правления "Укргаздобычи" Прохоренко - Цензор.НЕТ 3751
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05.08.2021 10:13 Ответить
За два роки чинної влади немає жодного прикладу успішного конкурсу та залучення кандидатів світового рівня у наглядові ради, - глава правління "Укргазвидобування" Прохоренко - Цензор.НЕТ 9936
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05.08.2021 10:14 Ответить
Я предлагаю сделать две цены. Для тех кто не голосовал за Кловуна и для тех кто голосовал. Почему я должен страдать за то шо другие сделали?
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05.08.2021 10:22 Ответить
Хужынибудит)))))
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05.08.2021 10:36 Ответить
Назовите хоть одну программу, действие где бы Зе власть не обосралась. Я такого не знаю
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05.08.2021 10:38 Ответить
Чем дальше от кормушки, тем больше откровений.
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05.08.2021 10:38 Ответить
Т.е. зельцман начнет сдавать своих подельников после снятия с должности, логично?
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05.08.2021 10:43 Ответить
Абсолютно как и все папередники.
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05.08.2021 10:49 Ответить
А какой дурак на это подпишется? Только мошенники вроде Аслунда. И тот сбежал после такого как понял что хороших денег ему не видать.
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05.08.2021 10:43 Ответить
При этой власти никто из нормальных
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05.08.2021 10:44 Ответить
Нашему комуняке зе, Запад не авторитет, в него есть свля "школа коломойши", нада сначала, в первую очередь устроить свою шпану из 95 балагана.
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05.08.2021 11:04 Ответить
У этой власти нет:

1) лидера реформы корпоративного управления;
2) запроса на реформу корпоративного управления;
3) системного видения, чего должна достичь реформа корпоративного управления;
4) компетенций для привлечения и оценки кандидатов в наблюдательные советы и менеджмент, соответствующих лучшим мировым практикам.Источник: https://censor.net/ru/n3280954==== Я так понимаю, что у "Укргаздобычи" с этими вещами всё в порядке, в таком случае - "где деньги (газ) Зин?
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05.08.2021 11:56 Ответить
 
 