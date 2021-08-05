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Новости Агрессия России против Украины
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Военнослужащему ВС РФ сообщено о подозрении в пытках украинских воинов на Донбассе, - Офис Генпрокурора

Военнослужащему ВС РФ сообщено о подозрении в пытках украинских воинов на Донбассе, - Офис Генпрокурора

Сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны кадровому военнослужащему ВС РФ. Оккупант пытал украинских воинов на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, гражданин Российской Федерации, будучи кадровым офицером разведывательного органа Вооруженных Сил РФ, с июля по август 2014 осуществлял контроль за незаконными тюрьмами террористической организации "ДНР", обустроенными в городе Снежное Донецкой области. Там он лично жестоко обращался с военнослужащими Вооруженных Сил Украины, которые были захвачены в плен в ходе боевых действий. Подозреваемый применял пытки путем нанесения ударов руками и ногами, а также совершал имитации внесудебных расстрелов пленных украинских воинов с целью их деморализации и получения сведений военного характера.

В соответствии со ст. 130 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, ст. 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 эти действия являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права.

Военнослужащему страны-оккупанта сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: 

армия РФ (19101) пытки (832) Донбасс (26955) наемники рф (2073) Офис Генпрокурора (2461)


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Топ комментарии
+13
це добре, що ви пощадили психику ката, не назвавши його ім'я
честь вам і хвала!
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05.08.2021 10:24
+3
Очно или заочно, или по газопроводу азбукой морзе передали?
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05.08.2021 10:23
+2
Тепер дожени та вдарь.(С)
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05.08.2021 10:23
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Очно или заочно, или по газопроводу азбукой морзе передали?
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05.08.2021 10:23 Ответить
Тепер дожени та вдарь.(С)
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05.08.2021 10:23 Ответить
це добре, що ви пощадили психику ката, не назвавши його ім'я
честь вам і хвала!
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05.08.2021 10:24 Ответить
А еще можно понять и простить, и за поребрик отпустить.
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05.08.2021 10:25 Ответить
Безлер
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05.08.2021 10:53 Ответить
Оно в плену или по почте, на деревню дедушке в саратовские ***** отправляли? Определенности не хватает. Вот как вроде "мы осудили агрессию сами знаете кого"
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05.08.2021 10:36 Ответить
Имя?
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05.08.2021 10:43 Ответить
Путин захочет - Зеленский "обменяет"!
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05.08.2021 11:02 Ответить
Буданов....вспомнился.
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05.08.2021 11:27 Ответить
 
 