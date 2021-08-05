Военнослужащему ВС РФ сообщено о подозрении в пытках украинских воинов на Донбассе, - Офис Генпрокурора

Сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны кадровому военнослужащему ВС РФ. Оккупант пытал украинских воинов на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, гражданин Российской Федерации, будучи кадровым офицером разведывательного органа Вооруженных Сил РФ, с июля по август 2014 осуществлял контроль за незаконными тюрьмами террористической организации "ДНР", обустроенными в городе Снежное Донецкой области. Там он лично жестоко обращался с военнослужащими Вооруженных Сил Украины, которые были захвачены в плен в ходе боевых действий. Подозреваемый применял пытки путем нанесения ударов руками и ногами, а также совершал имитации внесудебных расстрелов пленных украинских воинов с целью их деморализации и получения сведений военного характера.

В соответствии со ст. 130 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, ст. 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 эти действия являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права.

Военнослужащему страны-оккупанта сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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