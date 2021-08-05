РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8696 посетителей онлайн
Новости
4 725 27

"Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины": Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Марчука

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и близким четвертого премьер-министра Украины Евгения Марчука, который скончался на 81 году жизни.

Об этом президент написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Не стало генерала Евгения Марчука. Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины. Благодаря в том числе его усилиям в ТКГ на Донбассе был установлен режим тишины, который сохраняется до сих пор. Его опыт - неоценим. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 августа на 81 году жизни умер Евгений Марчук, который был первым председателем Службы безопасности Украины (1991-1994) в 1995-1996 годах он был премьер-министром Украины.

В СБУ сообщили, что Марчук умер из-за обострения заболеваний после перенесенного COVID-19.

Читайте: Зеленский соболезнует в связи со смертью посла Украины в Таиланде Бешты: Ужасная новость

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Марчук (168) смерть (9214) соболезнование (93)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
режим тишины, который сохраняется до сих пор....

"Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины": Зеленский выразил соболезнование в связи со смертью Марчука - Цензор.НЕТ 3553
показать весь комментарий
05.08.2021 10:31
+13
Не те що ти. Зрадник.
показать весь комментарий
05.08.2021 10:29
+13
Ну не зекрысе нормальным людям соболезнования высказывать...тем более уже все поняли,что это ничтожество вылазит со своими соболезнованиями,только когда оно к смерти человека не причастно само -гибель воинов оно вообще не замечает
показать весь комментарий
05.08.2021 10:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не те що ти. Зрадник.
показать весь комментарий
05.08.2021 10:29 Ответить
Покойся с миром Евгений Кириллович.
показать весь комментарий
05.08.2021 10:29 Ответить
Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины

---
Ну и поучился бы. Или бабушка не велит?
показать весь комментарий
05.08.2021 10:30 Ответить
Скорее не велит религия. Да и занят. Он скоко дел на личном контроле!
показать весь комментарий
05.08.2021 11:24 Ответить
Да уж. У этой религии свои национальные интересы.
показать весь комментарий
05.08.2021 11:26 Ответить
Марчук бывший кагэбэшник,а бывших кагэбэшников не бывает.
показать весь комментарий
05.08.2021 10:30 Ответить
Не бывает только бывших посредственных клоунов-уклонистов
показать весь комментарий
05.08.2021 10:35 Ответить
режим тишины, который сохраняется до сих пор....

"Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины": Зеленский выразил соболезнование в связи со смертью Марчука - Цензор.НЕТ 3553
показать весь комментарий
05.08.2021 10:31 Ответить
Ну не зекрысе нормальным людям соболезнования высказывать...тем более уже все поняли,что это ничтожество вылазит со своими соболезнованиями,только когда оно к смерти человека не причастно само -гибель воинов оно вообще не замечает
показать весь комментарий
05.08.2021 10:33 Ответить
1.Благодаря в том числе его усилиям в ТКГ на Донбассе был установлен режим тишины, который сохраняется до сих пор.Источник: https://censor.net/ru/n3280961

2.Один украинский воин ранен. За сутки враг 8 раз срывал "тишину", применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, - штаб ООСhttps://censor.net/ru/news/3280926/odin_ukrainskiyi_voin_ranen_za_sutki_vrag_8_raz_sryval_tishinu_primenyaya_122mm_artilleriyu_120_i_82mm

ВЫВОД - Зеля полностью поехавший неадекватный идиот..
показать весь комментарий
05.08.2021 10:35 Ответить
А еще всю свою жизнь защите национальных интересов Украины посвятили кравчук, медведчук и суркисы
показать весь комментарий
05.08.2021 10:36 Ответить
Это марчук защищал интересы Украины?????! Да это знатный вор!!!!!! Вор похвалил вора!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
05.08.2021 10:38 Ответить
- всю жизнь стоял на защите коррупции от закона,
- защищал и лелеял предательство от государственных и национальных интересов Украины,
- предпринимал титанические усилия по разграблению экономики Украины от процветания и законности..
показать весь комментарий
05.08.2021 10:43 Ответить
Очень странный был этот Марчук. Верить КГБ-СБУ это очень глупо. Его участие в Минске, ТКГ и режим тишины, который любит Вовка Зеленский, и которого нет, больше похоже на предательство, как и весь Минский договорняк.
показать весь комментарий
05.08.2021 10:51 Ответить
Все лучшие годы своей жизни генерал КГБ Марчук посвятил преследованиям диссидентов, украинских буржуазных националистов, бандеровцев и прочих врагов национальных интересов. Из "лучших представителей" своих противников, которые стали потом элитой вольной Украины, он навербовал агентуру, которая его возвела к вершинам власти при "новом" режиме старых предателей всего и вся.
показать весь комментарий
05.08.2021 11:03 Ответить
почитайте пост В.Портникова на обозревателе про Марчука, бесятся счас те московиты, которым Марчук смог в свое время надеть намордник и заставить отползти в угол..., нормальный был мужик, наш украинец...
показать весь комментарий
05.08.2021 11:12 Ответить
как и все, кто был у власти 30 последних лет
показать весь комментарий
05.08.2021 11:15 Ответить
Кравчук, Ведмедчук, Онопенко, Суркіс, Марчук, Порошенко - вгадайте що їх усіх об'єднує ?
показать весь комментарий
05.08.2021 12:41 Ответить
а про его чемоданчик уже шо ни кто и не вспомнит ?
показать весь комментарий
05.08.2021 13:47 Ответить
Коли Кучма йшов на другий термін, виборцям він став настільки неприємним, що я думав, що вже він ніяк не пройде.
Я тоді голосував за Марчука. Марчука підтримав великий патріот і дисидент Левко Лук'яненко. Але захід країни в масовому порядку проголосував за Кучму і протягнув його в другий тур. Там він набрав більше Симоненка. На другому терміні Кучма дуже розвинув олігархію.
показать весь комментарий
05.08.2021 14:00 Ответить
Якщо б тоді президентом став Марчук, ми б не втратили Крим і частину Донбасу. Хоча він не без недоліків.
показать весь комментарий
05.08.2021 14:01 Ответить
Кучма створив олігархів, але владу тримав у своїх руках. Після Кучми (з часів Ющенка, Тимошенко) почався справжній олігархат. І жорстка боротьба олігархів за владу. В теперішній час це вінець олігархії, коли клоун олігарха робить все що потребує олігарх. В тому числі катастрофічну для країни аферу дерибана української землі.
показать весь комментарий
05.08.2021 14:03 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=sA0EXrbNOTY
показать весь комментарий
05.08.2021 14:12 Ответить
 
 