"Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины": Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Марчука
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и близким четвертого премьер-министра Украины Евгения Марчука, который скончался на 81 году жизни.
Об этом президент написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Не стало генерала Евгения Марчука. Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины. Благодаря в том числе его усилиям в ТКГ на Донбассе был установлен режим тишины, который сохраняется до сих пор. Его опыт - неоценим. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 августа на 81 году жизни умер Евгений Марчук, который был первым председателем Службы безопасности Украины (1991-1994) в 1995-1996 годах он был премьер-министром Украины.
В СБУ сообщили, что Марчук умер из-за обострения заболеваний после перенесенного COVID-19.
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Ну и поучился бы. Или бабушка не велит?
2.Один украинский воин ранен. За сутки враг 8 раз срывал "тишину", применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, - штаб ООСhttps://censor.net/ru/news/3280926/odin_ukrainskiyi_voin_ranen_za_sutki_vrag_8_raz_sryval_tishinu_primenyaya_122mm_artilleriyu_120_i_82mm
ВЫВОД - Зеля полностью поехавший неадекватный идиот..
- защищал и лелеял предательство от государственных и национальных интересов Украины,
- предпринимал титанические усилия по разграблению экономики Украины от процветания и законности..
Я тоді голосував за Марчука. Марчука підтримав великий патріот і дисидент Левко Лук'яненко. Але захід країни в масовому порядку проголосував за Кучму і протягнув його в другий тур. Там він набрав більше Симоненка. На другому терміні Кучма дуже розвинув олігархію.