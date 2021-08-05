"Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины": Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Марчука

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и близким четвертого премьер-министра Украины Евгения Марчука, который скончался на 81 году жизни.

Об этом президент написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Не стало генерала Евгения Марчука. Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины. Благодаря в том числе его усилиям в ТКГ на Донбассе был установлен режим тишины, который сохраняется до сих пор. Его опыт - неоценим. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 августа на 81 году жизни умер Евгений Марчук, который был первым председателем Службы безопасности Украины (1991-1994) в 1995-1996 годах он был премьер-министром Украины.

В СБУ сообщили, что Марчук умер из-за обострения заболеваний после перенесенного COVID-19.

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