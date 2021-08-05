Количество погибших от взрыва на шахте в Донецкой области увеличилось до пяти: в больнице умерли еще двое шахтеров, - Волынец

Умерли еще двое пострадавших при взрыве на шахте "Покровское" горняков.

Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, нардеп "Батькивщины" Михаил Волынец, передает Цензор.НЕТ.

"Это боль. В ожоговом отделении больницы Краматорска ночью умерли еще двое шахтеров, находившихся на месте взрыва в шахте "Покровское" 31 июля. В больницах Покровска и Краматорска продолжается борьба за жизнь и здоровье еще пятерых пострадавших. Уже пять жизней унесла эта страшная трагедия. Пять семей потеряли своих сыновей, мужей, братьев. Светлая память ребятам. Сил все это пережить их семьям", - рассказал Волынец.

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Напомним, 31 июля на шахте в поселке Удачное Покровского района произошел взрыв. Один горняк погиб, еще 9 с ожогами разной степени попали в больницы. Позже число погибших увеличилось до трех.