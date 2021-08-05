РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8696 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
50 500 387

Зеленский - жителям ОРДЛО, считающим себя россиянами: Езжайте и ищите себе место в РФ. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированного Донбасса, которые считают себя россиянами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью телеканалу "Дом".

"Та часть людей, которая живет сегодня на оккупированном Донбассе, должны точно понять. Это не о том, что кто-то куда-то кого-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Еще раз: Родина или ты - гость? Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной и ты считаешь, что "наше дело правое, нам - в Россию, мы - русские", - большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда", - подчеркнул президент.

"Неважно как долго это оккупировано. Это как стена в Германии, которая была. Это не важно. В любом случае люди, история воспользуются моментом и стена рухнет. Если не договорятся - все равно воспользуются моментом люди. Я считаю, для будущего своих детей и внуков - ты любишь Россию и считаешь, что ты всю жизнь пребывал на территории Украины, но "чувствовал, что это Россия" и т.д, - если ты так чувствуешь, я считаю, что такой человек должен понять, что ради своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России", - добавил Зеленский.

По его словам, "без Украины на этой территории цивилизации не будет. 

"Украина будет расти вверх, будет все строить, однозначно. Донбасс в том виде - в оккупированном, в отрезанном - никуда расти не будет. Поэтому счастья для этих людей здесь не будет. Но если ты чувствуешь, что ты украинец и Донбасс украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык - даже если тебя не учили в школе , сам почитывай книжки - и все нормально, все придет, говори, как хочешь. Но если ты чувствуешь, что ты украинец - будь там. Будь, держись, эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае. Это история. Здесь нет "нормальный" - "ненормальный". Здесь есть: ты кто? Сам для себя ответь", - подытожил глава государства.

Также читайте: МИД РФ хочет, чтобы Зеленский "покаялся перед народом Крыма и Донбасса": Тогда готовы принять его и напомнить вкус рапана

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) россия (95393) Донбасс (26955)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+98
удивлен
- речь не мальчика, НО мужа..
интересно, кто ему это написал?
на него так не похоже...
показать весь комментарий
05.08.2021 10:51
+72
Зеленский - жителям ОРДЛО, считающих себя россиянами: Езжайте и ищите себе место в РФ - Цензор.НЕТ 3989
показать весь комментарий
05.08.2021 10:55
+41
я чуть била нє павєріл!
сільна!
показать весь комментарий
05.08.2021 10:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Дуже згодний з президентом
показать весь комментарий
05.08.2021 13:42 Ответить
Вот когда он начнёт снабжать армию на 150%, тогда с ним можно будет согласиться. А пока... такое, цветомаскировка перед Днем Незалежності.
показать весь комментарий
05.08.2021 14:40 Ответить
Короче говоря прокремлевскому быдлу-Чемодан-Вокзал_Россия!
показать весь комментарий
05.08.2021 13:45 Ответить
Чего не сделаешь ради кредита МВФ. Прям как в сериале (нет).
показать весь комментарий
05.08.2021 14:00 Ответить
Перед зустріччю з дєдушко Байденом.
показать весь комментарий
05.08.2021 14:04 Ответить
Вава, как Ульянка Громова, спал-спал, взял да и проснулся... Чи его проснули перед визитом в США?
показать весь комментарий
05.08.2021 14:04 Ответить
дело в том, что на Мордоре эти, считающие себя русскачелюстными, жители Лугандонии и нахрен не нужны, они нужны Путлеру именно там, где они сейчас находятся, чтобы ими, как мирным населением, могли прикрываться рашистские наемники, поэтому Бубочке лучше не заниматься метанием бисера, а начать делать все, чтобы агрессия Масквабаду становилась чем дальше, тем дороже .... но это же Бубочка, он умеет только имитировать
показать весь комментарий
05.08.2021 14:16 Ответить
ОК, завтра Вы стали президентом Украины.
Ваши действия?
показать весь комментарий
06.08.2021 10:03 Ответить
насадить тебя на бутылку
показать весь комментарий
06.08.2021 11:44 Ответить
ОК и что будет?
Каких целей государства Украина Вы добьётесь?
Вы же понимаете, что те люди, что за ОРДЛовским забором как раз и боятся, что Украина их насадит на бутылку!
А Президент Украины - который должен по идее объединять народ Украины говорит открытым текстом - валите нах!
Он НЕ предлагает им решения, он им говорит - валите НАХ!
Это очень круто звучит в ролике, но это НЕ есть решение. ЭТо крайне эмоциональное, невзвешенное поведение высшего должностного лица Украины.
И обратная связь от ОРДЛовцев и крымчан будет очень простая - ЕЩЁ сильнее уцепиться за РФ.
Просто потому что им сейчас Украина указала на безальтернативность.
Возможно для быдла в киевских квартирах это видео приятно попахивает.
Но с точки зрения единения Украины это видео - преступление.
Если Зеля хотел вернуть Крым и Донбасс то теперь он не дождётся этого при его жизни точно.
Дебил.
показать весь комментарий
06.08.2021 12:45 Ответить
Чому тільки жителям ордло? Так мають вчинити всі ті - хто вважає себе росіянами і на території всієї України.
показать весь комментарий
05.08.2021 14:21 Ответить
+100500!!!
показать весь комментарий
05.08.2021 14:38 Ответить
Да и ваапше, шо за клоунада в таких делах и самое главное , ни о чем... Гопники с подворотни и то - покатегоричней. Не пойму, зачем понты клеить: знание украинского обязывается Конституцией. 2 гражданства у нас не предусмотрено....Посему, Конституция обязывает ( после возврата лугандонии) всех граждан с роиспаспортами выпроводить восвояси . в свои епеня, как исключение, выдать временный серый аусвайс и перед отправкой отстроить лугандонию, если виноват в ее разрушении. Отпускать , после большой стройки , мелкими партиями, в обмен на контрибуцию... а так , есть еще востребованные , а хоть и разнорабочими , на урановые рудники... А ШО ДЕЛАТЬ...
показать весь комментарий
05.08.2021 14:26 Ответить
Умеет хорошо говорить. Типа берёт искренностью (как и на выборах). В принципе, простым людям только такой стиль разговора и "заходит".
Что ж, я за него не голосовал, но данное интервью, точнее тот кусок, который в новости (ибо больше не видел) ставлю ему в плюс.

Ещё бы слова делами подтвердить. Тот самый "момент которым воспользуются люди и история" увидеть бы.
показать весь комментарий
05.08.2021 14:27 Ответить
правильно сказал. Ну вот если правильно, то тут и критиковать нечего.
показать весь комментарий
05.08.2021 14:27 Ответить
Имхо, ему правильно написали. От себя говорит он совсем иначе. И иное.
показать весь комментарий
05.08.2021 14:37 Ответить
Слова дуже правильні як для президента України. Якби ж кругом все так правильно казали і РОБИЛИ.
показать весь комментарий
05.08.2021 14:31 Ответить
Молодец, зауважал, тоже относительно Крыма(исторической родины крымчаков ,караимов, турок и украинцев).
показать весь комментарий
05.08.2021 14:33 Ответить
Зеленский почитал Цензор ? или на разумкова с его унылыми рейтингами денег жаль ?
показать весь комментарий
05.08.2021 14:36 Ответить
А чё это с ним? В отпуске прочистился? Или какую-то новую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%82%D1%8C%D0%BC%D1%8B волшебную таблетку подвезли?
показать весь комментарий
05.08.2021 14:36 Ответить
- это он из роли...из роли.... ну роль у него такая ))))))))))
Зеленський - жителям ОРДЛО, які вважають себе росіянами: Їдьте й шукайте собі місце в РФ - Цензор.НЕТ 3193

....
показать весь комментарий
05.08.2021 15:10 Ответить
Правильно.
показать весь комментарий
05.08.2021 14:42 Ответить
Советую не обольщаться, просто зельц решил попастись на электоральном поле Порошенко. Это галимый, беспринципный, актёришка-флюгер. Если будет целесообразно он завтра зиговать станет. Профессионально перевоплотится, сам себе поверит и будет, по обыкновению, давить на эмоции граждан. А большинство людей у нас в стране, мягко сказать, просты и доверчивы. Многие ведь повелись на эту тухлую приманку в виде известного сериала. Теперь он включает режим "националиста"... Причём включает не самостоятельно, а по-указке советников. А какие у него реальные взгляды и убеждения, - думаю, не известно даже ему самому, - там всё размыто, зыбко, переменчиво : принял один препарат : "какая разница - все мы братья", принял другой препарат : "героям слава !!!"...
показать весь комментарий
05.08.2021 15:06 Ответить
На электоральном поле Порошенко кроме фанатиков и коррупционеров ни кого не осталось.
показать весь комментарий
05.08.2021 15:50 Ответить
одне слово--дебіл ти.
показать весь комментарий
05.08.2021 19:25 Ответить
кто ж тебя тогда постоянно на бутылку насаживает?
показать весь комментарий
06.08.2021 11:45 Ответить
Ему там ничего не светит. Просто перед встречей с Байденом решил поиграть в "патриота".
показать весь комментарий
05.08.2021 19:21 Ответить
"Просто перед встречей с Байденом решил поиграть в "патриота"" - та байдену воно глибоко до сраки. Йому вже все глибоко до сраки. Окрім бабла. Від китайців і хутіна.
показать весь комментарий
06.08.2021 07:04 Ответить
ну что дитя малое... стоило дерьмаку отъехать по делам...как оно начинает заигрывать с лохторатом ( а я ж говорил - дозу преЗЕ знает один дерьмак!!))) а как токо вернется дерьмак - опять глаз ***** воссияет для зели... в конце тоннеля )))
показать весь комментарий
05.08.2021 15:07 Ответить
Донецк, однозначно Украина. А, что уже Курская, Белгородская, Воронежская области, Кубань, Дон, то почему то уже не Украина? И Сибирь, Дальний Восток, это тоже Украина и города золотого кольца некоторые из них даже в названиях имена основателей носят до сих пор. А, Питер на Украинских костях стоит, так он, что не Украина? А кто же они все тогда?
показать весь комментарий
05.08.2021 15:31 Ответить
Я не можу повірити в такий різкий розворот менталітету дорослої людини. Був він антиукраїнською криворогою падлюкою і здохне нею.
показать весь комментарий
05.08.2021 15:34 Ответить
А вот вы панове явно перегибаете палкуи П.Порошенко при всех его минусах и плюсах он не заслуживает такого вашего мнения Порошенко уже вписал свой имя в историю Украины и это факт.
показать весь комментарий
05.08.2021 16:29 Ответить
Онопрієнко теж вписав...
показать весь комментарий
05.08.2021 20:45 Ответить
Нема в нього менталітету взагалі. Це нице, жалюгідне, залякане до всеру створіння.
показать весь комментарий
05.08.2021 20:49 Ответить
Чем ближе визит Зеленского в США, тем резче становится его риторика. Скоро совсем осмелеет и споет "ПТН ХЛО. лалалалаааааа"
показать весь комментарий
05.08.2021 15:37 Ответить
Зеленский уже вошел в историю Украины в светлых тонах. Он первый президент не ворюга.От смрадной коррупции и от продажных типов уже тошнит.
показать весь комментарий
05.08.2021 15:53 Ответить
Не кажи гоп,,,
показать весь комментарий
05.08.2021 16:26 Ответить
Типа честный друг олигарха каломыйского? (Долго смеялся).Ты случайно не за него голосовал? а ХБН?
показать весь комментарий
05.08.2021 16:42 Ответить
все верно - не царское это дело воровать ...., принесут .... и положат - на оманские конто , и не только ...
старо как мир : царь хорош- бояре плохие (кацапское)...- ну не знает и не может повальное воровство - повальную корупцию "хороший" зэленский присечь...
показать весь комментарий
05.08.2021 18:28 Ответить
Зеленский уже вошел в историю просто как Главзебил и гринпоц.
показать весь комментарий
05.08.2021 19:23 Ответить
как не ворюга???!
показать весь комментарий
05.08.2021 20:47 Ответить
После 2 х лет не понятно чего я с удивлением прочел речь украинского президента и поддерживаю его полностью.И хочу добавить и до тех кто живет на остальной территории нашей страны не нравится наша мова,наша страна,наше небо ,наш державный флаг да мало ли,что еще двери открыты для всех ни кто ни кого не держит,дороги открыты во все стороны чемодан в зубы и счастливой дороги.
показать весь комментарий
05.08.2021 16:25 Ответить
Вже купуй квиток, і не пиши московською, "патріот".
показать весь комментарий
05.08.2021 17:48 Ответить
Щоб цапи поїхала з Донбасу,ти маєш мати зброю,а зброї в тебе нема і мати ти її не дуже поспішаеш,то і цапи не поїдуть.
показать весь комментарий
05.08.2021 16:25 Ответить
Как говорил Станиславский "не верю". После раскрытого предательства по вагнеровцам, после всей возни с Чаусом, после обдолбаных зеленых депутатов за рулем, нужно хоть что-то молоть чтоб рейтинг спасать. Дешевый треп, равный по значению трепу о понижении тарифов.
показать весь комментарий
05.08.2021 16:29 Ответить
Для сепарни на ВОК - имеет значение. Позитивное для нас.
показать весь комментарий
05.08.2021 17:54 Ответить
Бубочка змінив постачальника дурі?
показать весь комментарий
05.08.2021 16:32 Ответить
Видно перед зустріччю з байденлм та днем незалежності таки мізки вправили!)🙏 Дай бог не на одне інтерв'ю! Але ж "вагнер" та інші справи не куди не дінуться!
показать весь комментарий
05.08.2021 16:37 Ответить
Сразу вспомнилась пословица «киздеть не мешки таскать!». Земля ты делай хоть что то - воюй или стену строй! Ты ж лугандон наоборот облизнёшь со всех сторон периодически повизгивая лозунг про нашихлюдей…
показать весь комментарий
05.08.2021 16:47 Ответить
Банальное - ПЕРЕСМИКУВАННЯ! Взято ничто(1) -->манипуляция и словоблудие-->ничто(2).
Уря-я-я-я!
показать весь комментарий
05.08.2021 16:51 Ответить
Один вопрос! А Зеленский сам себе уже ответил?
показать весь комментарий
05.08.2021 16:51 Ответить
Банальное - ПЕРЕСМИКУВАННЯ! Взято ничто(1) -->манипуляция и словоблудие-->ничто(2).
Уря-я-я-я!
показать весь комментарий
05.08.2021 16:52 Ответить
Зеленский начал активно играть на патриотичном электоральном поле)
рейтинг наше все)
и понятно что ватный електорат начал уходить к зажопам, разочаровавшись в президенте)
более патриотичный народ голосовавший за него вернулся к поддержке юлек и смешков.
отсюда как итог патриот Зеленский) но только на словах)
показать весь комментарий
05.08.2021 16:55 Ответить
Отже, вибори на носі. Чи то так Бубочці здалося під час приходу.
показать весь комментарий
05.08.2021 17:18 Ответить
Зеленскому либо второй срок либо криминальные дела за нарушения конституции, выбор маловат уже, он и не такое еще заявит лишь бы голоса избирателей не терять
показать весь комментарий
05.08.2021 18:54 Ответить
В мене взагалі складається враження, що він з переляку (від того, що уже накоїв) верзе казна-що. А "дурь" лише сприяє неперервності його словесного потоку свідомості.
показать весь комментарий
05.08.2021 19:03 Ответить
я бы на это не ставил, телеканал Дом его детище, он туда пришел с подготовленными словами и все по сценарию сказал, это же видно что он не задумывался, он уверенно протараторил то что ему готовили. вопрос к чему оно? просто рейтинг? очень вероятно, возможно еще пас руским по паспортизации народонаселения в ОРДЛО, но это сложновато для него... хотя если проговорено все совсем зарание то да может быть... но думаю это игра на рейтинг среди патриотического електората.
но это исключительно мое мнение, я ж не знаю что там решают в окружение первого
показать весь комментарий
05.08.2021 19:08 Ответить
А "место в расии" у них будет, где-то под Улан-Уде...
показать весь комментарий
05.08.2021 16:59 Ответить
Яка нам різниця, де. Нам аби випхати їх за поребрик.
показать весь комментарий
05.08.2021 17:50 Ответить
Это кто же его так научил? Интересно, сам-то он смысл сказанного понимает?
показать весь комментарий
05.08.2021 17:00 Ответить
Поверить клоуну - себя обмануть...
показать весь комментарий
05.08.2021 17:19 Ответить
Зеленський порадив покинути Донбас українцям,які відчувають себе росіянами.
А от російським агентам впливу з свого оточення, він ніяк не може порадити покинути Банкову.
Когнітивний дисонанс, чи ОПа не Україна?)
показать весь комментарий
05.08.2021 17:20 Ответить
ОПа- російсько-ФСБшний гадюшник. Яка вже там Україна!
показать весь комментарий
05.08.2021 17:40 Ответить
Піарщики кварталу почали працювати на підвищення рейтингу янєлоха, пішли нормальні висловлювання.
Але "Вагнер" та іньші операції зірвані, по ЗСУ ситуація не гарна, як забути?
показать весь комментарий
05.08.2021 17:26 Ответить
Їдьте до Московії і лохдауна з його командою заберіть аби ними в Україні не смерділо.
показать весь комментарий
05.08.2021 17:43 Ответить
Говорит правильные вещи. Но такое впечатление, что отходняки тяжелые у него после перегруза.
показать весь комментарий
05.08.2021 17:47 Ответить
В таких случаях нужно предложить мороженое🙂
показать весь комментарий
05.08.2021 18:29 Ответить
а в оп ще Україна?
показать весь комментарий
05.08.2021 17:53 Ответить
на рассии уже подгорело
показать весь комментарий
05.08.2021 18:35 Ответить
Підтримуємо Президента Зеленського всіх манкуртів в імперію РФ.
показать весь комментарий
05.08.2021 18:49 Ответить
Что-то мне напомнило сцену из одного рассистского фильма:
- Хорошее дело сделал, брат, теперь только русские люди торговать будут.
- А немцы?
- Что немцы?
- Немцы будут?
- Какие немцы?
- Ну немцы...
- Зачем немцы?
показать весь комментарий
05.08.2021 19:10 Ответить
Вся эта команда недоносков, с самого первого дня. На камеру говорят одно, а делают абсолютно противоположное. Прям как ВВХ в 2014.
показать весь комментарий
05.08.2021 19:22 Ответить
Зеленський вивчив нову роль--він патріот вже. Але хто вже вірить цьому брехуну -клоуну?
показать весь комментарий
05.08.2021 19:29 Ответить
Всё очень просто,Зеленский наводил порядок в письменном столе и нашёл методички Порошенко.
показать весь комментарий
05.08.2021 19:51 Ответить
Защитники Росс языка мне напоминают митинги ЛГТБ..НИКТО ИХ НЕ ТРОГАЕТ , ДАЖЭ В ИХ СТОРОНУ НЕ ХОТЯТ СМОТРЕТЬ, -
А ОНИ МИТИНГИ ОБИЖЭННЫЕ УСТРАИВАЮТ...
.
И что то кажэться, -
что они курируються с ОДНОГО МЕСТА...........
показать весь комментарий
06.08.2021 00:03 Ответить
І вашим і нашим.
Такий він шоу бізнес.
А раніше було "КАКАЯ РАЗНІЦА"


Зеленський - жителям ОРДЛО, які вважають себе росіянами: Їдьте й шукайте собі місце в РФ - Цензор.НЕТ 8703
показать весь комментарий
05.08.2021 23:33 Ответить
Так вони вже "поїхали"............. от лише разом з територією на якій проживали.
показать весь комментарий
06.08.2021 05:17 Ответить
донбасс строила британия с конца 19 столетия со столицей юзовка
показать весь комментарий
06.08.2021 06:02 Ответить
Я может сейчас бан словлю, но!
Если абстрагироваться от красивых слов, то по сути Зеленский сказал - "Украина для украинцев, а кто не хочет говорить на мове, кто не считает себя украинской национальности, тот пшёл нах."
Это знаете ли именно то, против чего формально и поднялась буча на Донбассе и в Крыму.
Ещё раз - ФОРМАЛЬНО.
И такие слова Зеленского Москва очень даже одобряет. Потому что даже делать ничего не надо - достаточно процитировать президента Украины, который говорит о вытеснении инакомыслящих граждан.
И третий раз повторю - это ФОРМАЛЬНО. Но 99% крымчан и донбасятиков это купят!
показать весь комментарий
06.08.2021 10:08 Ответить
Страница 4 из 4
 
 