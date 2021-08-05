Зеленский - жителям ОРДЛО, считающим себя россиянами: Езжайте и ищите себе место в РФ. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированного Донбасса, которые считают себя россиянами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью телеканалу "Дом".
"Та часть людей, которая живет сегодня на оккупированном Донбассе, должны точно понять. Это не о том, что кто-то куда-то кого-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Еще раз: Родина или ты - гость? Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной и ты считаешь, что "наше дело правое, нам - в Россию, мы - русские", - большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда", - подчеркнул президент.
"Неважно как долго это оккупировано. Это как стена в Германии, которая была. Это не важно. В любом случае люди, история воспользуются моментом и стена рухнет. Если не договорятся - все равно воспользуются моментом люди. Я считаю, для будущего своих детей и внуков - ты любишь Россию и считаешь, что ты всю жизнь пребывал на территории Украины, но "чувствовал, что это Россия" и т.д, - если ты так чувствуешь, я считаю, что такой человек должен понять, что ради своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России", - добавил Зеленский.
По его словам, "без Украины на этой территории цивилизации не будет.
"Украина будет расти вверх, будет все строить, однозначно. Донбасс в том виде - в оккупированном, в отрезанном - никуда расти не будет. Поэтому счастья для этих людей здесь не будет. Но если ты чувствуешь, что ты украинец и Донбасс украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык - даже если тебя не учили в школе , сам почитывай книжки - и все нормально, все придет, говори, как хочешь. Но если ты чувствуешь, что ты украинец - будь там. Будь, держись, эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае. Это история. Здесь нет "нормальный" - "ненормальный". Здесь есть: ты кто? Сам для себя ответь", - подытожил глава государства.
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Ваши действия?
Каких целей государства Украина Вы добьётесь?
Вы же понимаете, что те люди, что за ОРДЛовским забором как раз и боятся, что Украина их насадит на бутылку!
А Президент Украины - который должен по идее объединять народ Украины говорит открытым текстом - валите нах!
Он НЕ предлагает им решения, он им говорит - валите НАХ!
Это очень круто звучит в ролике, но это НЕ есть решение. ЭТо крайне эмоциональное, невзвешенное поведение высшего должностного лица Украины.
И обратная связь от ОРДЛовцев и крымчан будет очень простая - ЕЩЁ сильнее уцепиться за РФ.
Просто потому что им сейчас Украина указала на безальтернативность.
Возможно для быдла в киевских квартирах это видео приятно попахивает.
Но с точки зрения единения Украины это видео - преступление.
Если Зеля хотел вернуть Крым и Донбасс то теперь он не дождётся этого при его жизни точно.
Дебил.
Что ж, я за него не голосовал, но данное интервью, точнее тот кусок, который в новости (ибо больше не видел) ставлю ему в плюс.
Ещё бы слова делами подтвердить. Тот самый "момент которым воспользуются люди и история" увидеть бы.
....
старо как мир : царь хорош- бояре плохие (кацапское)...- ну не знает и не может повальное воровство - повальную корупцию "хороший" зэленский присечь...
Уря-я-я-я!
Уря-я-я-я!
рейтинг наше все)
и понятно что ватный електорат начал уходить к зажопам, разочаровавшись в президенте)
более патриотичный народ голосовавший за него вернулся к поддержке юлек и смешков.
отсюда как итог патриот Зеленский) но только на словах)
но это исключительно мое мнение, я ж не знаю что там решают в окружение первого
А от російським агентам впливу з свого оточення, він ніяк не може порадити покинути Банкову.
Когнітивний дисонанс, чи ОПа не Україна?)
Але "Вагнер" та іньші операції зірвані, по ЗСУ ситуація не гарна, як забути?
- Хорошее дело сделал, брат, теперь только русские люди торговать будут.
- А немцы?
- Что немцы?
- Немцы будут?
- Какие немцы?
- Ну немцы...
- Зачем немцы?
А ОНИ МИТИНГИ ОБИЖЭННЫЕ УСТРАИВАЮТ...
.
И что то кажэться, -
что они курируються с ОДНОГО МЕСТА...........
Такий він шоу бізнес.
А раніше було "КАКАЯ РАЗНІЦА"
Если абстрагироваться от красивых слов, то по сути Зеленский сказал - "Украина для украинцев, а кто не хочет говорить на мове, кто не считает себя украинской национальности, тот пшёл нах."
Это знаете ли именно то, против чего формально и поднялась буча на Донбассе и в Крыму.
Ещё раз - ФОРМАЛЬНО.
И такие слова Зеленского Москва очень даже одобряет. Потому что даже делать ничего не надо - достаточно процитировать президента Украины, который говорит о вытеснении инакомыслящих граждан.
И третий раз повторю - это ФОРМАЛЬНО. Но 99% крымчан и донбасятиков это купят!