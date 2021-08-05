Зеленский - жителям ОРДЛО, считающим себя россиянами: Езжайте и ищите себе место в РФ. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированного Донбасса, которые считают себя россиянами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью телеканалу "Дом".

"Та часть людей, которая живет сегодня на оккупированном Донбассе, должны точно понять. Это не о том, что кто-то куда-то кого-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Еще раз: Родина или ты - гость? Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной и ты считаешь, что "наше дело правое, нам - в Россию, мы - русские", - большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда", - подчеркнул президент.

"Неважно как долго это оккупировано. Это как стена в Германии, которая была. Это не важно. В любом случае люди, история воспользуются моментом и стена рухнет. Если не договорятся - все равно воспользуются моментом люди. Я считаю, для будущего своих детей и внуков - ты любишь Россию и считаешь, что ты всю жизнь пребывал на территории Украины, но "чувствовал, что это Россия" и т.д, - если ты так чувствуешь, я считаю, что такой человек должен понять, что ради своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России", - добавил Зеленский.

По его словам, "без Украины на этой территории цивилизации не будет.

"Украина будет расти вверх, будет все строить, однозначно. Донбасс в том виде - в оккупированном, в отрезанном - никуда расти не будет. Поэтому счастья для этих людей здесь не будет. Но если ты чувствуешь, что ты украинец и Донбасс украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык - даже если тебя не учили в школе , сам почитывай книжки - и все нормально, все придет, говори, как хочешь. Но если ты чувствуешь, что ты украинец - будь там. Будь, держись, эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае. Это история. Здесь нет "нормальный" - "ненормальный". Здесь есть: ты кто? Сам для себя ответь", - подытожил глава государства.

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