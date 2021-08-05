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Новости Коронавирус и карантин
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К концу года в Украине можно вакцинировать от коронавируса 50% взрослого населения: новая волна будет этому способствовать, - иммунолог Лапий

К концу года в Украине можно вакцинировать от коронавируса 50% взрослого населения: новая волна будет этому способствовать, - иммунолог Лапий

До конца 2021 года в Украине можно провести вакцинацию от COVID-19 половины взрослого населения. Дополнительным стимулом станет рост заболеваемости уже с сентября.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) Федор Лапий, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил эксперт, если взять 47 миллионов доз вакцины из Национального плана вакцинопрофилактики на 2021 год, это примерно половина населения по две дозы с учетом переходящих остатков.

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"Обсуждался вопрос, чтобы до конца года мы имели возможность вакцинировать 50% взрослого населения двумя дозами, полный курс. С тем, чтобы на следующий год выйти уже на то, чтобы вакцинировать уже 70%", - сказал он.

По его словам, сейчас наблюдается положительная динамика приверженности населения вакцинации и среди медицинских работников, и в целом среди населения.

"Сейчас мы уже отмечаем рост заболеваемости COVID-19 в Украине за счет "Дельта" - вируса. Уже пошла последняя неделя рост количества больных, рост госпитализации. Особенно это станет ощутимо в начале сентября. Это будет, к большому сожалению, хорошим стимулом для вакцинации", - сказал Лапий.

При этом он отметил, что многих людей мы можем потерять из-за их негативного отношения к вакцинации.

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"Если население будет привержено вакцинации, мы сможем провакцинировать 50% взрослого населения", - констатировал он.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) Лапий Федор (22) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
А чому вони рахують на 47 мільйонів ?
Жителів окупованих територій теж порахували ? Чи грошикі на них списують. Оце на кілька мільйонів людей вакцину списати ...кругленька сума виходить.
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05.08.2021 10:56
+1
Бо закупили за откаты - немеряно, а теперь жеж надо его куда-то колоть
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05.08.2021 11:11
+1
тому що пфайзер и модерна не закуповуються, а надаються безкоштовно міжнародними програмами ВОЗ, лімітованими партіями.
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05.08.2021 11:20
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Правила форума Совет форумчан
А чому вони рахують на 47 мільйонів ?
Жителів окупованих територій теж порахували ? Чи грошикі на них списують. Оце на кілька мільйонів людей вакцину списати ...кругленька сума виходить.
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05.08.2021 10:56 Ответить
Вакцина безкоштовна,платити будете вже за антидот за кілька років,коронобєсиТи вже скільки разів штрикнулася,пришалепкувата?
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05.08.2021 11:09 Ответить
шо за несенітниця? ви дійсно вірите у те, що кажите чи за це платять добре?
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05.08.2021 11:26 Ответить
А чому у нас левова частина вакцини це короновак з Китаю, Модерна в Києві щезла за 3 дні
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05.08.2021 11:06 Ответить
Бо закупили за откаты - немеряно, а теперь жеж надо его куда-то колоть
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05.08.2021 11:11 Ответить
тому що пфайзер и модерна не закуповуються, а надаються безкоштовно міжнародними програмами ВОЗ, лімітованими партіями.
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05.08.2021 11:20 Ответить
Смешно читать когда пункты вакцинации в моем городе работают по 1,5 часа в день. Желающие просто не успевают вакцинироваться.
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05.08.2021 11:21 Ответить
така забота про людей .а тарифи не .пидиймати можна. бо люди за сердце хватаються
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05.08.2021 12:10 Ответить
PDF-файл с веб-сайта FDA (U.S.Food and Drug Administration) с описанием побочных эффектов стр.16
https://www.fda.gov/media/143557/download
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05.08.2021 12:37 Ответить
До конца года зеленые уроды обещали вакцинировать 80% взрослого населения, потом - 70%, теперь уже только 50%, а реально - дай Бог, хотя бы 30%... Зеленые обещания даются не для их выполнения, а, как раньше на сцене - только для смеха... КЛОУНЫ ЗА БАЗАР НЕ ОТВЕЧАЮТ...
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05.08.2021 14:19 Ответить
 
 