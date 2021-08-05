К концу года в Украине можно вакцинировать от коронавируса 50% взрослого населения: новая волна будет этому способствовать, - иммунолог Лапий

До конца 2021 года в Украине можно провести вакцинацию от COVID-19 половины взрослого населения. Дополнительным стимулом станет рост заболеваемости уже с сентября.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) Федор Лапий, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил эксперт, если взять 47 миллионов доз вакцины из Национального плана вакцинопрофилактики на 2021 год, это примерно половина населения по две дозы с учетом переходящих остатков.

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"Обсуждался вопрос, чтобы до конца года мы имели возможность вакцинировать 50% взрослого населения двумя дозами, полный курс. С тем, чтобы на следующий год выйти уже на то, чтобы вакцинировать уже 70%", - сказал он.

По его словам, сейчас наблюдается положительная динамика приверженности населения вакцинации и среди медицинских работников, и в целом среди населения.

"Сейчас мы уже отмечаем рост заболеваемости COVID-19 в Украине за счет "Дельта" - вируса. Уже пошла последняя неделя рост количества больных, рост госпитализации. Особенно это станет ощутимо в начале сентября. Это будет, к большому сожалению, хорошим стимулом для вакцинации", - сказал Лапий.

При этом он отметил, что многих людей мы можем потерять из-за их негативного отношения к вакцинации.

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"Если население будет привержено вакцинации, мы сможем провакцинировать 50% взрослого населения", - констатировал он.