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Новости Коронавирус и карантин
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В Моршине, где от коронавируса полностью вакцинированы 66% населения, нет ни одного больного COVID-19, - Минздрав

В Моршине, где от коронавируса полностью вакцинированы 66% населения, нет ни одного больного COVID-19, - Минздрав

В Моршине (Львовская обл.), где проходит пилотный проект по максимально широкому охвату прививками от COVID-19 (по состоянию на 2 августа одной дозой привито 72,4% взрослого населения, двумя дозами - 66%), нет зарегистрированных больных коронавирусом.

Согласно сообщению на сайте Министерства здравоохранения, последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Это очень хороший результат. Вакцины против COVID-19 демонстрируют высокие уровни эффективности и защиты. И это не только украинский, но и мировой опыт", - прокомментировал замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К концу года в Украине можно вакцинировать от коронавируса 50% взрослого населения: новая волна будет этому способствовать, - иммунолог Лапий

Министерство здравоохранения Украины совместно с местными властями запустило пилотный проект по вакцинации против COVID-19 большинства взрослого населения в Моршине 16 апреля 2021 года. 90% от всех вакцинированных прививали китайской вакциной Sinovac (CoronaVac), также прививки осуществляли вакцинами AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

В Моршине проживает 4,239 тыс. человек, 800 из них - дети до 18 лет.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2897)


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Топ комментарии
+9
Оптимистично, конечно, даже вроде кагбе и радует.
Немного огорчает тот факт, что во всяких условны израилях с штатами, напрививали столько же, а ковидят в полный рост.
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05.08.2021 11:26
+3
Может из за воды? Пью теперь только Моршинскую!
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05.08.2021 11:15
+3
В багатьох містах, де вакциновано 5% населення,теж немає жодного випадку....
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05.08.2021 11:44
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Может из за воды? Пью теперь только Моршинскую!
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05.08.2021 11:15 Ответить
Оптимистично, конечно, даже вроде кагбе и радует.
Немного огорчает тот факт, что во всяких условны израилях с штатами, напрививали столько же, а ковидят в полный рост.
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05.08.2021 11:26 Ответить
Как посетители Велюра тоже застрахованы от ковида
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05.08.2021 11:41 Ответить
жаль ты забыл дочитать статисику заболеваемости по Израилю, а то бы знал что рост заболеваемости там имеется, а роста смертности и даже госпитализаций от Ковида - нет. 200 человек больных ковидом в больницах на всю страну, при том что выявляют как прошлой осенью - по 2200 в сутки.
упс..
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05.08.2021 12:12 Ответить
Дадада, конечно забыл. Будет вам и рост смертности, не всё сразу. Да он уже и сейчас есть, на уровне прошлого года.
А осенью да, будем посмотреть.
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05.08.2021 12:17 Ответить
" Да он уже и сейчас есть, на уровне прошлого года."
В Израиле за июль 2020 умерло 192 человека, а за июль 2021 - 45.
В Израиле в июле 2021 число смертей от ковида 4 раза меньше.
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05.08.2021 12:32 Ответить
А 34% що?
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05.08.2021 11:40 Ответить
Гарна реклама для Моршинської води - пийте Моршинську і будете здорові!!
P.S. Але і з цією водою пов'язані смерті... Власник, молодий білорус і гарний розумний чоловік, який хотів в Моршині зробити лікувальний курорт ще 2000-2001 р., був убитий і тепер у води вже інші власники, і у них вже далеко не такі людяні красиві інтереси...
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05.08.2021 11:42 Ответить
В багатьох містах, де вакциновано 5% населення,теж немає жодного випадку....
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05.08.2021 11:44 Ответить
Розкажіть це Ізраілю...
Це як з побічками - у всіх країнах є, а унас немає.
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05.08.2021 12:09 Ответить
«Мы совершили большую ошибку»
https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-injection-site-organ-damage/
Pfizer планирует получить 33 миллиарда долларов от вакцины против COVID за счет бустеров и вакцин для детей
https://childrenshealthdefense.org/defender/pfizer-33-billion-covid-vaccine-revenues-boosters-kids/
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05.08.2021 12:19 Ответить
Если поискать, больные среди вакцинированных сразу найдутся.
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05.08.2021 15:49 Ответить
 
 