В Моршине, где от коронавируса полностью вакцинированы 66% населения, нет ни одного больного COVID-19, - Минздрав

В Моршине (Львовская обл.), где проходит пилотный проект по максимально широкому охвату прививками от COVID-19 (по состоянию на 2 августа одной дозой привито 72,4% взрослого населения, двумя дозами - 66%), нет зарегистрированных больных коронавирусом.

Согласно сообщению на сайте Министерства здравоохранения, последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Это очень хороший результат. Вакцины против COVID-19 демонстрируют высокие уровни эффективности и защиты. И это не только украинский, но и мировой опыт", - прокомментировал замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К концу года в Украине можно вакцинировать от коронавируса 50% взрослого населения: новая волна будет этому способствовать, - иммунолог Лапий

Министерство здравоохранения Украины совместно с местными властями запустило пилотный проект по вакцинации против COVID-19 большинства взрослого населения в Моршине 16 апреля 2021 года. 90% от всех вакцинированных прививали китайской вакциной Sinovac (CoronaVac), также прививки осуществляли вакцинами AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

В Моршине проживает 4,239 тыс. человек, 800 из них - дети до 18 лет.