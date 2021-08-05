В Моршине, где от коронавируса полностью вакцинированы 66% населения, нет ни одного больного COVID-19, - Минздрав
В Моршине (Львовская обл.), где проходит пилотный проект по максимально широкому охвату прививками от COVID-19 (по состоянию на 2 августа одной дозой привито 72,4% взрослого населения, двумя дозами - 66%), нет зарегистрированных больных коронавирусом.
Согласно сообщению на сайте Министерства здравоохранения, последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня, передает Цензор.НЕТ.
"Это очень хороший результат. Вакцины против COVID-19 демонстрируют высокие уровни эффективности и защиты. И это не только украинский, но и мировой опыт", - прокомментировал замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
Министерство здравоохранения Украины совместно с местными властями запустило пилотный проект по вакцинации против COVID-19 большинства взрослого населения в Моршине 16 апреля 2021 года. 90% от всех вакцинированных прививали китайской вакциной Sinovac (CoronaVac), также прививки осуществляли вакцинами AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty).
В Моршине проживает 4,239 тыс. человек, 800 из них - дети до 18 лет.
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Немного огорчает тот факт, что во всяких условны израилях с штатами, напрививали столько же, а ковидят в полный рост.
упс..
А осенью да, будем посмотреть.
В Израиле за июль 2020 умерло 192 человека, а за июль 2021 - 45.
В Израиле в июле 2021 число смертей от ковида 4 раза меньше.
P.S. Але і з цією водою пов'язані смерті... Власник, молодий білорус і гарний розумний чоловік, який хотів в Моршині зробити лікувальний курорт ще 2000-2001 р., був убитий і тепер у води вже інші власники, і у них вже далеко не такі людяні красиві інтереси...
Це як з побічками - у всіх країнах є, а унас немає.
https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-injection-site-organ-damage/
Pfizer планирует получить 33 миллиарда долларов от вакцины против COVID за счет бустеров и вакцин для детей
https://childrenshealthdefense.org/defender/pfizer-33-billion-covid-vaccine-revenues-boosters-kids/