Полиция расследует ранение мирного жителя Красногоровки из-за обстрела со стороны оккупантов

Правоохранители начали расследование по факту обстрела оккупантами жилого дома в Красногоровке Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила отдел коммуникации полиции области.

"Сообщение об осколочном ранении 56-летнего местного жителя поступило в полицию Курахово 5 августа около 7.10. Установлено, что множественные телесные повреждения мужчина получил в результате обстрела, находясь в собственной квартире. Место проживания потерпевшего также было повреждено", – говорится в сообщении.



Мужчину госпитализировали в кураховскую больницу.



Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает от восьми ло 12 лет лишения свободы.

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