Государству нужны реформы и дешевые деньги, а не популизм и печатный станок, - Верланов
Сумасшедшие заимствования по высоким ставкам разгоняют инфляцию, что ощутимо ухудшает "финансовое здоровье" Украины. Государству нужны реформы и дешевые деньги, а не популизм и печатный станок вместе с ломбардом.
Об этом заявил Сергей Верланов, председатель Государственной налоговой службы (2019-2020).
В своей статье для SeekingAlpha он отметил, что эра легких денег на глобальных рынках, которая началась с разгаром пандемии, побудила отечественное правительство начать интенсивные заимствования без мысли о завтрашнем дне.
"Эта политика расширилась на внутренний рынок, что позволило международным инвесторам конвертировать их американские доллары в гривни и покупать трехмесячные ОВГЗ под 8,5% или 12-месячные под 11%", - отметил Верланов.
Долг считается устойчивым, говорит автор, в том случае, когда правительство заимствует деньги под процент, не превышающий темпы экономического роста. "В Украине этим пренебрегли", - заявил Верланов.
Так, правительства по всему миру увеличили свои заимствования для борьбы с последствиями пандемии и стимулирования экономического роста. Однако, утверждает автор, большинство из этих заимствований происходят по ставкам, близким к нулю. В то же время Украина занимает под высокие проценты и еще и сдерживает экономический рост из-за противоречивой правительственной политики.
Как результат, в конце июля Национальный Банк Украины - один из немногих центральных банков мира - вынужден был поднять процентную ставку до 8%, чтобы уменьшить инфляционное давление. Более того, в НБУ отметили, что могут усилить свою монетарную политику, если инфляционное давление продолжит рост.
"Похоже, что так и произойдет, ведь НБУ предупредил, что по результатам 2021 инфляция составит 9,6%, а не 8% (предыдущий прогноз), что значительно выше цели в 5%", - написал Верланов.
Согласно данным Министерства финансов, за последние семь месяцев государственный долг Украины вырос почти на 10%. По состоянию на 30 июня 2021 он составил $ 92,5 млрд, хотя еще 30 ноября прошлого года находился на отметке $ 84,2 млрд. За последние 25 месяцев рост долга еще безпрецедентнее - 18%.
Также автор отметил, что еще до начала бурных заимствований этого года в прошлом году долг Украины составлял 60,8% ВВП, хотя в 2019 составлял "всего" 50,3%.
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Бо брехав народові, брав кредити і влаштовував шоу.
Ще спільна риса з нашим чувачком - програми розвитку держави не було. Жили одним днем, поки все не лопнуло.
Не зауважили, що з за меж України всі говорять про ДЕМОКРАТИЧНІ реформи, а у нас бюрократія все перетворює в просто реформи. До яких можно віднести все що завгодно, в т.ч. і встановлення диктатури.
Це все, що треба знати про "прафєсіаналов і новьіх ліц", що пройшли в державне управління "па пріколу", бо "хужє нє будєт" і, головне, "нє Порошенко".
Ну а тепер, панове "я за нєго нє голосовал", жеріть, якщо є шо
Аавтор вказує на збільшення державного боргу:
- По состоянию на 30 июня 2021 он составил $ 92,5 млрд, хотя еще 30 ноября прошлого года находился на отметке $ 84,2 млрд.
А треба було тут деталізувати, що в листопаді 2020 р. держборг становив 2398,2 млрд грн (84.24 млрд дол.) при розрахунку у 28.4 грн/дол., а в червні 2021 р. - 2514,4 (92.5 млрд дол.) при розрахунку в 27.17 грн/дол. Реально виріс на 116 млрд грн (4 млрд дол)
Такі числа дійсно відображені в інформаціях щомісячних мінфіну. Але скажіть для РОЗУМІННЯ - чому би цей БОРГ у гривнях не порівняти за одним курсом валют, наприклад - по 27.17 грн/дол. І тоді би борг від листопада 2020 р. становив БИ 88,3 млрд дол.
Треба розуміти, що державний борг складає ВНУТРІШНІЙ борг, який переважно у гривнях, та зовнішній, який вже йде у валюті. А в таких обсягах суми боргу та незначними коливаннями курсу, можна показувати в різних аспектах.
Але треба розуміти, що погашається бог і ОБСЛУГОВУЄТЬСЯ із бюджету, який має доходи у ГРИВНЯХ. І треба оцінювати ВАРТІСТЬ боргу в системі бюджету.
Источник: https://censor.net/ru/n3280977
Источник: https://censor.net/ru/n3280977
Чому зростає державний борг?
І тут проявиться проста відповідь:
- ТРЕБА ВІДДАВАТИ БОРГИ, які ХТОСЬ набрався за попередні роки і поставив державу у патові ситуації.
Адже за 2020 р. за боргами держави витрати бюджету із доходів у 1076 млрд грн, склали 512 млрд грн (біля 19 млрд дол.). В цьому році вже треба віддавати за боргами майже 600 млрд грн (біля 22 млрд дол.) і вони (витрати) до кінця року ще виростуть. Адже щоб віддавати такі борги, треба далі продовжувати брати кредити.