Государству нужны реформы и дешевые деньги, а не популизм и печатный станок, - Верланов

Сумасшедшие заимствования по высоким ставкам разгоняют инфляцию, что ощутимо ухудшает "финансовое здоровье" Украины. Государству нужны реформы и дешевые деньги, а не популизм и печатный станок вместе с ломбардом.

Об этом заявил Сергей Верланов, председатель Государственной налоговой службы (2019-2020).

В своей статье для SeekingAlpha он отметил, что эра легких денег на глобальных рынках, которая началась с разгаром пандемии, побудила отечественное правительство начать интенсивные заимствования без мысли о завтрашнем дне.

"Эта политика расширилась на внутренний рынок, что позволило международным инвесторам конвертировать их американские доллары в гривни и покупать трехмесячные ОВГЗ под 8,5% или 12-месячные под 11%", - отметил Верланов.

Долг считается устойчивым, говорит автор, в том случае, когда правительство заимствует деньги под процент, не превышающий темпы экономического роста. "В Украине этим пренебрегли", - заявил Верланов.

Так, правительства по всему миру увеличили свои заимствования для борьбы с последствиями пандемии и стимулирования экономического роста. Однако, утверждает автор, большинство из этих заимствований происходят по ставкам, близким к нулю. В то же время Украина занимает под высокие проценты и еще и сдерживает экономический рост из-за противоречивой правительственной политики.

Как результат, в конце июля Национальный Банк Украины - один из немногих центральных банков мира - вынужден был поднять процентную ставку до 8%, чтобы уменьшить инфляционное давление. Более того, в НБУ отметили, что могут усилить свою монетарную политику, если инфляционное давление продолжит рост.

"Похоже, что так и произойдет, ведь НБУ предупредил, что по результатам 2021 инфляция составит 9,6%, а не 8% (предыдущий прогноз), что значительно выше цели в 5%", - написал Верланов.

Согласно данным Министерства финансов, за последние семь месяцев государственный долг Украины вырос почти на 10%. По состоянию на 30 июня 2021 он составил $ 92,5 млрд, хотя еще 30 ноября прошлого года находился на отметке $ 84,2 млрд. За последние 25 месяцев рост долга еще безпрецедентнее - 18%.

Также автор отметил, что еще до начала бурных заимствований этого года в прошлом году долг Украины составлял 60,8% ВВП, хотя в 2019 составлял "всего" 50,3%.