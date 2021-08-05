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Государству нужны реформы и дешевые деньги, а не популизм и печатный станок, - Верланов

Государству нужны реформы и дешевые деньги, а не популизм и печатный станок, - Верланов

Сумасшедшие заимствования по высоким ставкам разгоняют инфляцию, что ощутимо ухудшает "финансовое здоровье" Украины. Государству нужны реформы и дешевые деньги, а не популизм и печатный станок вместе с ломбардом.

Об этом заявил Сергей Верланов, председатель Государственной налоговой службы (2019-2020).

В своей статье для SeekingAlpha он отметил, что эра легких денег на глобальных рынках, которая началась с разгаром пандемии, побудила  отечественное правительство начать интенсивные заимствования без мысли о завтрашнем дне.

"Эта политика расширилась на внутренний рынок, что позволило международным инвесторам конвертировать их американские доллары в гривни и покупать трехмесячные ОВГЗ под 8,5% или 12-месячные под 11%", - отметил Верланов.

Долг считается устойчивым, говорит автор, в том случае, когда правительство заимствует деньги под процент, не превышающий темпы экономического роста. "В Украине этим пренебрегли", - заявил Верланов.

Так, правительства по всему миру увеличили свои заимствования для борьбы с последствиями пандемии и стимулирования экономического роста. Однако, утверждает автор, большинство из этих заимствований происходят по ставкам, близким к нулю. В то же время Украина занимает под высокие проценты и еще и сдерживает экономический рост из-за противоречивой правительственной политики.

Как результат, в конце июля Национальный Банк Украины - один из немногих центральных банков мира - вынужден был поднять процентную ставку до 8%, чтобы уменьшить инфляционное давление. Более того, в НБУ отметили, что могут усилить свою монетарную политику, если инфляционное давление продолжит рост.

"Похоже, что так и произойдет, ведь НБУ предупредил, что по результатам 2021 инфляция составит 9,6%, а не 8% (предыдущий прогноз), что значительно выше цели в 5%", - написал Верланов.

Согласно данным Министерства финансов, за последние семь месяцев государственный долг Украины вырос почти на 10%. По состоянию на 30 июня 2021 он составил $ 92,5 млрд, хотя еще 30 ноября прошлого года находился на отметке $ 84,2 млрд. За последние 25 месяцев рост долга еще безпрецедентнее - 18%.

Также автор отметил, что еще до начала бурных заимствований этого года в прошлом году долг Украины составлял 60,8% ВВП, хотя в 2019 составлял "всего" 50,3%.

Автор: 

реформы (3951) Верланов Сергей (114)


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Топ комментарии
+7
Государству нужны реформы и дешевые деньги, а не популизм и печатный станок, - Верланов - Цензор.НЕТ 3628
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05.08.2021 11:34
+6
Вчора був сюжет про Лівію. Там так само самодур при владі зруйнував країну, її економіку.
Бо брехав народові, брав кредити і влаштовував шоу.
Ще спільна риса з нашим чувачком - програми розвитку держави не було. Жили одним днем, поки все не лопнуло.
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05.08.2021 11:34
+3
"в прошлом году долг Украины составлял 60,8% ВВП, хотя в 2019 составлял "всего" 50,3%" Источник: https://censor.net/ru/n3280977

Це все, що треба знати про "прафєсіаналов і новьіх ліц", що пройшли в державне управління "па пріколу", бо "хужє нє будєт" і, головне, "нє Порошенко".
Ну а тепер, панове "я за нєго нє голосовал", жеріть, якщо є шо
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05.08.2021 11:49
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Государству нужны реформы и дешевые деньги, а не популизм и печатный станок, - Верланов - Цензор.НЕТ 3628
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05.08.2021 11:34 Ответить
Вчора був сюжет про Лівію. Там так само самодур при владі зруйнував країну, її економіку.
Бо брехав народові, брав кредити і влаштовував шоу.
Ще спільна риса з нашим чувачком - програми розвитку держави не було. Жили одним днем, поки все не лопнуло.
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05.08.2021 11:34 Ответить
Не путайте государство с теми, кому нужен популизм и печатный станок...
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05.08.2021 11:36 Ответить
вместе с ломбардом/ Под барыгу копает. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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05.08.2021 11:38 Ответить
Это мы и сами знаем. Ты говори предметно - что делать, какие решения принимать. Критиковать мы все мастера, даже силами форумчан справляемся.пока.
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05.08.2021 11:40 Ответить
Перевыборы Президента и ВР
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05.08.2021 12:26 Ответить
Та прекрасно вони знають, що треба робити, але до останнього будуть брехати і вішати локшину на вуха про реформи, аж поки ми не поженемо їх з хлібних місць біля корита (казни). Треба змінити совковий нерівноправний суспільно-політичний устрій на демократичний. На той, що прописаний в Конституції України. А це без революції не робиться.

Не зауважили, що з за меж України всі говорять про ДЕМОКРАТИЧНІ реформи, а у нас бюрократія все перетворює в просто реформи. До яких можно віднести все що завгодно, в т.ч. і встановлення диктатури.
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05.08.2021 12:59 Ответить
"в прошлом году долг Украины составлял 60,8% ВВП, хотя в 2019 составлял "всего" 50,3%" Источник: https://censor.net/ru/n3280977

Це все, що треба знати про "прафєсіаналов і новьіх ліц", що пройшли в державне управління "па пріколу", бо "хужє нє будєт" і, головне, "нє Порошенко".
Ну а тепер, панове "я за нєго нє голосовал", жеріть, якщо є шо
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05.08.2021 11:49 Ответить
Государству может и нужны, а вот 73% мудрого нариду НЕ НУЖНЫ как оказалось
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05.08.2021 11:50 Ответить
73% по Конституції України і є ДЕРЖАВА. Бо їх більшість. А ось хто є ти і цей мудень Верланов, які узурпувати владу в Україні і від імені держави поділили громадян на панів і рабів - це ще треба вияснити.
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05.08.2021 12:19 Ответить
На счёт печатного станка: В Украине курс доллара уже был бы на уровне 1 к 20 если бы не печатали гривны. Количество продаваемой валюты давно превышает количество продаваемых гривн.
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05.08.2021 11:51 Ответить
Да и с инфляцией было бы покончено. Просто шмаркле повезло.
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05.08.2021 11:52 Ответить
Зеленский знает, что делает. Вся его политика - побольше урвать. А отдавать долги и разгребать последствия будет уже другие. Еврей евреем (что б не сказать более изысканно).
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05.08.2021 12:03 Ответить
Не можу пройти мимо мовчки і не показати маніпулятивність показників у матеріалі. В моєму розуміння в таких питаннях треба мати ЗНАННЯ їх і реально розуміти. Дивно, що не розкрито "печатный станок вместе с ломбардом". Адже це важливий момент звинувачень, але явно ВИДУМАНИЙ. Адже неможливо сказати, що запущений станок в емісії грошей, які в обігу в державі готівка виросла із 515 млрд грн у січні до 541 млрд грн у липні.

Аавтор вказує на збільшення державного боргу:
- По состоянию на 30 июня 2021 он составил $ 92,5 млрд, хотя еще 30 ноября прошлого года находился на отметке $ 84,2 млрд.
А треба було тут деталізувати, що в листопаді 2020 р. держборг становив 2398,2 млрд грн (84.24 млрд дол.) при розрахунку у 28.4 грн/дол., а в червні 2021 р. - 2514,4 (92.5 млрд дол.) при розрахунку в 27.17 грн/дол. Реально виріс на 116 млрд грн (4 млрд дол)
Такі числа дійсно відображені в інформаціях щомісячних мінфіну. Але скажіть для РОЗУМІННЯ - чому би цей БОРГ у гривнях не порівняти за одним курсом валют, наприклад - по 27.17 грн/дол. І тоді би борг від листопада 2020 р. становив БИ 88,3 млрд дол.
Треба розуміти, що державний борг складає ВНУТРІШНІЙ борг, який переважно у гривнях, та зовнішній, який вже йде у валюті. А в таких обсягах суми боргу та незначними коливаннями курсу, можна показувати в різних аспектах.
Але треба розуміти, що погашається бог і ОБСЛУГОВУЄТЬСЯ із бюджету, який має доходи у ГРИВНЯХ. І треба оцінювати ВАРТІСТЬ боргу в системі бюджету.
Источник: https://censor.net/ru/n3280977
Источник: https://censor.net/ru/n3280977
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05.08.2021 12:12 Ответить
О чём разговор если правительство сделало ставку именно на инфляцию По идеи правительства инфляция разогревает экономику Где эта разогревшая экономика Инфляция то из года в год... Палата № 6 , а не правительство Какой постановщик - президент, такие и исполнители Шапито рулит)))
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05.08.2021 12:20 Ответить
Я ще додам інформації за стан ДЕРЖАВНИХ фінансів. Просте питання можна ставити:
Чому зростає державний борг?
І тут проявиться проста відповідь:
- ТРЕБА ВІДДАВАТИ БОРГИ, які ХТОСЬ набрався за попередні роки і поставив державу у патові ситуації.
Адже за 2020 р. за боргами держави витрати бюджету із доходів у 1076 млрд грн, склали 512 млрд грн (біля 19 млрд дол.). В цьому році вже треба віддавати за боргами майже 600 млрд грн (біля 22 млрд дол.) і вони (витрати) до кінця року ще виростуть. Адже щоб віддавати такі борги, треба далі продовжувати брати кредити.
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05.08.2021 12:22 Ответить
 
 