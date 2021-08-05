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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Не может Россия поднять Крым. Это территория, которая либо превратится в бриллиант отдыха, или – в военную базу, но без воды это невозможно, - Кравчук

Не может Россия поднять Крым. Это территория, которая либо превратится в бриллиант отдыха, или – в военную базу, но без воды это невозможно, - Кравчук

После аннексии Крыма в 2014 году для президента РФ Владимира Путина главное – переубедить граждан федерации, что Россия может развивать украинский полуостров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом первый президент Украины Леонид Кравчук сказал интервью LB.ua.

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"Для него [Путина] главное – убедить россиян. Они очень больно всегда относились к Крыму, к Севастополю, говорили, что это "русский город славы" и так далее. Путину было главное взять Крым, а сейчас он о последствиях не думает, о том, что будет с полуостровом. Однако я точно знаю: если он отдаст завтра Крым, то его уже у Украины сложно забрать. Поэтому он и поставил задачу: удерживать Крым в составе России", – отметил Кравчук.

Он убежден, что Россия поднять Крым – не может.

"Не может Россия поднять Крым. Это территория, которая либо превратится в бриллиант отдыха, красоты, или как россияне сейчас делают – в военную базу. Однако и эту базу нужно содержать, но без воды это невозможно. А воды там нет", – подчеркнул Кравчук.

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Кравчук Леонид (1226) Крым (26371)


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Топ комментарии
+11
У путіна є козир. Зеленський. Його ж можна і надурити і переграти. Він залюбки піде на поступки.
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05.08.2021 11:41
+8
Пусть повисит этот бриллиант пока на шее расеи. Камень большой, тяжелый. Глядишь и притопит эту суку вороватую в Черном море. С трупика снимем, днепровской водицей от скверны кацапской отмоем и снова заблестит бриллиантом.
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05.08.2021 11:43
+7
Чорне море викопали наші пращури, тому все, що в ньому - наше. Коли це відбувалось пращури руССкіх (мордва, маря, вепси, мурома і т.д.) сиділи не деревах і їли своїх родичів.
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05.08.2021 11:43
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У путіна є козир. Зеленський. Його ж можна і надурити і переграти. Він залюбки піде на поступки.
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05.08.2021 11:41 Ответить
У зе є ми, буде дуркувати-поїде до януковича.
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05.08.2021 11:44 Ответить
Зеленський не дуркує, він такий і є.
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05.08.2021 11:47 Ответить
Своїми псевдопатріотичними виступами Буба набиває ціну перед ****** і вішає локшину на вуха наріду українському.
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05.08.2021 11:45 Ответить
Шото дед разоткровенничался сегодня, не к добру это...
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05.08.2021 11:42 Ответить
Уходит дед. Душу очищает.
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05.08.2021 11:44 Ответить
какой бы Дед ни был, но рашко не любит подкожно

как только реанимационную трубку из горлянки вынули, излил порцию грязной руссофобии
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05.08.2021 13:55 Ответить
Пусть повисит этот бриллиант пока на шее расеи. Камень большой, тяжелый. Глядишь и притопит эту суку вороватую в Черном море. С трупика снимем, днепровской водицей от скверны кацапской отмоем и снова заблестит бриллиантом.
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05.08.2021 11:43 Ответить
Чорне море викопали наші пращури, тому все, що в ньому - наше. Коли це відбувалось пращури руССкіх (мордва, маря, вепси, мурома і т.д.) сиділи не деревах і їли своїх родичів.
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05.08.2021 11:43 Ответить
Путлеру по фіг що буде з людьми,бо він початково розцінював Крив як стратегічно важливу теріторію,тому так- Крим для кремлівського упиря тільки можливість мати військову базу на Чорному морі.
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05.08.2021 11:44 Ответить
прозрение. оно такое

Не може Росія підняти Крим. Це територія, яка або перетвориться на діамант відпочинку, або - на військову базу, але без води це неможливо, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8475
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05.08.2021 11:59 Ответить
А шо? Опять на рабочем столе Архангела Михаила затерялся призывной лист на Христопродавца Кравчука? Так вон оно чё - оказывается, даже Архистратигу не чужды нарушения исполнительской дисциплины.
Оно ж уже и Преисподняя убытки терпит - смола не только заказана, но уже и растоплена. Опять же - лейка для смолы с учетом индивидуальных анатомических особенностей жопы Кравчука давно проплачена, спроектирована, изготовлена и доставлена - а до сих пор за зря место занимает.
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05.08.2021 12:03 Ответить
поправка: у пукіна не буде ні бази, ні курорту...
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05.08.2021 12:03 Ответить
Это не важно...все! Главное! Первостепенейшее сечас - это пожары зоны экватора. Это Турция, в первую очередь!!!!, это вообще основное!, Греция, Италия, возможно Испания. Если зона пожаров будет увеличиваться, ничего!! ничего не останется от вашего Крыма. Пустошь, мертвая выжженная земля...
Так работает мода Н21!!! Это мода для круглого волновода. Сличайте моды и вы будете знать последтсвия ихнего применения.
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05.08.2021 12:06 Ответить
Який брильянт...
Там все узбережжя треба водневою бомбою від забудов і кацапів очистити. Потім віддати туркам в оренду на 100 років. Можливо вони і зроблять брильянт.
А так - це гадюшник і заповідник совка
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05.08.2021 12:24 Ответить
закрррий рррьот!!
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05.08.2021 12:25 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27065808.html Отъ%битесь!

Не може Росія підняти Крим. Це територія, яка або перетвориться на діамант відпочинку, або - на військову базу, але без води це неможливо, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4085

Не може Росія підняти Крим. Це територія, яка або перетвориться на діамант відпочинку, або - на військову базу, але без води це неможливо, - Кравчук - Цензор.НЕТ 392
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05.08.2021 12:36 Ответить
кидануть киданула, а бросить не бросит
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05.08.2021 13:13 Ответить
та дайте этому старому пердуну селетки по руб десять
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05.08.2021 13:15 Ответить
трохи оклигав і знову белькотати
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05.08.2021 14:25 Ответить
Проблему Крыма можно будет решить, если он будент "ничей" /формально отдельным государством/, но с особыми экономическими связями /и безвизом/ со странами, в состав которых он входил последнии два века /Турции, москалии и Украины/
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05.08.2021 14:47 Ответить
Можна було б обговорювати після виводу кацапського флоту і виселення на соловки всіх кацапів до 7 коліна
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05.08.2021 22:13 Ответить
 
 