Не может Россия поднять Крым. Это территория, которая либо превратится в бриллиант отдыха, или – в военную базу, но без воды это невозможно, - Кравчук

После аннексии Крыма в 2014 году для президента РФ Владимира Путина главное – переубедить граждан федерации, что Россия может развивать украинский полуостров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом первый президент Украины Леонид Кравчук сказал интервью LB.ua.

Читайте также: Оккупанты вырубят 7,8 тыс. краснокнижных деревьев в Крыму, чтобы расчистить участок под строительство трассы

"Для него [Путина] главное – убедить россиян. Они очень больно всегда относились к Крыму, к Севастополю, говорили, что это "русский город славы" и так далее. Путину было главное взять Крым, а сейчас он о последствиях не думает, о том, что будет с полуостровом. Однако я точно знаю: если он отдаст завтра Крым, то его уже у Украины сложно забрать. Поэтому он и поставил задачу: удерживать Крым в составе России", – отметил Кравчук.



Он убежден, что Россия поднять Крым – не может.



"Не может Россия поднять Крым. Это территория, которая либо превратится в бриллиант отдыха, красоты, или как россияне сейчас делают – в военную базу. Однако и эту базу нужно содержать, но без воды это невозможно. А воды там нет", – подчеркнул Кравчук.

Читайте также: "Моя самая большая ошибка - то, что я верил России", - Кравчук