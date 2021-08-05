Не может Россия поднять Крым. Это территория, которая либо превратится в бриллиант отдыха, или – в военную базу, но без воды это невозможно, - Кравчук
После аннексии Крыма в 2014 году для президента РФ Владимира Путина главное – переубедить граждан федерации, что Россия может развивать украинский полуостров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом первый президент Украины Леонид Кравчук сказал интервью LB.ua.
"Для него [Путина] главное – убедить россиян. Они очень больно всегда относились к Крыму, к Севастополю, говорили, что это "русский город славы" и так далее. Путину было главное взять Крым, а сейчас он о последствиях не думает, о том, что будет с полуостровом. Однако я точно знаю: если он отдаст завтра Крым, то его уже у Украины сложно забрать. Поэтому он и поставил задачу: удерживать Крым в составе России", – отметил Кравчук.
Он убежден, что Россия поднять Крым – не может.
"Не может Россия поднять Крым. Это территория, которая либо превратится в бриллиант отдыха, красоты, или как россияне сейчас делают – в военную базу. Однако и эту базу нужно содержать, но без воды это невозможно. А воды там нет", – подчеркнул Кравчук.
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как только реанимационную трубку из горлянки вынули, излил порцию грязной руссофобии
Оно ж уже и Преисподняя убытки терпит - смола не только заказана, но уже и растоплена. Опять же - лейка для смолы с учетом индивидуальных анатомических особенностей жопы Кравчука давно проплачена, спроектирована, изготовлена и доставлена - а до сих пор за зря место занимает.
Так работает мода Н21!!! Это мода для круглого волновода. Сличайте моды и вы будете знать последтсвия ихнего применения.
Там все узбережжя треба водневою бомбою від забудов і кацапів очистити. Потім віддати туркам в оренду на 100 років. Можливо вони і зроблять брильянт.
А так - це гадюшник і заповідник совка