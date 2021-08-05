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На Арабатской стрелке обнаружили полутораметрового крокодила - ел утку: полиция решает, как его поймать

На Арабатской стрелке обнаружили полутораметрового крокодила - ел утку: полиция решает, как его поймать

На Арабатской стрелке в одном из водоемов, образовавшемся на месте, где в свое время добывали песок, обнаружили крокодила.

Об этом сообщил заместитель начальника отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Виталий Байдаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, это правда. Поступила информация от местных органов власти о том, что двое отдыхающих сообщили, что они видели крокодила в водоеме, который образовался на месте бывшего песчаного карьера", - рассказал Байдаров.

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По его словам, место, где видели крокодила, - озеро, заросшее камышом. Как отметил Байдаров, свидетели рассказали, что когда они заметили крокодила, тот ел утку.

Правоохранители осмотрели озеро и обнаружили, что из воды торчит морда крокодила. Длина животного - около полутора метров. На данный момент территорию охраняют шесть полицейских. Местные власти и правоохранители решают, каким образом действовать дальше, как поймать животное. Также пока никто не заявил о том, что у него пропал крокодил, добавил Байдаров.

Автор: 

Азовское море (1603) крокодил (22) отдых (389) Нацполиция (16433) Херсонская область (4726)


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Топ комментарии
+38
Шесть мало, это ему на месяц.
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05.08.2021 11:46
+34
Уже даже крокодилы с крысма бегут 🤣🤣🤣.
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05.08.2021 11:44
+34
Анекдот

Дзвінок у службу спасіння:
-ало ало, тут крокодил 1.5 метра
- Ви працюєте в службі захисту тварин ?.
-ні
- Ви є членом ГрінПіс ?
-ні
-ще хтось крім Вас є ?
- ні
- ну так ******* його лопатою по голові
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05.08.2021 12:03
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Страница 2 из 2
прикольно. штам-Дельта крокодил. я думал, что они все пресноводные. ан-нет.
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05.08.2021 12:47 Ответить
Гребнисті австралійські крокодили - найбільші у світі, живуть на морському узбережжі
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05.08.2021 12:58 Ответить
Турсезон на пике - он там работает. Крокодилом.
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05.08.2021 12:54 Ответить
зарабатывает как может .... с небольшими перерывами на уток
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05.08.2021 12:55 Ответить
А может это Аксенов, мутировавший после наводнений в Крыму ?
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05.08.2021 13:03 Ответить
надо опохмелиться и он сразу исчезнет
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05.08.2021 13:04 Ответить
Зачем ловить?
Пусть себе живет, если ему там понравилось!
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05.08.2021 13:08 Ответить
Крокодил ел утку, а с полицией не поделился. В этом проблема ?
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05.08.2021 13:15 Ответить
Утку жалко!
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05.08.2021 13:17 Ответить
А нефиг клювом щёлкать, вот и попала на обед.
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05.08.2021 13:21 Ответить
Для утки это был новый опыт.
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05.08.2021 14:21 Ответить
и последний
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07.08.2021 11:15 Ответить
Шуфрича срочно надо звать, прошлого крокодила он лично ловил))
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05.08.2021 13:22 Ответить
Бедный Гена...замучают тебя полицаи скоро
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05.08.2021 13:25 Ответить
Бідний Гєна-емігрант не тому,що поліціянти закатують,а тому,що в Криму води нема. Ось і довелось спасаться бігством.
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05.08.2021 14:46 Ответить
Нет на Крыме воды, поэтому перебрался на Херсонщину.
Но!
Там есть супер-полицейский Джамал. Будет битва.
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05.08.2021 13:42 Ответить
А ЕГО РАЗВЕ ЕЩЕ НЕ УВОЛИЛИ...БУБОЧКА, ВРОДЕ, объявил войну коррупционерам. К примеру, если ты мент, нельзя одновременно заниматься еще и бизнесом...
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06.08.2021 07:57 Ответить
ЗЫ... ментовский бизнес, там притомленные(без харчевания)бараны, бахча, магазин "купи-прперепродай", с повышением впрошлом году в звании... Не пойму тока , кто сча, мамлей, чи майор, а мож и прапор? ...
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06.08.2021 08:01 Ответить
Немедленно найти и пустить на кошельки.
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05.08.2021 14:14 Ответить
То была не утка, а Чебурашка. Гена решил его исключить из фракции зелёных.
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05.08.2021 14:19 Ответить
Без паники. Крокодилы летом не ядовитые.
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05.08.2021 14:21 Ответить
Лучше уж крокодилы, чем медузы!
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05.08.2021 14:30 Ответить
Може рептилія вже акліматизувалась і годиться, щоб її запустити в рів між Україною та Кацапією, який рано чи пізно доведеться викопати. Не можна таку цінну особину знищувати! Залишити для для розведення породи "крокодил морозостійкий".
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05.08.2021 14:32 Ответить
арбатскострелксая несси, просто доедала птеродактиля.
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05.08.2021 14:36 Ответить
На Арабатській стрілці виявили півтораметрового крокодила - їв качку: поліція вирішує, як його зловити - Цензор.НЕТ 5796
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05.08.2021 14:43 Ответить
Зелёний, на Арбатской стрелке? Явно кнопочка из ффракции С.Г.
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05.08.2021 15:39 Ответить
А это не тот крокодил, который под Мариуполем ушёл на зимовку?
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05.08.2021 16:27 Ответить
"На Арабатской стрелке обнаружили полутораметрового крокодила - ел утку: полиция решает, как его поймать..."

Порада:
1. Зловити москаля.
2. Почепити його на гачок.
3. Ловити крокодила на живця!😜
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05.08.2021 17:09 Ответить
Начал с утки , подрастет перейдет на отдыхающих .
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05.08.2021 20:54 Ответить
На жаль, поки вирішувалося, яким чином дістати крокодила, він помер і 5 серпня з води дістали вже мертву тварину близько двох метрів задовжки.
На Арабатській стрілці виявили півтораметрового крокодила - їв качку: поліція вирішує, як його зловити - Цензор.НЕТ 3047

......
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05.08.2021 22:29 Ответить
че це "на жаль"??? мерзенная тварь, слава Богу что сдох. Не хватало, чтобы еще людей съел??
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05.08.2021 22:49 Ответить
слова не мои - из текста статьи
(а как говориться - "редакция" ответственности за мнение журналюг не несет))))
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05.08.2021 22:52 Ответить
Очень жаль. Вода соленая не подошла
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06.08.2021 08:00 Ответить
Это из Ялты приплыл после потопа
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06.08.2021 02:54 Ответить
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