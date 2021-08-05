На Арабатской стрелке обнаружили полутораметрового крокодила - ел утку: полиция решает, как его поймать
На Арабатской стрелке в одном из водоемов, образовавшемся на месте, где в свое время добывали песок, обнаружили крокодила.
Об этом сообщил заместитель начальника отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Виталий Байдаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Да, это правда. Поступила информация от местных органов власти о том, что двое отдыхающих сообщили, что они видели крокодила в водоеме, который образовался на месте бывшего песчаного карьера", - рассказал Байдаров.
По его словам, место, где видели крокодила, - озеро, заросшее камышом. Как отметил Байдаров, свидетели рассказали, что когда они заметили крокодила, тот ел утку.
Правоохранители осмотрели озеро и обнаружили, что из воды торчит морда крокодила. Длина животного - около полутора метров. На данный момент территорию охраняют шесть полицейских. Местные власти и правоохранители решают, каким образом действовать дальше, как поймать животное. Также пока никто не заявил о том, что у него пропал крокодил, добавил Байдаров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пусть себе живет, если ему там понравилось!
Но!
Там есть супер-полицейский Джамал. Будет битва.
Порада:
1. Зловити москаля.
2. Почепити його на гачок.
3. Ловити крокодила на живця!😜
......
(а как говориться - "редакция" ответственности за мнение журналюг не несет))))