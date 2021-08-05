"Слуга народа" Корниенко о "повышенных тонах" на встрече Зеленского и Байдена: "Необязательно громко говорить для того, чтобы "громко" сказать"
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что Украину очень беспокоит ситуация с "Северным потоком - 2".
Об этом Корниенко заявил в интервью Цензор.НЕТ.
По словам парламентария, слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о "повышенных тонах" можно воспринимать как метафору.
"Необязательно громко говорить для того, чтобы "громко" сказать. Вообще здесь речь идет не только об Украине. Эта ситуация очень похожа на ту, которая сложилась с конфликтом на Донбассе и оккупацией Крыма. Да, формально это проблема Украины. Но все понимают, что она геополитическая и находится в плоскости безопасности. Например, наши коллеги из Польши на днях снова говорили о том, что запуск "Северного потока-2" - проблема безопасности Европы. Если кто-то этого не понимает, то поляки как раз наоборот все осознают, поэтому стараются объяснить другим. А "повышенные тона" - больше не о форме, а о том, что нас эта ситуация очень беспокоит", - подчеркнул Корниенко.
Кроме того, нардеп добавил, что любой дополнительный контакт с Западом для пророссийской партии ОПЗЖ это "гвоздик" в их гробики "русского мира".
Интервью с главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко читайте здесь.
Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что встреча Зеленского и Байдена будет на повышенных тонах.
Позже глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что никаких повышенных тонов и шантажа не будет.
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т.е. эти обмудки даже артистам заплатят с денег людей. а куда тогда идут 5 лярдов выделенных на праздник?
Зеля красава. Удивляет меня каждый день
А в патріотів буде свій окремий парад ?
Крещатик занят будет зеленым парадом
Послав Єрмака організовувати візит. Американці люди, які дотримуються закону. Вони прочитали посадові обов'язки секретарки і не побачили в них повноважень для здійснення важливої роботи. Посилає якогось мутілу, тим самим ображаючи американську сторону.
Вже і не варто розписувати ставлення штатів до цієї особини.
А то что на Ермака гонят э то все недоброжелатели, которые хотят, что бы он, найвеличніший лідер **********", остался без "правой руки" и больше ни слова связать не смог! Ага, счаззз!!!
Ну може ще "оприходувати" чергову сосну та дунуть коксу..
Ну ось вам ваше майбутнє, на яке ви заслуговуєте
Опанували «слуги» стадіони,
Все як казали: «Стадіон, так стадіон».
І вже під вартою сидять тупі гандони.
А хто ж їм лікар, ну хіба - Гордон?
Віндман