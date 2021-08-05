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"Слуга народа" Корниенко о "повышенных тонах" на встрече Зеленского и Байдена: "Необязательно громко говорить для того, чтобы "громко" сказать"

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что Украину очень беспокоит ситуация с "Северным потоком - 2".

Об этом Корниенко заявил в интервью Цензор.НЕТ.

По словам парламентария, слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о "повышенных тонах" можно воспринимать как метафору.

"Необязательно громко говорить для того, чтобы "громко" сказать. Вообще здесь речь идет не только об Украине. Эта ситуация очень похожа на ту, которая сложилась с конфликтом на Донбассе и оккупацией Крыма. Да, формально это проблема Украины. Но все понимают, что она геополитическая и находится в плоскости безопасности. Например, наши коллеги из Польши на днях снова говорили о том, что запуск "Северного потока-2" - проблема безопасности Европы. Если кто-то этого не понимает, то поляки как раз наоборот все осознают, поэтому стараются объяснить другим. А "повышенные тона" - больше не о форме, а о том, что нас эта ситуация очень беспокоит", - подчеркнул Корниенко.

Кроме того, нардеп добавил, что любой дополнительный контакт с Западом для пророссийской партии ОПЗЖ это "гвоздик" в их гробики "русского мира".

Интервью с главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко читайте здесь.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что встреча Зеленского и Байдена будет на повышенных тонах.

Позже глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что никаких повышенных тонов и шантажа не будет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - жителям ОРДЛО, считающим себя россиянами: Езжайте и ищите себе место в РФ. ВИДЕО

Автор: 

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20255) Северный поток (1449) Арахамия Давид (988) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+13
все в курсе что впервые в истории страны праздничный концерт ко дню независимости Украины будет... платным для зрителей

т.е. эти обмудки даже артистам заплатят с денег людей. а куда тогда идут 5 лярдов выделенных на праздник?
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05.08.2021 11:46
+12
правильно .. можна тихесенько але дуже моцно спаскудити повітря!
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05.08.2021 11:45
+11
Когда корниенко и агрохимия на пониженых тонах обсуждали рапана алахвердиевой, то это услышала вся страна. Так что страшно представить, если тоны будут повышенные
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05.08.2021 11:45
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Зеля буде говорити фальцетом.
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05.08.2021 11:44 Ответить
Петушинным.
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05.08.2021 11:50 Ответить
Гундосым фальцетом
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05.08.2021 13:30 Ответить
правильно .. можна тихесенько але дуже моцно спаскудити повітря!
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05.08.2021 11:45 Ответить
Народжений повзати, може говорити тільки фальцетом, в стійці "партер"
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05.08.2021 11:45 Ответить
Когда корниенко и агрохимия на пониженых тонах обсуждали рапана алахвердиевой, то это услышала вся страна. Так что страшно представить, если тоны будут повышенные
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05.08.2021 11:45 Ответить
все в курсе что впервые в истории страны праздничный концерт ко дню независимости Украины будет... платным для зрителей

т.е. эти обмудки даже артистам заплатят с денег людей. а куда тогда идут 5 лярдов выделенных на праздник?
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05.08.2021 11:46 Ответить
Как куда, на зарплату массовикам-затейникам.
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05.08.2021 11:48 Ответить
Стоимость билета варьируется от 200 до 2700 гривен.

Зеля красава. Удивляет меня каждый день
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05.08.2021 11:49 Ответить
Менше людей туди прийде.
А в патріотів буде свій окремий парад ?
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05.08.2021 11:51 Ответить
Лучше б на тот концерт вообще никто не пришел. Это было бы самое лучшее прыныження для прыныжня. Хотя они масовку могут нагнать, понимают ведь, что нарид зубожыл, а порохоботы на этот шабаш зебилов врядли подтянутся
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05.08.2021 11:53 Ответить
думаю нет
Крещатик занят будет зеленым парадом
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05.08.2021 11:53 Ответить
зекретин ,говорят,ещё и Ротару-сепарастку притащит...а та точно бесплатно открывать рот под фанеру не будет
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05.08.2021 11:54 Ответить
кортоше вава поїде з потрійним набіром памперсів та *антидепресантів*, я вже про змазку не кажу
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05.08.2021 11:47 Ответить
"Слуга народа" Корниенко о "повышенных тонах" на встрече Зеленского и Байдена: "Необязательно громко говорить для того, чтобы "громко" сказать" - Цензор.НЕТ 3464
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05.08.2021 11:47 Ответить
Дивуюсь, чому Зеленський одразу зіпсував зустріч з Байденом ?
Послав Єрмака організовувати візит. Американці люди, які дотримуються закону. Вони прочитали посадові обов'язки секретарки і не побачили в них повноважень для здійснення важливої роботи. Посилає якогось мутілу, тим самим ображаючи американську сторону.
Вже і не варто розписувати ставлення штатів до цієї особини.
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05.08.2021 11:50 Ответить
Ермака никто не посылал, он сам себя послал. Клоун просто занял удобную позицию, ни во что не вникать, отдыхать и снимать видосики, ....периодически Ермак приносит бумажки на подпись, говорит что нужно сделать.....Нахрена Клоуну напрягаться?! Вот и сейчас Ермак "старается", поехал для Бубочки все организовывать, думает он ему запрещать будет?! Зачем?!
А то что на Ермака гонят э то все недоброжелатели, которые хотят, что бы он, найвеличніший лідер **********", остался без "правой руки" и больше ни слова связать не смог! Ага, счаззз!!!
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05.08.2021 13:31 Ответить
і знову щось не так з контекстом...
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05.08.2021 11:50 Ответить
А хто этот Корниенко? Откуда он взялся? Смотрю - выдает такие суждения, на мировом уровне. Шо они с Агрохимией делали до Осла?
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05.08.2021 11:51 Ответить
це спеціаліст по корабельних соснах.
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05.08.2021 11:51 Ответить
Корабли строил? В каком городе, селе?
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05.08.2021 11:53 Ответить
корабельные сосны-это девушки лёгкого поведения,которых они с хламидий собирают по всей Украине,везут к зекретину,а тот удивлялся,выкуривал за раз все шо видит и вопил:"баба да!баба да!"-потом они все проходят в сн
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05.08.2021 12:02 Ответить
пожрать, поспать, поср@ть та поржать..
Ну може ще "оприходувати" чергову сосну та дунуть коксу..
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05.08.2021 11:54 Ответить
нюхали і сосали
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05.08.2021 11:55 Ответить
які ж ви барани, навіть з депутатськими посвідченнями.
Ну ось вам ваше майбутнє, на яке ви заслуговуєте

Опанували «слуги» стадіони,
Все як казали: «Стадіон, так стадіон».
І вже під вартою сидять тупі гандони.
А хто ж їм лікар, ну хіба - Гордон?
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05.08.2021 11:52 Ответить
Не будет он говорить. Он сыграет. Музыка - универсальный ключ к сердцам людей. Лунную сонату Людвига нашего ван Бетховена или что-то в этом роде. Задушевное.
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05.08.2021 11:55 Ответить
Моніка тільки "зашерінкове" опанувала
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05.08.2021 12:33 Ответить
а карниенку похож "мальчик"
"Слуга народа" Корниенко о "повышенных тонах" на встрече Зеленского и Байдена: "Необязательно громко говорить для того, чтобы "громко" сказать" - Цензор.НЕТ 2386
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05.08.2021 11:58 Ответить
Не обязательно громко пердеть, чтобы обосраться.
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05.08.2021 12:00 Ответить
Корниенко о "повышенных тонах"-Один придурок отмазывает другого придурка- Арахамию. /"Северный поток-2" брался остановить геройски Витренко. "Нафтогаз" усиливает (премиями из казны) команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко 26.05.21 . С противодействием , в отличие от премий, не получилось. Но нет причин для беспокойства: Украина должна получать миллиарды долларов по транзитному контракту, даже если РФ достроит "Северный поток - 2", - Витренко/ Все три придурка-придурки государственного значения.
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05.08.2021 12:03 Ответить
Нехай Шмаркля туфлю зніме і постукає нею по столу з криком "я вам пакажу кузькіну мать!"
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05.08.2021 12:04 Ответить
Яку туфлю? Моніка звикла хіба що штанці знімати, ставати навколішки і заглядати в очка.
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05.08.2021 12:36 Ответить
И вот сегодня у ********** наконец-то сказали, назвав вову - "ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ С РАСШИРЕННЫМИ ЗРАЧКАМИ", долго терпели не включали свою проинформированность...
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05.08.2021 13:06 Ответить
"Зеленський лестив і викладався на повну"

Віндман
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05.08.2021 17:10 Ответить
 
 