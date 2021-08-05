"Слуга народа" Корниенко о "повышенных тонах" на встрече Зеленского и Байдена: "Необязательно громко говорить для того, чтобы "громко" сказать"

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что Украину очень беспокоит ситуация с "Северным потоком - 2".

Об этом Корниенко заявил в интервью Цензор.НЕТ.

По словам парламентария, слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о "повышенных тонах" можно воспринимать как метафору.

"Необязательно громко говорить для того, чтобы "громко" сказать. Вообще здесь речь идет не только об Украине. Эта ситуация очень похожа на ту, которая сложилась с конфликтом на Донбассе и оккупацией Крыма. Да, формально это проблема Украины. Но все понимают, что она геополитическая и находится в плоскости безопасности. Например, наши коллеги из Польши на днях снова говорили о том, что запуск "Северного потока-2" - проблема безопасности Европы. Если кто-то этого не понимает, то поляки как раз наоборот все осознают, поэтому стараются объяснить другим. А "повышенные тона" - больше не о форме, а о том, что нас эта ситуация очень беспокоит", - подчеркнул Корниенко.

Кроме того, нардеп добавил, что любой дополнительный контакт с Западом для пророссийской партии ОПЗЖ это "гвоздик" в их гробики "русского мира".

Интервью с главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко читайте здесь.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что встреча Зеленского и Байдена будет на повышенных тонах.

Позже глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что никаких повышенных тонов и шантажа не будет.

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