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Новости
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Угрожавшему взорвать гранату в Кабмине Прохничу сообщили о подозрении по трем статьям: решается вопрос об избрании меры пресечения, - прокуратура

Угрожавшему взорвать гранату в Кабмине Прохничу сообщили о подозрении по трем статьям: решается вопрос об избрании меры пресечения, - прокуратура

Сообщено о подозрении Владимиру Прохничу, который захватил помещение Кабинета Министров и угрожал взорвать гранату.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 43-летнему мужчине, который вчера захватил помещение Кабинета Министров на ул. Грушевского 12/2, удерживал людей и угрожал взорвать себя гранатой. Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием)", - говорится в сообщении.

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Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Мотивы и обстоятельства совершения преступления устанавливаются.

Досудебное расследование осуществляется следователями Печерского управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве.

Угрожавшему взорвать гранату в Кабмине Прохничу сообщили о подозрении по трем статьям: решается вопрос об избрании меры пресечения, - прокуратура 01

Напомним, 4 августа мужчина зашел в здание Кабмина и угрожает взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Как оказалось, угрожавшим взорвать гранату в Кабмине оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, у Прохнича в руках была боевая граната. Вместе с тем, он не выдвигал никаких требований. По данному факту, будет открыто уголовное производство по четырем статьям, одна из них - самая тяжкая, 147 - захват заложников, до 15 лет. Однако Клименко уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с Прохничем, заложниками пока называть нельзя.

Глава МВД Монастырский заявил, что Прохничу будет назначена психиатрическая экспертиза.

По словам побратимов Прохнича, у него опухоль: его довела бюрократия.

Автор: 

граната (997) Кабмин (14025) Киев (25484) прокуратура (5006) Прохнич Владимир (15)


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Топ комментарии
+17
А что там с Савченко, она ж тоже хотела взорвать Верховную Раду. Бегает как ни в чем не бывало по каналам малоросов. Или у нас правосудие для лохов?
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05.08.2021 12:08
+12
https://www.facebook.com/korchynskaoksana/?__cft__[0]=AZVMeOGiaGrrm1jn7Ja7CNBmH3FiX_oyL1cgL4heftpndF57NP22RC8qzd6OV1FMU0Cq0LsQtkkA_oWpB7YS1nh4CYJR8xXOVGjZzA0pes7LEPKW3TCwVgkc_oW1y3ObOlXFuWpoDC4Nz3aJDcsB4JS3&__tn__=-UC%2CP-R Оксана Корчинська

Володимир Прохнич, який прийшов до Кабміну з гранатою, - мешканець Ірпеню, ветеран АТО, айдарівець.

Він був доведений до відчаю ірпінською корумпованою, ватною владою.

Ця влада дріб'язковими подачками заткнула пельку деяким ветеранам.

Ті ветерани, які (як Прохнич) не збираються мовчати, не можуть розраховувати ні на земельні ділянки, ні на квартири, ні на сприяння бізнесу.

Ірпінська влада виділяє землю великим забудовникам. На останній сесії вона виділила землю під будівництво капища УПЦ ФСБ.

Ні для ветерана Прохнича, ні для Православної Церкви України землі в ірпінської влади нема.

Замість Прохнича в камері мають сидіти ірпінський мер, хазяїн ірпінського мера і більшість ірпінських депутатів.

P.S. Наші близькі адвокати вже поїхали допомогати ветерану.
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05.08.2021 12:24
+11
наградить и отпустить
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05.08.2021 12:07
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А кого он захватил?Кого лишил свободы?
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05.08.2021 12:07 Ответить
наградить и отпустить
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05.08.2021 12:07 Ответить
... понять и простить
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05.08.2021 13:19 Ответить
А что там с Савченко, она ж тоже хотела взорвать Верховную Раду. Бегает как ни в чем не бывало по каналам малоросов. Или у нас правосудие для лохов?
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05.08.2021 12:08 Ответить
Ну я ж говорил, что захвата заложников не было
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05.08.2021 12:10 Ответить
ну так вже покарали усіх зрадників та колаборантів, призначив їх на державні посади; покарали наркоманів брагара та юрченка, але віявилося, що отримали догани поліцейські.
І тільки ветеранів-добровольців-патріотів намагаються судити за законом.
Нічого, зелені потвори, осінь наближається..
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05.08.2021 12:13 Ответить
Отпустите мужика. Вам рейтинги и нам меньше злиться на вас.
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05.08.2021 12:14 Ответить
Что-то Журавля вспомнил, царствие ему небесное, светлой памяти солдат. Воскресни он сейчас, что бы сделал?
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05.08.2021 12:16 Ответить
вот задержали "особо опасную" для судей прокуроров и депутатов "преступную группировку" а судьи спать спокойно ? вряд-ли смогут! Почему ? Потому что будут другие! Ибо проявление их "бандитизма" продиктовано существованием особенной касты "людей" , на которых не распространяются законы. Савченко , теперь Прохнич - они начинают.... да слетели с катушек, но после них будут другие - наше общество серьезно больно! "Элитой", "неприкасаемыми" , "мажорами", "золотой молодежью"
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05.08.2021 12:22 Ответить
И Савченко и Прохнич не правы в реализации но правы по сути - "З@али!"
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05.08.2021 12:25 Ответить
Панять і простіть. І домой отпустіть.
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05.08.2021 12:22 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskaoksana/?__cft__[0]=AZVMeOGiaGrrm1jn7Ja7CNBmH3FiX_oyL1cgL4heftpndF57NP22RC8qzd6OV1FMU0Cq0LsQtkkA_oWpB7YS1nh4CYJR8xXOVGjZzA0pes7LEPKW3TCwVgkc_oW1y3ObOlXFuWpoDC4Nz3aJDcsB4JS3&__tn__=-UC%2CP-R Оксана Корчинська

Володимир Прохнич, який прийшов до Кабміну з гранатою, - мешканець Ірпеню, ветеран АТО, айдарівець.

Він був доведений до відчаю ірпінською корумпованою, ватною владою.

Ця влада дріб'язковими подачками заткнула пельку деяким ветеранам.

Ті ветерани, які (як Прохнич) не збираються мовчати, не можуть розраховувати ні на земельні ділянки, ні на квартири, ні на сприяння бізнесу.

Ірпінська влада виділяє землю великим забудовникам. На останній сесії вона виділила землю під будівництво капища УПЦ ФСБ.

Ні для ветерана Прохнича, ні для Православної Церкви України землі в ірпінської влади нема.

Замість Прохнича в камері мають сидіти ірпінський мер, хазяїн ірпінського мера і більшість ірпінських депутатів.

P.S. Наші близькі адвокати вже поїхали допомогати ветерану.
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05.08.2021 12:24 Ответить
100% !
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05.08.2021 12:35 Ответить
Розслідувати причини будете, чи то своІлюдЯ, там всеОк?
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05.08.2021 12:35 Ответить
Наверное от хорошей жизни: от постоянного и неуклонного роста благосостояния, улучшения медицинского обслуживания, внимания Батьківщини к своему защитнику, однажды "имевшему неосторожность" на фронте получить минно-взрывную травму...
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05.08.2021 13:04 Ответить
Если уже взял гранату то взрывай, иначе перепуганные воришки из адмінбудівель отомстя
безжалостно и от зоны жесткой его уже ничего не спасет. Будет дурачек унижен и растопчен за проявление инфантильной эмиональности. Очень показательный случай для перресичного патриота.
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05.08.2021 13:14 Ответить
Ну,блін, ще й брехати не вміють. Якие "захоплення", які "заручники"?! Довели падли бюрократичні чоловіка досказу, а тепер відмазуються. Відео ж бачили всі. Так що нехай прокуратура не бреше.
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05.08.2021 13:52 Ответить
С зелёной шоблой с клоуном-дурачком во главе скатываемся к тому моменту, что ветераны перестанут угрожать, а начнут взрывать. А гнид при власти люди просто из окон станут выбрасывать
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05.08.2021 16:27 Ответить
 
 