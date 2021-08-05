Угрожавшему взорвать гранату в Кабмине Прохничу сообщили о подозрении по трем статьям: решается вопрос об избрании меры пресечения, - прокуратура
Сообщено о подозрении Владимиру Прохничу, который захватил помещение Кабинета Министров и угрожал взорвать гранату.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
"Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 43-летнему мужчине, который вчера захватил помещение Кабинета Министров на ул. Грушевского 12/2, удерживал людей и угрожал взорвать себя гранатой. Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием)", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
Мотивы и обстоятельства совершения преступления устанавливаются.
Досудебное расследование осуществляется следователями Печерского управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве.
Напомним, 4 августа мужчина зашел в здание Кабмина и угрожает взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Как оказалось, угрожавшим взорвать гранату в Кабмине оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.
По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, у Прохнича в руках была боевая граната. Вместе с тем, он не выдвигал никаких требований. По данному факту, будет открыто уголовное производство по четырем статьям, одна из них - самая тяжкая, 147 - захват заложников, до 15 лет. Однако Клименко уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с Прохничем, заложниками пока называть нельзя.
Глава МВД Монастырский заявил, что Прохничу будет назначена психиатрическая экспертиза.
По словам побратимов Прохнича, у него опухоль: его довела бюрократия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І тільки ветеранів-добровольців-патріотів намагаються судити за законом.
Нічого, зелені потвори, осінь наближається..
Володимир Прохнич, який прийшов до Кабміну з гранатою, - мешканець Ірпеню, ветеран АТО, айдарівець.
Він був доведений до відчаю ірпінською корумпованою, ватною владою.
Ця влада дріб'язковими подачками заткнула пельку деяким ветеранам.
Ті ветерани, які (як Прохнич) не збираються мовчати, не можуть розраховувати ні на земельні ділянки, ні на квартири, ні на сприяння бізнесу.
Ірпінська влада виділяє землю великим забудовникам. На останній сесії вона виділила землю під будівництво капища УПЦ ФСБ.
Ні для ветерана Прохнича, ні для Православної Церкви України землі в ірпінської влади нема.
Замість Прохнича в камері мають сидіти ірпінський мер, хазяїн ірпінського мера і більшість ірпінських депутатів.
P.S. Наші близькі адвокати вже поїхали допомогати ветерану.
безжалостно и от зоны жесткой его уже ничего не спасет. Будет дурачек унижен и растопчен за проявление инфантильной эмиональности. Очень показательный случай для перресичного патриота.