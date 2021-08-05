Угрожавшему взорвать гранату в Кабмине Прохничу сообщили о подозрении по трем статьям: решается вопрос об избрании меры пресечения, - прокуратура

Сообщено о подозрении Владимиру Прохничу, который захватил помещение Кабинета Министров и угрожал взорвать гранату.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 43-летнему мужчине, который вчера захватил помещение Кабинета Министров на ул. Грушевского 12/2, удерживал людей и угрожал взорвать себя гранатой. Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием)", - говорится в сообщении.

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Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Мотивы и обстоятельства совершения преступления устанавливаются.

Досудебное расследование осуществляется следователями Печерского управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве.

Напомним, 4 августа мужчина зашел в здание Кабмина и угрожает взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Как оказалось, угрожавшим взорвать гранату в Кабмине оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, у Прохнича в руках была боевая граната. Вместе с тем, он не выдвигал никаких требований. По данному факту, будет открыто уголовное производство по четырем статьям, одна из них - самая тяжкая, 147 - захват заложников, до 15 лет. Однако Клименко уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с Прохничем, заложниками пока называть нельзя.

Глава МВД Монастырский заявил, что Прохничу будет назначена психиатрическая экспертиза.

По словам побратимов Прохнича, у него опухоль: его довела бюрократия.