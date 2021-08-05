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Корниенко о заимствовании управленческого опыта КНР: Идеологию и геополитический курс менять не можем

Корниенко о заимствовании управленческого опыта КНР: Идеологию и геополитический курс менять не можем

Украина может обратить внимание на управленческие принципы или планирование в Китае.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Надо отбросить наши политические нюансы и почитать их программу на следующие пять лет, которую приняли Всекитайские собрания народных представителей. Там говорится о том, что нужно делать, чтобы китайские экипажи могли высаживаться на Марсе, что необходимо удвоить количество скоростных дорог и строить подводные города. Нам стоит посмотреть, как люди занимаются экономическим планированием, как работают над увеличением своих рынков сбыта, экспортом, импортом и так далее. Вот из этого можно брать пример. Конечно, негатив есть в каждом режиме. Его тоже можно обсуждать", - подчеркнул парламентарий.

В то же время, Корниенко добавил, что об изменении идеологии в Украине вообще речь не идет.

"Мы не можем менять геополитический курс, потому что он записан в Конституции - евроатлантическая интеграция и вступление в НАТО", - добавил он.

Полный текст интервью с Александром Корниенко читайте здесь.

Ранее Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Корниенко о "повышенных тонах" на встрече Зеленского и Байдена: "Необязательно громко говорить для того, чтобы "громко" сказать"

Автор: 

Китай (2933) НАТО (9964) Евросоюз (17076) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+10
да достаточно перенять практику расстрела чиновников за взятки, и все, больше ничего не нужно.
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05.08.2021 12:15
+4
У всех слуг заросшие, небритые пыки.
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05.08.2021 12:16
+4
Ты, дядя, не отчаивайся. Арахнофобия... Агрохимия...Херомантия... Ну, отой примат из ВР четко сказал, что на Байдена орать, мир ядерной бомбой пугать. Чего ты вмешиваешься в геополитику? Не разбираешься ни в чем - сиди тихонько, получай конверты. Начальство он тут поправляет.
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05.08.2021 12:23
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Правила форума Совет форумчан
да достаточно перенять практику расстрела чиновников за взятки, и все, больше ничего не нужно.
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05.08.2021 12:15 Ответить
У всех слуг заросшие, небритые пыки.
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05.08.2021 12:16 Ответить
то содомитская мода.
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05.08.2021 12:19 Ответить
олЕні-Олені не бриті і не голені.(С)
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05.08.2021 12:20 Ответить
Міня нітак понялі. Чули вже. Зондують лохторат.
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05.08.2021 12:18 Ответить
як можна не міняти те, чого й не було?
Дивний якийсь цей мохнорилий тіпок
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05.08.2021 12:19 Ответить
Ты, дядя, не отчаивайся. Арахнофобия... Агрохимия...Херомантия... Ну, отой примат из ВР четко сказал, что на Байдена орать, мир ядерной бомбой пугать. Чего ты вмешиваешься в геополитику? Не разбираешься ни в чем - сиди тихонько, получай конверты. Начальство он тут поправляет.
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05.08.2021 12:23 Ответить
Идеология основателя, кормильца и благодетеля правящей партии. Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский . / Дайте 5-10 лет и кровь (украинцев РФ и Израиль) забудут. Россия все равно сильнее. - Коломойский. / Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский./ Экономика : продажа заводов, земли, продажа всего ещё не проданного и "Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский. " Украинцам кодланом Коломойского уготована судьба палестинцев.
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05.08.2021 12:26 Ответить
Сборище зеленых наркоманов. Такой бред нести и не лежать в дурке может только обдолбанный наркоша.
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05.08.2021 12:35 Ответить
не погоджуюсь.
Геббельс же не був обдолбаним наркошою! І Суслов з Андроповим - також... А вірили же їм як...
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05.08.2021 12:39 Ответить
Они строили свою систему управления государством и массами. Что коммунисты, что нацисты. А этот зелюк бред откровенный несет об опыте Китая.
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05.08.2021 12:44 Ответить
та китайська-компартійна ідеологія нічим принциповим не відрізняється від нациської НСДП та більшовицької КПРС. Різниця там - лише в націонално-історичному аспекті. Інша справа, що в слуг уродів своєї історії ще нема...
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05.08.2021 12:56 Ответить
И не будет, потому что это зеленая пена племени постсовковых наследников строителей коммунизма. Это такие особые индивидуумы, которые с айфоном в руках сидят в деревянном домике с дыркой в полу и считают что так должны жить люди в 21 веке.
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05.08.2021 13:02 Ответить
Вірили Суслову і Андропову??? Та ви, пане, жартуєте
Сталіну, може, і "вірили" під загрозою чорних воронків і заградзагонів, а все що пришло після 1953 - то лише відголоски старого остраху, який за десятки років диктатури совітів став генетичним.
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05.08.2021 17:00 Ответить
хоч він заперечує, але, принаймі, в одному слуги уродів копіюють китайців: у рівні брехливої пропаганди (як одного з аспектів ідеології) для свого лохторату. Успішно, чи ні - то вже окреме питання.
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05.08.2021 12:37 Ответить
Не можете, а хочется, да?
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05.08.2021 12:39 Ответить
Да кто же вам разрешит поменять идеологию и курс? Курс только один - и дальше повышать коммуналку, а идеология - это европейские тарифы. За це стояв Майдан
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05.08.2021 12:43 Ответить
сперва открываем свободный рынок земли, электроэнергии и т.д. а потом внезапно переходим плановой экономике? это шизофрения не иначе
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05.08.2021 12:46 Ответить
ІмбИцил, пліснявий.
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05.08.2021 12:47 Ответить
...ми не можем змінити курс...... але дуже хочеться. Вже й свого маоцЗЕдуна приготували....
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05.08.2021 12:54 Ответить
как писал поэт:
настоящих буйных мало
вот и нету вожаков...

сборище проходимцев и наркош = зе
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05.08.2021 12:59 Ответить
геополитику менять не нужно, нужно делать єкономику как они. а идеологию менять точно не стоит. потому что в кнр за коррупцию, расстрел. поменяв идеологию мы можем остаться без коррупционеров.
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05.08.2021 13:22 Ответить
"Звичайно, негатив є в кожному режимі." Ага. Що ще будемо переймати і обговорювати? "Большой скачок", культурная революція"..., чи може поближче до нас - ГУЛАГ, Голодомор, ударниє "комсомольскиє" стройкі...
Цинізм і долбо...зм. Такі вони слуги з Глевахи.
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05.08.2021 13:27 Ответить
До речі, Китай пізніше також приєднався до Будапештського Меморандуму.
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05.08.2021 13:50 Ответить
К сожалению, в современном мире /по факту/ почти нет ни одной настоящей ГРАЖДАНСКОЙ республики, ГРАЖДАНСТВО в современном мире девальвировано до средневекового "ПОДДАНСТВА", но это не повод, чтоб скатываться к китайскому и москальскому РАБСТВУ!
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05.08.2021 14:38 Ответить
Навіщо зкочуватись, ми ніколи цього рабства і не позбуватись. Це і є причина нашої ще більшої деградації, що жорстка диктатура була замінена просто НЕРІВНОПРАВ'ЯМ (пільги і привілеї держноменклатури перед "пересічними"), а рабство так і не було скасовано.
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05.08.2021 16:47 Ответить
Ги-ги-ги...
Офігіти, в країні і в партії, де немає і натяку на будь-які ідеологічні принципи і все побудовано на принципі "ти начальник - я дурень" (і навпаки) він про якусь там "ідеологію" варнякає...

Брехун, мля
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05.08.2021 16:34 Ответить
Як би у нас був управлінський досвід Китаю то ви зелена чума мили туалети, на більше не здатні.
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05.08.2021 17:12 Ответить
 
 