Корниенко о заимствовании управленческого опыта КНР: Идеологию и геополитический курс менять не можем
Украина может обратить внимание на управленческие принципы или планирование в Китае.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
"Надо отбросить наши политические нюансы и почитать их программу на следующие пять лет, которую приняли Всекитайские собрания народных представителей. Там говорится о том, что нужно делать, чтобы китайские экипажи могли высаживаться на Марсе, что необходимо удвоить количество скоростных дорог и строить подводные города. Нам стоит посмотреть, как люди занимаются экономическим планированием, как работают над увеличением своих рынков сбыта, экспортом, импортом и так далее. Вот из этого можно брать пример. Конечно, негатив есть в каждом режиме. Его тоже можно обсуждать", - подчеркнул парламентарий.
В то же время, Корниенко добавил, что об изменении идеологии в Украине вообще речь не идет.
"Мы не можем менять геополитический курс, потому что он записан в Конституции - евроатлантическая интеграция и вступление в НАТО", - добавил он.
Полный текст интервью с Александром Корниенко читайте здесь.
Ранее Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дивний якийсь цей мохнорилий тіпок
Геббельс же не був обдолбаним наркошою! І Суслов з Андроповим - також... А вірили же їм як...
Сталіну, може, і "вірили" під загрозою чорних воронків і заградзагонів, а все що пришло після 1953 - то лише відголоски старого остраху, який за десятки років диктатури совітів став генетичним.
настоящих буйных мало
вот и нету вожаков...
сборище проходимцев и наркош = зе
Цинізм і долбо...зм. Такі вони слуги з Глевахи.
Офігіти, в країні і в партії, де немає і натяку на будь-які ідеологічні принципи і все побудовано на принципі "ти начальник - я дурень" (і навпаки) він про якусь там "ідеологію" варнякає...
Брехун, мля