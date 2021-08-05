Корниенко о заимствовании управленческого опыта КНР: Идеологию и геополитический курс менять не можем

Украина может обратить внимание на управленческие принципы или планирование в Китае.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Надо отбросить наши политические нюансы и почитать их программу на следующие пять лет, которую приняли Всекитайские собрания народных представителей. Там говорится о том, что нужно делать, чтобы китайские экипажи могли высаживаться на Марсе, что необходимо удвоить количество скоростных дорог и строить подводные города. Нам стоит посмотреть, как люди занимаются экономическим планированием, как работают над увеличением своих рынков сбыта, экспортом, импортом и так далее. Вот из этого можно брать пример. Конечно, негатив есть в каждом режиме. Его тоже можно обсуждать", - подчеркнул парламентарий.

В то же время, Корниенко добавил, что об изменении идеологии в Украине вообще речь не идет.

"Мы не можем менять геополитический курс, потому что он записан в Конституции - евроатлантическая интеграция и вступление в НАТО", - добавил он.

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Ранее Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.

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