СБУ проводит обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса Харьковщины
В Харьковской области сегодня, 5 августа, проводятся оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Национального корпуса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На данный момент в Харьковской области действительно проводятся оперативно-следственные действия, обыски в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Нацкорпуса. После окончания оперативно-следственных действий мы предоставим более подробную информацию", - сообщили изданию в пресс-центре УСБУ в Харьковской области.
Глава Харьковского областного отделения Нацкорпуса Константин Немичев на телефонные звонки не отвечает.
Вместе с тем, сайт Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник сообщает, что сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины провели серию обысков и задержали 7 членов харьковского областного отделения политической партии "Национальный корпус", среди которых Сергей "Чили" Величко, по подозрению в создании и участии в составе организованной преступной группировки, специализировавшейся на рэкете.
"По словам инсайдера, 5 августа силовики провели более 50 обысков по месту жительства и в помещениях, которые использовались достойниками из "азовского движения", обнаружив, в частности, оружие и боеприпасы... На момент подготовки этого материала источник подтверждает факт задержания 7 участников "азовского ОПГ", включая "Чили"-Величко", - говорится в сообщении.
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И следующее 9-е мая мы встретим все в красных флагах и российской попсе.., НУ а там уже и раше-танки подтянутся, если не раньше..
Но как то кривобоко они все это делают (примерно как обыски в "доме" Медведчука)
Потому недоганяю какой национальности этот корпус.
Звідки поросята з кнопкою,
де такі музика та слова:
"У мєня у хрюшки розовиє ушки,
Розовоє брюшко, хвостік завитушки,
Хрю, хрю, хрю..." ?
А НАКАЗИ КРЕМЛЯ ТРЕБА ВИКОНУВАТИ.???