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СБУ проводит обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса Харьковщины

СБУ проводит обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса Харьковщины

В Харьковской области сегодня, 5 августа, проводятся оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Национального корпуса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На данный момент в Харьковской области действительно проводятся оперативно-следственные действия, обыски в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Нацкорпуса. После окончания оперативно-следственных действий мы предоставим более подробную информацию", - сообщили изданию в пресс-центре УСБУ в Харьковской области.

Глава Харьковского областного отделения Нацкорпуса Константин Немичев на телефонные звонки не отвечает.

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Вместе с тем, сайт Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник сообщает, что сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины провели серию обысков и задержали 7 членов харьковского областного отделения политической партии "Национальный корпус", среди которых Сергей "Чили" Величко, по подозрению в создании и участии в составе организованной преступной группировки, специализировавшейся на рэкете.

"По словам инсайдера, 5 августа силовики провели более 50 обысков по месту жительства и в помещениях, которые использовались достойниками из "азовского движения", обнаружив, в частности, оружие и боеприпасы... На момент подготовки этого материала источник подтверждает факт задержания 7 участников "азовского ОПГ", включая "Чили"-Величко", - говорится в сообщении.

СБУ (19867) Харьковщина (5577) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+17
це той нацкорпус що разом з "нацженами"просував зелю до влади та кричав про "свинарчуків"?
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05.08.2021 12:34
+13
Нацкорпус зробив це разом ...
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05.08.2021 12:30
+7
Я извиняюсь, прокуратура-мвд-сбу Харьковской области уже разобрались с бандой "оплот", которая превратилась в "бригаду народной милиции" и орудует в Лугандоне или как? Как и кем создавалась, как бандитствовала, кто помогал и крышевал и прочее?
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05.08.2021 12:32
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05.08.2021 12:24 Ответить
На Авакова, кажете, поперли? Ну, ну...
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05.08.2021 12:26 Ответить
А вот тут уже никаких сомнений- сказывается отставка Авакова. Таки надо подъехать к базам "Азова"... посмотреть.
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05.08.2021 12:27 Ответить
зачистят нац.корпус , после расформируют Азов, следом ликвидируют мелкие патриотические организации всякие там Братства, Видсич капитуляции и др..
И следующее 9-е мая мы встретим все в красных флагах и российской попсе.., НУ а там уже и раше-танки подтянутся, если не раньше..
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05.08.2021 12:28 Ответить
да, да, кацкорпус самая патриотическая организация) с гебней и мусорами в штате)))
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05.08.2021 12:51 Ответить
нацкорпус - это Аваковские архаровцы, похоже ему решили подрезать крылья, что бы не получить нежданчик.
Но как то кривобоко они все это делают (примерно как обыски в "доме" Медведчука)
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05.08.2021 13:20 Ответить
PS А харьковщина, поскольку ходят упорные слухи, что Харьков, Аваков полностью подмял под себя и подготовил под свое мэрство. После Кернеса, там по сути образовался вакуум власти, а Добкина в расчет можно не брать, думаю с ним как то порешают этот вопрос, чтобы не мешал сильно. А как показывает украинский опыт, избиратель сам особо ничего не решает!!!
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05.08.2021 13:41 Ответить
Після Нацкорпусу візьмуться за ПС і УДА Яроша. Почали з Семегнченка, так сказати - пробний камінь. Тиша. Тепер - Нацкорпус і далі - по списку. Залишаться диванні "патріоти" петра олексійовича, ну це - полова. Їх точно не будуть чипати. це ж ригівські брати-близнюки. Олексійович зову скаконе в крісло міністра економіки і до слідуючого шухеру, т. е. - Майдану.
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05.08.2021 15:59 Ответить
Нацкорпус зробив це разом ...
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05.08.2021 12:30 Ответить
Это Аваков "зровив"! Не для кого не секрет, что он тогда открыто поддержал Зеленского. А нацкорпус выступил лишь как инструмент
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05.08.2021 13:22 Ответить
Я извиняюсь, прокуратура-мвд-сбу Харьковской области уже разобрались с бандой "оплот", которая превратилась в "бригаду народной милиции" и орудует в Лугандоне или как? Как и кем создавалась, как бандитствовала, кто помогал и крышевал и прочее?
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05.08.2021 12:32 Ответить
А как они разберутся с "Оплотом", который орудует в Лугандоне? Для этого надо Лугандон ковровыми бомбардировками сносить.
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05.08.2021 13:29 Ответить
це той нацкорпус що разом з "нацженами"просував зелю до влади та кричав про "свинарчуків"?
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05.08.2021 12:34 Ответить
Хай візьмуть авакова, беню і підуть під адміністрацію і покричать про свинарчуків.
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05.08.2021 17:15 Ответить
жду кали цажжони про Зе баригу почнуть вити
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05.08.2021 12:39 Ответить
Кто стуканул, что пацаны из Нацкорпуса что-то мутят на осень?
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05.08.2021 12:49 Ответить
кацаны из кацкорпуса сами ничего планировать не в состоянии. что мусорское начальство скажет, то и планируют
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05.08.2021 12:53 Ответить
все банально просто - шукали гроші на своє існування. Тим самим займався колись оплот. Називали "цифру" от і все. Потім розбірки з конкурентами-вхід йдуть гранатомети,кулемети. А у "вільний час" розкидають підсвинки по Києву стають депутатами, обєднують "патріотичні сили".
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05.08.2021 12:54 Ответить
Выучить украинский язык только никто из них не сумел.
Потому недоганяю какой национальности этот корпус.
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05.08.2021 13:00 Ответить
Ну ось й почалось...нє долга музика іграла нє довго вова тільки членом грав...
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05.08.2021 13:18 Ответить
СБУ в Харківській області? Члени Нацкорпусу підозрювані? Мені здається, що тут може бути гібрид з параші.
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05.08.2021 13:36 Ответить
Так,за активістів Авакова взялись і тепер будуть кого тихо брати по квартирам,а кого шумно давити при пікетуванні ними судів,офісів і подібних закладів...У мене в зв"язку з цим лишень одне питання - чи здатний "Корпус" і іже з ними піти в підпілля,взявши на озброєння методи боротьби ОУНівців...Думаю - ні,не тепер,надто сильний вплив олігархів і надто обтяжені майном "вожді"...
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05.08.2021 13:48 Ответить
Про свинносців з нацдружин - Вибори 2019
СБУ проводить обшуки у справі, фігурантами в якій виступають члени Нацкорпусу Харківщини - Цензор.НЕТ 1806

Звідки поросята з кнопкою,
де такі музика та слова:
"У мєня у хрюшки розовиє ушки,
Розовоє брюшко, хвостік завитушки,
Хрю, хрю, хрю..." ?
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05.08.2021 15:32 Ответить
ОБШУКИ ? ВИДНО ЩО ЇХ ФСБ СУВОРО НАКАЗАЛО СВОЄМУ УПРАВЛІННЮ ЦЬОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ БЕЗПЕКИ ПА РАШІ ЗАМАСКОВАНОГО ПІД СБУ В МАЛОРОСІЇ.
А НАКАЗИ КРЕМЛЯ ТРЕБА ВИКОНУВАТИ.???
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05.08.2021 16:04 Ответить
Нехай свинками рожевими обкладуться з усіх боків, гандони тпорилі..
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05.08.2021 16:44 Ответить
 
 