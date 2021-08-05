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Новости Коронавирус и карантин
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Юридических оснований для недопуска невакцинированных к работе на сегодняшний день в Украине не существует, - Минздрав

Юридических оснований для недопуска невакцинированных к работе на сегодняшний день в Украине не существует, - Минздрав

На сегодняшний день в Украине не существует законодательства, которое бы позволяло запрещать выходить на работу лицам, которые не вакцинировались от коронавируса. Однако работники критической инфраструктуры должны помнить, где они работают.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин "Украинскому радио", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас юридических оснований, чтобы не допускать невакцинированного против коронавирусной болезни человека к работе нет", - сказал он.

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Комментируя одобренную норму о том, что детсады и школы будут работать лишь в том случае, когда вакцинируется 80% педагогов, Кузин отметил: "Мы хотим обеспечить безопасные условия для учеников с 1-го сентября. В любом случае, мы инициировали и создаем условия для формирования безопасного пространства в школах".

По его словам, инициатива заключалась в том, что не будут открывать школы, которые будут иметь менее чем 80% вакцинированного персонала, который работает в данном заведении.

"Однако это требование будет касаться только школ в желтой, оранжевой или красной зонах. Каждый учитель и врач должен понимать, что он - работник критической инфраструктуры и работник, который собственным примером должен показывать, как верно делать", - сказал он.

Автор: 

вакцина (3815) запрет (1705) карантин (16729) Минздрав (4899) работа (599) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ну хоть так и на том спасибо.
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05.08.2021 12:31 Ответить
Зелені це як 2 пальці об асфальт великого будівництва. Проголосують і всі діла.
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05.08.2021 12:31 Ответить

Юридических оснований для недопуска невакцинированных к работе на сегодняшний день в Украине не существует, - Минздрав - Цензор.НЕТ 889
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05.08.2021 12:32 Ответить
Велике діло, не допускайте до роботи 90% працездатного населення, я на вас недоумків хочу глянути.
Дибіли, вакцинацію проведіть нормально, а потім, а потім буде наступна хвиля короновірусу «альфа» чи «гамма» яка наступна літера в латинській абетці?
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05.08.2021 12:55 Ответить
эпсилон
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05.08.2021 12:58 Ответить
грецькій
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05.08.2021 13:06 Ответить
Ну коли людям немає чого робити, то з високим ступенем ймовірності може виникнути бажання чимось зайнятися. Майданом наприклад. І потім владні карантини будут усім индиферентні.
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05.08.2021 13:29 Ответить
Зря, либерализм в этом вопросе неоправдан!
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05.08.2021 14:34 Ответить
Да ты что? Ну колись каждые пол года дальше. Потом тебе еще и по древнеегипетскому алфавиту заразу напридумают.
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05.08.2021 16:49 Ответить
 
 