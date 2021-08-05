Юридических оснований для недопуска невакцинированных к работе на сегодняшний день в Украине не существует, - Минздрав

На сегодняшний день в Украине не существует законодательства, которое бы позволяло запрещать выходить на работу лицам, которые не вакцинировались от коронавируса. Однако работники критической инфраструктуры должны помнить, где они работают.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин "Украинскому радио", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас юридических оснований, чтобы не допускать невакцинированного против коронавирусной болезни человека к работе нет", - сказал он.

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Комментируя одобренную норму о том, что детсады и школы будут работать лишь в том случае, когда вакцинируется 80% педагогов, Кузин отметил: "Мы хотим обеспечить безопасные условия для учеников с 1-го сентября. В любом случае, мы инициировали и создаем условия для формирования безопасного пространства в школах".

По его словам, инициатива заключалась в том, что не будут открывать школы, которые будут иметь менее чем 80% вакцинированного персонала, который работает в данном заведении.

"Однако это требование будет касаться только школ в желтой, оранжевой или красной зонах. Каждый учитель и врач должен понимать, что он - работник критической инфраструктуры и работник, который собственным примером должен показывать, как верно делать", - сказал он.